Frasi e riflessioni e sull'egoismo

C’è un comportamento che è condannato ampiamente dalla società, ma che è altresì diffuso: l’egoismo. Una persona egoista è tendenzialmente colei che si preoccupa unicamente di sé, del proprio benessere e non è quasi mai dedita agli altri: tende a non provare affetto, emozione o sentimento di preoccupazione nemmeno nei confronti di coloro che ama. C’è chi è nato egoista, e chi lo è diventato, magari a seguito di una delusione. DiLei ha raccolto le frasi più celebri sull’egoismo, tra aforismi e citazioni che fanno riflettere.

Frasi sull’egoismo

L’egoismo è spesso confuso con l’invito a prendersi cura di sé: quando una persona si dedica al proprio percorso di vita, viene spesso additata di essere egoista. Ma è così? Non proprio, perché c’è una differenza sostanziale tra autorealizzazione ed egoismo. Quest’ultimo, infatti, si riconosce subito, perché chi mette in pratica questo atteggiamento non si interessa minimamente degli altri e sovente è anche opportunista. Le frasi sull’egoismo ci permettono di riflettere su come – e quanto – questo comportamento sia enormemente diffuso nella società di oggi.

L’uomo che ha radicalmente sconfitto l’egoismo, che non ne serba più alcuna traccia, non può durare oltre i ventuno giorni: questo si insegna in una moderna scuola vedantica. Nessun moralista occidentale, neppure il più cupo, avrebbe azzardato sulla natura umana una precisazione così tremenda, così rivelatrice. Emil Cioran

Un egoismo mostruoso, senza spiragli, trova sempre qualche donna disposta all’adorazione. L’egoismo limitato, controllato, circospetto, che si sforza di contrarsi, che non si lascia libero, si tradisce come difetto e suscita l’intolleranza, perché non copre, non sommerge, non travolge tutto. Guido Ceronetti

C’è un egoismo in giro che fa paura! Avete presente quelli che al cinema appoggiano la giacca sul sedile di fianco, per tenere il posto agli amici? Una volta in un cinema ho seguito una pista di vestiti: giacca, camicia, cravatta, pantaloni, mutande, orologio, bancomat… E alla fine c’era uno completamente nudo che mi ha detto: “Stanno arrivando, siamo un gruppo di dodici!”. Brunella Andreoli

L’amicizia dà l’idea del duraturo, l’amore quella dell’eterno e l’egoismo è quello che sopravvive all’uno e all’altro. Henri François Joseph De Régnier

Spesso ci convinciamo di voler bene alle persone più potenti di noi, mentre è solo l’interesse a produrre in noi tale amicizia. Noi ci dedichiamo a loro non per il bene che vogliamo fare, ma per quello che vogliamo ricevere. François de La Rochefoucauld

“Io” è una ben piccola parola per contenere il nostro egoismo che è tanto grande. Augusta Amiel-Lapeyre

L’egoismo non consiste nel vivere come ci pare, ma nell’esigere che gli altri vivano come pare a noi. Oscar Wilde

Il mio amore è egoista. Non posso respirare senza di te. John Keats

Attenzione all’opportunismo di certe amicizie. Quando diventi “utile” come una forchetta, una forbice, una sedia o un ventilatore e non ti chiedono mai come stai. Fabrizio Caramagna

Nel mondo c’è quanto basta per le necessità dell’uomo, ma non per la sua avidità. Mahatma Gandhi

La più tremenda mistificazione dei tempi moderni è che l’egoismo si spacci per amore, di modo che questo mostri d’aver esigenze invece di essere ciò che dona. Amore è quando uno dice: anche se tutti gli altri avessero questo o quel vantaggio e io no, anche se fossi il solo a non averlo, sarei contentissimo per gli altri. Egoismo è il dire: quando io non ho questo vantaggio, allora non l’abbia nessun altro. Søren Kierkegaard

L’unico egoismo accettabile è assicurarsi che tutti stiano bene per essere migliori. Jacinto Benavente

L’egoismo toglie ogni tipo di sensibilità, è una lebbra morale. Pierre-Claude-Victor Boiste

Siamo tutti fatti fondamentalmente della stessa sostanza: generosità ed egoismo, gentilezza e avidità. Madeleine M. Kunin

In fondo, l’unica ragione perché si pensa sempre al proprio io è che col nostro io dobbiamo stare più continuamente che non chiunque altro. Cesare Pavese

