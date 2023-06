Frasi gelosia: in amore o in famiglia, citazioni e aforismi divertenti e per riflettere

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStockPhotos

La gelosia è senza dubbio uno dei sentimenti umani più comuni ed è raccontata alla perfezione dalle frasi sulla gelosia. Citazioni e aforismi che derivano dalle riflessioni di scrittori, poeti e intellettuali che nel tempo hanno riflettuto su questa emozione e sul suo ruolo nei rapporti umani.

La gelosia infatti può avere moltissime forme e può riguardare diversi ambiti della nostra esistenza. Si può essere gelosi degli amici o della persona che si ama, ma esiste anche fra parenti e sul lavoro. DiLei la raccolto le frasi sulla gelosia più belle e famose, per riflettere su questa emozione e per cercare di comprenderla meglio.

Riflessioni sulla gelosia

Le riflessioni sulla gelosia ci aiutano ad andare a fondo e ad analizzare questo sentimento che spesso ci spinge a fare cose assurde, che può rovinare amori e che può farci stare molto male. Fra ironia e tristezza, scrittori e poeti ci hanno lasciato appunti e frasi per guardare da un nuovo punto di vista la gelosia in tutte le sue forme.

Parlo della gelosia che svuota le vene all’idea che l’essere amato penetri un corpo altrui, la gelosia che piega le gambe, toglie il sonno, distrugge il fegato, arrovella i pensieri, la gelosia che avvelena l’intelligenza con interrogativi sospetti, paure, e mortifica la dignità con indagini, lamenti, tranelli, facendoti sentire derubato. (Oriana Fallaci)

Sono geloso della mia personale dignità, di quel che mi fa cosciente di me. Non può una legge stabilire cosa io sia, cosa io debba essere. Solo la biologia ha cominciato a spiegarlo. Il mio embrione è il mio essere: corpo, intelletto, spirito, in unum. Guai a chi avesse toccato il mio esistere, fossi anche cieco e talassemico; gli spaccherei la testa. (Luigi Maria Verzé)

La gelosia è una mancanza di stima verso la persona amata. (Ivan Alekseevič Bunin)

La gelosia è sovente solo un inquieto bisogno di tirannide applicato alle cose dell’amore. (Marcel Proust)

La gelosia è un abbaiar di cani che attira i ladri. (Karl Kraus)

Sono geloso di ciò che è oscuro, inconscio, di quello per cui è impensabile una spiegazione, che non si può prevedere. Sono geloso degli oggetti della tua toilette, delle gocce di sudore sulla tua pelle, delle malattie infettive portate dall’aria, che possono attaccarsi a te e avvelenarti il sangue. (Boris Pasternak)

Credo di essere una delle persone più gelose del mondo. La mia mano destra è gelosa se la sinistra dipinge un bel quadro. (Andy Warhol)

La gelosia è una mancanza di stima verso la persona amata. (Ivan Alekseevič Bunin)

La gelosia è sovente solo un inquieto bisogno di tirannide applicato alle cose dell’amore. (Marcel Proust)

Asciugare le lacrime di un amico è facile, più difficile è stare in platea e applaudirlo nel momento del trionfo. (Gianfranco Ravasi)

L’amicizia ha i suoi gelosi, come l’amore. (George Sand)

La gelosia è un mostro dagli occhi verdi che dileggia la carne di cui si nutre. (William Shakespeare)

La donna raramente ci perdona d’essere gelosi; ma non ci perdonerà mai di non esserlo. (Paul-Jean Toulet)

La gelosia è sovente solo un inquieto bisogno di tirannide applicato alle cose dell’amore. (Marcel Proust)

Nella ricerca del tormento, nell’accanimento alla sofferenza, solo il geloso può competere con il martire. Eppure, si canonizza l’uno e si ridicolizza l’altro. (Emil Cioran)

Benvenuti nel meraviglioso mondo della gelosia. Con il prezzo del biglietto, si ottiene un mal di testa, un impulso quasi irresistibile a commettere un omicidio, e un complesso di inferiorità. (JR Ward)

La gelosia è una prigione nella quale l’individuo si rinchiude da solo. Non ci viene spinto a forza da qualcuno. Ci entra di sua spontanea volontà, chiude la porta a chiave dall’interno e getta la chiave dalla finestra, al di là delle sbarre. E nessuno sa che lui è incarcerato lì dentro. (Murakami)

Di tutte le ardue imprese che si possono tentare al mondo, nessuna è difficile come la guarigione del geloso.

