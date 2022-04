Frasi celebri sull’amore, da dedicare al partner in ogni occasione

L’amore è il motore che tutto muove, quel sentimento che fa battere il cuore più forte, che ci regala gioie e dolori. Poeti, filosofi, pittori, scrittori: tutti hanno cercato di darne una definizione, ma descrivere la sua potenza è quanto di più difficile possa esserci. Come possiamo allora noi parlare d’amore? Semplice: attraverso parole che già altri prima hanno usato, frasi intrise di un significato profondo che sembrano esprimere perfettamente quello che alberga nel nostro cuore, e che non sapevamo tirar fuori. Su DiLei, abbiamo raccolto una lunga serie di citazioni e aforismi celebri sull’amore, potrai sicuramente trovare quello più adatto per ogni occasione.

Frasi celebri sull’amore, le più belle

Vuoi fare una sorpresa speciale al tuo partner? Non c’è nulla di più romantico di una dedica, soprattutto se fatta con il cuore. Ecco alcune bellissime citazioni famose sull’amore, che ti aiuteranno ad esprimere i tuoi sentimenti verso la persona che ti ha fatto innamorare.

Dubita che le stelle siano fuoco, dubita che il sole si muova, dubita che la verità sia mentitrice, ma non dubitare mai del mio amore. (William Shakespeare)

Sai che sei innamorato quando non vuoi addormentarti perché la realtà è migliore dei tuoi sogni. (Dr. Seuss)

La suprema felicità della vita è essere amati per quello che si è o, meglio, essere amati a dispetto di quello che si è. (Victor Hugo)

Ciò di cui abbiamo goduto una volta non lo possiamo mai perdere. Tutto ciò che amiamo profondamente diventa parte di noi. (Helen Keller)

Un bacio, insomma, che cos’è mai un bacio? Un apostrofo rosa fra le parole “t’amo”. (Edmond Rostand)

Dammi mille baci, poi cento, poi ancora mille, poi di nuovo cento, poi senza smettere altri mille, poi cento. (Gaio Valerio Catullo)

Fra i rumori della folla ce ne stiamo noi due, felici di essere insieme, parlando piano, forse nemmeno una parola. (Walt Whitman)

Temere l’amore è temere la vita, e chi ha paura della vita è già morto per tre quarti. (Bertrand Russell)

Nessuno, neanche un poeta, ha mai misurato la capacità di un cuore. (Zelda Fitzgerald)

Molti dicono che in amore vince chi fugge, altri che vince chi aspetta. Io dico che in amore vince semplicemente chi ama e anche se non è corrisposto è pur sempre vincitore, perché amare è la cosa più nobile che l’uomo possa fare. (Susanna Tamaro)

Se ami una persona, lasciala andare, perché se ritorna, è sempre stata tua. (Kahlil Gibran)

Frasi d’amore famose brevi

Hai già pensato ad un regalo incredibile per la persona che ami, ma vuoi aggiungere quel tocco in più che ti spalancherà per sempre le porte del suo cuore? Non ti resta che vergare a mano un romantico bigliettino, attingendo ai tantissimi aforismi brevi che parlano d’amore. Eccone alcuni dei più belli.

Coloro che vivono d’amore vivono d’eterno. (Émile Verhaeren)

Non esiste l’amore, esistono le prove d’amore. (Pierre Reverdy)

Ti amo con un amore che è più dell’amore. (Edgar Allan Poe)

C’è solo una felicità nella vita: amare ed essere amati. (George Sand)

L’amore vero è quello che non perdona nulla. (Molière)

Se so cos’è l’amore, è grazie a te. (Hermann Hesse)

Al tocco dell’amore, tutti diventano poeti. (Platone)

Amami, perché, senza te, niente posso, niente sono. (Paul Verlaine)

Finché avrò fiato nei polmoni, amerò. E anche dopo. (Saffo)

Quando l’amore non è follia, non è amore. (Pedro Calderon De La Barca)

Non assomigli più a nessuna da quando ti amo. (Pablo Neruda)

Sii degno dell’amore, e l’amore verrà. (Louisa May Alcott)

Il vero amore non ha mai conosciuto misura. (Sesto Properzio)

Che cosa resta della vita, se non l’aver amato? (Victor Hugo)

L’inferno è la sofferenza di non poter più amare. (Fëdor Dostoevskij)

Frasi d’amore celebri nella letteratura

Gran parte della letteratura ha il suo fulcro nell’amore, in tutte le sue sfaccettature: da quello non corrisposto al sentimento che porta alla follia, da chi ha avuto il cuore spezzato a chi invece ha trovato la sua fortuna nelle braccia del partner. Tantissimi grandi poeti e scrittori, sia nei secoli passati che ai nostri tempi, hanno parlato d’amore. Scopriamo alcune citazioni celebri da dedicare alla persona che ami.

Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende, prese costui de la bella persona che mi fu tolta; e ‘l modo ancor m’offende. Amor, ch’a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che, come vedi, ancor non m’abbandona. Amor condusse noi ad una morte: Caina attende chi a vita ci spense. (Dante Alighieri – La Divina Commedia)

Le nostre anime sono una cosa sola e se lo vuoi sapere, mai si separeranno. (Nicholas Sparks – Le pagine della nostra vita)

Non capirà mai nessuno quanto amore ci mettevo anche solo per guardarti negli occhi. (Erri De Luca)

Gli amori che sembrano assurdi certe volte sono i migliori. (Margaret Mazzantini – Venuto al mondo)

Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione. (Antoine de Saint-Exupery – Il Piccolo Principe)

Domenica saremo insieme, cinque, sei ore, troppo poche per parlare, abbastanza per tacere, per tenerci per mano, per guardarci negli occhi. (Franz Kafka – Lettere a Milena)

Ciò che v’è di noioso nell’amore, è il fatto che è un delitto in cui non si può fare a meno d’un complice. (Charles Baudelaire – Razzi)

Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa. (Emily Brontë – Cime Tempestose)

Ci voltammo dopo dodici passi, perché l’amore è un duello. (Jack Kerouac – Sulla Strada)

Non è proprio l’indifferenza verso il resto del mondo l’essenza del vero amore? (Jane Austen – Orgoglio e Pregiudizio)

La sola cosa che si possiede è l’amore che si dà. (Isabel Allende – La vita secondo Isabel)

Frasi d’amore celebri nei film

Anche nel cinema l’amore è uno dei capisaldi: attori affascinanti e attrici bellissime hanno pronunciato frasi entrate nella storia. Ecco alcune citazioni d’amore famose tratte dai film più belli di tutti i tempi.

Preferirei dividere una sola vita con te che affrontare tutte le ere di questo mondo da sola. (Il Signore degli Anelli)

Baciami, baciami come se fosse l’ultima volta! (Casablanca)

Sono venuto stasera perché quando ti accorgi che vuoi passare il resto della vita con qualcuno, vuoi che il resto della vita cominci il più presto possibile. (Harry, ti presento Sally)

L’amore più bello è quello che risveglia l’anima e che ci fa desiderare di arrivare più in alto, è quello che incendia il nostro cuore e che porta la pace nella nostra mente. (Le pagine della nostra vita)

Io ho paura di tutto, di quello che sono, di quello che faccio, di quello che dico e soprattutto ho paura che se me ne vado da questa stanza non proverò mai più quello che sto provando adesso… adesso che sono qui con te. (Dirty Dancing)

“Amare” significa non dover mai dire “mi spiace”. (Love story)

Non sono sicuro di averti dentro di me, né di essere dentro di te, e neppure di possederti. E in ogni caso, non è al possesso che aspiro. Credo invece che siamo entrambi dentro un altro essere che abbiamo creato, e che si chiama noi. (I ponti di Madison County)

È soltanto nelle misteriose equazioni dell’amore che si può trovare ogni ragione logica. Io sono qui grazie a te. Tu sei la ragione per cui io esisto. Tu sei tutte le mie ragioni. (A Beautiful Mind)

Io sono qui per amarti, per stringerti fra le braccia, per proteggerti. Sono qui per imparare da te e ricevere in cambio il tuo amore. Sono qui perché non c’è nessun altro luogo in cui vorrei essere. (Le parole che non ti ho detto)

Frasi d’amore non banali

Vuoi dire “ti amo” in maniera originale, senza ricorrere alle solite frasi di circostanza? Ecco alcune citazioni da cui trarre spunto, tra le più famose e sicuramente meno banali di sempre.