L’amore è la più egoista delle passioni. Alexandre Dumas

Bisogna saper trovare un punto di equilibrio tra altruismo ed egoismo. Anna Oliverio Ferraris

Una rosa rossa non è egoista perché vuole essere una rosa rossa. Sarebbe orribilmente egoista se volesse che i fiori del giardino fossero tutti rossi e tutti rose. Oscar Wilde

L’orgoglio e l’egoismo umani creano sempre divisioni, costruiscono muri di indifferenza, odio e violenza. Lo Spirito Santo, invece, rende i cuori capaci di comprendere le lingue di tutti, ristabilendo il ponte dell’autentica comunicazione tra terra e cielo. Papa Benedetto XVI

L’abitudine di vivere per noi stessi ci rende sempre più incapaci di vivere per gli altri. Alejandro Vinet

L’egoismo, figlio dell’errore e di una cattiva inclinazione, è il più grande di tutti i mali, perché è il padre dell’ingiustizia e di quasi tutti gli altri mali che affliggono l’umanità. Charles Dubois

Ovviamente siamo tutti egoisti. L’egoismo è una parte molto importante della nostra umanità. F. Sionil José

Ci sono tre tipi di amicizia: amicizia basata sul piacere; amicizia basata sull’interesse; amicizia basata sulla bontà. Aristotele

Siamo in un’epoca di egoismi senza individualità, e forse appunto per questo non si è inneggiato mai così forte al collettivismo. Carlo Maria Franzero

La forma più sublime dell’egoismo si chiama amore materno. Heinrich Wolfgang Seidel

“Grazie” disse il giovane, “me ne ricorderò come i bambini egoisti si ricordano dei genitori quando ne hanno bisogno. Quando avrò bisogno di voi, e forse questo momento verrà, verrò da voi, conte”. Alexandre Dumas

Più l’uomo è incolto, meno conosce limiti al suo egoismo; anzi l’egoismo acquista dall’ignoranza e dalla rozzezza una tal quale mostruosa ingenuità, per cui gli pare un diritto suo ciò ch’è un’offesa a quello degli altri. Aristide Gabelli

Quasi ogni azione peccaminosa mai commessa può essere ricondotta a un motivo egoistico. È un tratto che odiamo negli altri ma giustifichiamo in noi stessi. Stephen Kendrick

L’egoismo nasce dalla povertà del cuore, dalla convinzione che l’amore non sia abbondante. Don Miguel Ruiz

Egoista: un giudizio prontamente emesso da coloro che non hanno mai messo alla prova il loro potere di sacrificio. George Eliot

Togliete l’egoismo all’uomo, voi ne fate una pietra: non ha più ragione di operare né il bene né il male. L’egoismo è l’unico movente delle azioni umane. Carlo Bini

L’egoismo ha molti sinonimi: individualismo, egocentrismo, narcisismo, solipsismo. Ma in fondo li comprende tutti in uno stesso vocabolo che esprime la nostra solitudine, un senso di smarrimento e d’inquietudine. Antonio Galdo

Frecciatine e frasi sull’egoismo

Conoscete una persona egoista? DiLei ha pensato di suggerirvi le frecciatine sull’egoismo da dedicare all’occasione. Alcune frasi sono molto profonde, e anzi sono un mezzo decisamente potente per avvertire chi ci è vicino che, sì, sta scadendo in comportamenti scorretti. La felicità è un invito alla condivisione, e una “frecciatina” è sempre d’obbligo, in amore e in amicizia. Perché, sì, questo comportamento viene adottato anche e soprattutto da chi amiamo nei nostri confronti, e spesso non ce ne accorgiamo.