(Elias Canetti)

(Elias Canetti) Ci si abitua a non mangiare, a soffrire il mal di denti o di stomaco, ci si abitua persino all’assenza dell’essere amato, ma non ci si abitua alla gelosia. (Colette)

La gelosia, quando è arrabbiata, commette più crimini rispetto all’interesse e all’ambizione. (Voltaire)

La gelosia spegne l’amore come le ceneri spengono il fuoco. (Cesare Pavese)

Come geloso, io soffro quattro volte: perché sono geloso, perché mi rimprovero di esserlo, perché temo che la mia gelosia finisca col ferire l’altro, perché mi lascio soggiogare da una banalità: soffro di essere escluso, di essere aggressivo, di essere pazzo e di essere come tutti gli altri. (Roland Barthes)

Si domandava: che cosa è accaduto? E rispondeva: nulla, e si ricordava che la gelosia era un sentimento che umiliava lui e sua moglie, ma di nuovo nel salotto si convinceva che qualcosa era successo. (Lev Tolstoj)

Non invidiamo quelli che stanno più in alto: quelle che sembravano vette si sono rivelate dirupi. (Seneca)

Il geloso è un fastidio per gli altri, ma è un tormento a se stesso. (William Penn)

La gelosia è il più grande di tutti i mali e quello che fa meno pietà a chi ne è causa. (François de La Rochefoucauld)

Si è veramente guariti di una donna solo quando non si è più neppure curiosi di sapere con chi ci dimentica. (Paul Bourget)

L’amore geloso accende la sua torcia nel fuoco delle furie. (Edmund Burke)

Colui che è geloso non è mai geloso di ciò che vede; ciò che immagina è sufficiente. (Jacinto Benavente)

Se la gelosia è un segnale d’amore, è come la febbre dell’ammalato, per il quale averla è un segnale di vita, ma di una vita malata e mal disposta. (Miguel de Cervantes)

È incredibile come la gelosia, che passa il suo tempo a fare piccole supposizioni nel falso, abbia poca immaginazione nello scoprire il vero. (Marcel Proust)

La gelosia spegne l’amore come le ceneri spengono il fuoco. (Ninon De Lenclos)

Temo di perdere la meraviglia dei tuoi occhi di statua e la cadenza, che di notte mi posa sulla guancia la rosa solitaria del respiro. (Federico García Lorca)

La gelosia è un misto d’amore, odio, avarizia e orgoglio. (Alphonse Karr)

La gelosia non è altro che una forma di allergia, dove il “polline” è costituito dal rivale in amore. (Gianni Monduzzi)

Una persona competente e sicura di sé è incapace di ogni sorta di gelosia. La gelosia è invariabilmente sintomo di insicurezza neurotica. (Robert Heinlein)

L’amore geloso accende la sua torcia nel fuoco delle Furie. (Edmund Burke)

La gelosia nasce sempre con l’amore, ma non sempre muore con lui. (Francois de La Rochefoucauld)

L’amore è forte come la morte; la gelosia è crudele come la tomba. (William Shakespeare)

La gelosia è la malattia dell’anima. (David Herbert Lawrence)

Amare, venir ingannato, essere geloso – sono cose che capitano. Ma più scomoda è l’altra via: essere geloso, venire ingannato, amare. (Karl Kraus)

Amarsi significa essere sicuri l’uno dell’altro. Non c’è posto per il sospetto, per il tradimento, per la gelosia. La gelosia è il peggiore dei mali, perché è il solo contro il quale l’orgoglio è impotente. (Michal Choromanski)

Frasi sulla gelosia dei parenti

La famiglia dovrebbe essere il luogo in cui ci sentiamo amati e al sicuro, ma spesso non è così. Ce lo insegnano le frasi sulla gelosia dei parenti che rivelano come fra cugini, zii e persino fratelli possano nascere dissidi e rivalità difficili da cancellare e da gestire.

Gli amici sono il modo in cui Dio si scusa dei parenti. (Hugh Kingsmill)

Gli odi tra parenti sono i più accaniti. (Publio Cornelio Tacito)

La felicità è avere una famiglia numerosa, amorevole, premurosa e affiatata… in un’altra città. (George Burns)

Parenti serpenti, cugini assassini, fratelli coltelli. (Proverbio)

La ragione per cui nonni e nipoti vanno così tanto d’accordo è che hanno un nemico comune. (Sam Levenson)

I parenti sono amici imposti, di cui raramente ci sentiamo amici. (Roberto Gervaso)

Nemmeno il più saggio dei giudici sa giudicare un litigio fra parenti. (Proverbio cinese)

Non posso fare a meno di detestare i miei parenti. Suppongo che ciò derivi dal fatto che nessuno può sopportare che altri abbiano i nostri stessi difetti. (Oscar Wilde)

I parenti sono come le scarpe: più sono stretti e più ti fanno male. (Totò)

Bisogna sposarsi con una donna proveniente da una famiglia di pari condizioni; infatti, se ne sposerai una proveniente da una famiglia di condizioni superiori, acquisirai padroni, non parenti. (Cleobulo)

Adoro sentir dire peste e vituperio dei miei parenti! È la sola cosa che me li rende appena sopportabili. (Oscar Wilde)

Chi vuol vivere e star sano, dai parenti stia lontano. (Proverbio)

Frasi sulla gelosia in amore

La gelosia in amore è molto comune ed è un tema controverso. Se per tanti un pizzico di gelosia può aiutare a ravviare il rapporto, per altri è un “mostro” che avvelena la relazione e che la rende soffocante. Un tema molto dibattuto su cui scrittori, pensatori e personaggi famosi si sono espressi nel corso degli anni.

Secondo noi uomini, se una donna ci lascia, ci dev’essere per forza un altro. Perché prima di pensare a dove abbiamo sbagliato, prima di pensare che magari siamo stati noiosi, troppo gelosi, assenti, troppo presenti ecc, pensiamo subito che il male venga da fuori e non da noi… (Fabio Volo)

Se ami una persona e cerchi di possederla, non la ami. Non sei neanche certo che la persona ami te. Ecco perché crei tutte quelle misure di sicurezza, la circondi di trucchi e furbizie di ogni genere, proprio perché così non potrà lasciarti. Ma così uccidi l’amore. L’amore è libertà, l’amore dà libertà, l’amore vive nella libertà. L’amore è, nel suo nucleo più essenziale, libertà. (Osho)

Gelosia: voglio che la mia amata rinunci a cercare in un altro quello che io non posso darle e accetti la soddisfazione di essere insoddisfatta con me. (Alejandro Jodorowsky)

La gelosia è un misto d’amore, odio, avarizia e orgoglio.

L’amore fa nascere la gelosia, ma la gelosia fa morire l’amore. (Cristina di Svezia)

Amarsi significa essere sicuri l’uno dell’altro. Non c’è posto per il sospetto, per il tradimento, per la gelosia. La gelosia è il peggiore dei mali, perché è il solo contro il quale l’orgoglio è impotente. (Michal Choromanski)

Il geloso ama molto, ma chi non lo è ama meglio. (Molière)

Nella gelosia c’è più egoismo che amore. (François de La Rochefoucauld)

Chi non è geloso non ama. (Agostino d’Ippona)

Non è l’infedeltà ciò che distrugge la maggior parte delle coppie, ma piuttosto la gelosia. (Fredric Brown)

Un pizzico di gelosia può fare miracoli, due combinare un disastro. (Paolo Crepet)

La gelosia è in un certo senso giusta e ragionevole, poiché tende solo a conservare un bene che ci appartiene, o che crediamo ci appartenga; mentre l’invidia è un furore che non può sopportare il bene altrui. (Francois de La Rochefoucauld)

Il geloso ama molto, però chi non lo è ama meglio. (Molière)

Gelosia, quel drago che uccide l’amore con il pretesto di mantenerlo in vita. (Havelock Ellis)

L’amore fa nascere la gelosia, ma la gelosia fa morire l’amore. (Cristina di Svezia)

Amare, venir ingannato, essere geloso — sono cose che capitano. Ma più scomoda è l’altra via: essere geloso, venire ingannato, amare! (Karl Kraus)

La gelosia ha da entrar nell’amore, come nelle vivande la noce moscata. Ci ha da essere, ma non si ha da sentire. (Francesco Algarotti)

Gelosia al punto giusto: stuzzicare senza soffocare. (Marta Marzotto)

La gelosia d’amore è un esasperato sentimento della proprietà. (Paul Brulat)

Gelosia. L’altra faccia dell’amore. (Ambrose Bierce)

La gelosia uccide l’amore, ma lascia intatto il desiderio. (Carlos Fuentes)

La gelosia è un mostro dagli occhi verdi che dileggia la carne di cui si nutre. (Shakespeare)

Chi non è geloso non ama. (Agostino d’Ippona)

La donna raramente ci perdona d’essere gelosi; ma non ci perdonerà mai di non esserlo. (Paul-Jean Toulet)

Frasi divertenti sulla gelosia

Della gelosia si può anche…ridere! Le frasi divertenti sulla gelosia servono proprio a questo, a ironizzare su questo sentimento che a volte ci fa soffrire, altre ci fa dannare e altre ancora non riusciamo a spiegare. Da Oscar Wilde sino a Marilyn Monroe, le citazioni e gli aforismi ironici sulla gelosia sono tantissimi e sono perfetti per strapparci una risata, ma anche per farci riflettere.