Ognuno cerca la felicità come l’intende lui, e la dedizione non è che un episodio nel generale poema dell’egoismo. È questa la desolante ed arida legge che il nostro candore dimentica, ma che i fatti si incaricano di rammentarci. Henri-Frédéric Amiel

Ogni uomo di azione ha una forte dose di egoismo, orgoglio, durezza e furbizia. Ma tutte queste cose saranno considerate delle qualità se si può farne dei mezzi per perseguire grandi fini. Giorgos Seferis

L’egoismo, si sa, va sempre perdonato, visto che non vi è speranza di guarirlo. Jane Austen

Nella gelosia c’è più egoismo che amore. François de La Rochefoucauld

Quante volte mi hai dato dell’egoista perché ho scelto di non annullare i miei bisogni rassegnandomi al tuo egoismo. Massimo Bisotti

L’egoismo è la matematica fatta di un solo numero: l’uno. Fabrizio Caramagna

Puoi facilmente giudicare il carattere di una persona da come tratta coloro che non possono far niente per lui. Malcolm Forbes

L’egoismo ispira un tale orrore che abbiano inventato le buone maniere per nasconderlo, ma traspare attraverso tutti i veli e si tradisce in ogni occasione. Arthur Schopenhauer

Chi arriva con un regalo chiede sicuramente un favore. Proverbio cinese

È destino dell’uomo troppo buono venire sfruttato dagli altri; come è destino di un buon cavallo l’essere domato per primo. Proverbio cinese

Se vuoi arrivare primo, corri da solo. Se vuoi arrivare lontano, cammina insieme. Proverbio africano

Non buttare via la tua vita essendo egoista, o tutto ciò che resterà di te saranno solo un mucchio di parole e poi morirai. Affinché la tua vita abbia significato, devi fare qualcosa. Bob Marley

Frasi su persone che pensano solo a se stesse

Le persone che pensano solo a se stesse sono egoiste? Solitamente vengono descritte usando proprio il termine egoismo, ma non solo: anche egocentrismo e narcisismo. Non sorprende, dunque, che nel corso dei secoli filosofi, scrittori e artisti abbiano dedicato più di un pensiero e una riflessione a questa tematica, cercando di descrivere il comportamento delle persone egoiste. Probabilmente per avvertirci: un lascito prezioso.

Ciò che abbiamo fatto per noi stessi muore con noi. Ciò che abbiamo fatto per gli altri dura per sempre. Harvey B. Macklay

Gli angeli dei nostri tempi sono tutti coloro che si interessano agli altri prima di interessarsi a se stessi Wim Wenders

Nessuno è più egoista di chi non può fare a meno degli altri. Amedeo Ansaldi

Un egoista è colui che insiste a parlarti di se stesso quando muori dalla voglia di parlare con lui di te stesso. Jean Cocteau

Ognuna voleva solo parlare di sé per ore intere e nessuno voleva ascoltare l’altra per due minuti. Gianni Morandi

L’egoismo consiste nel fare la propria felicità dall’infelicità di tutti gli altri. Henri Lacordaire

L’egoista distrugge un ponte per farsi una barca. Nicolae Petrescu Redi

Il più piccolo dolore nel nostro mignolo ci preoccupa e c’infastidisce di più della distruzione di milioni di nostri simili. William Hazlitt

Loro, gli egoisti, sono come persone spirituali zoppe che usano altri esseri come stampelle per camminare sul sentiero della vita. E sono i Ciechi dello Spirito che non trovano mai l’Amore, perché non sanno amare e non si lasciano amare. Ivan Figueroa Otero

Oggi ascoltare chi amiamo, dedicare il nostro tempo ad aiutare l’altro nei momenti difficili, andare incontro ai suoi bisogni e desideri più che ai nostri, è diventato superfluo: comprare regali in un negozio è più che sufficiente a ricompensare la nostra mancanza di compassione, amicizia e attenzione. Zygmunt Bauman

Le persone deboli sono dominate dal loro ego, le persone sagge dominano il loro ego, e quelle intelligenti sono in costante lotto con il loro ego. Hamza Yusuf

Senza amare sé stessi non è possibile amare neanche il prossimo, l’odio di sé è identico al gretto egoismo e produce alla fine lo stesso orribile isolamento, la stessa disperazione. Hermann Hesse

Frasi sull’egoismo e opportunismo

L’egoista sovente scade in comportamenti opportunistici: spesso finge interesse, cerca di mostrarsi presente, ma lo fa con un unico scopo, con un tornaconto personale. Una persona tendenzialmente falsa, che oltretutto andrebbe riconosciuta e persino allontanata dalla nostra vita. Del resto, ritornano i tratti caratteristici dell’egoismo, legati all’egocentrismo e al narcisismo. Sì, proprio così: la maggior parte delle persone egoiste sono anche opportuniste, perché pensano solo ed esclusivamente al proprio successo. E non si fermano di fronte a niente e nessuno per ottenerlo.