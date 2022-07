Frasi di canzoni da dedicare a un fratello: le più emozionanti

Fonte: iStock Le più belle frasi di canzoni da dedicare a un fratello

Il legame che unisce due fratelli è qualcosa di unico e speciale, che dura per sempre. Due fratelli si conoscono da sempre, da bambini sono compagni di gioco, poi diventano confidenti durante l’adolescenza, si sostengono e proteggono in ogni scelta e decisione. Negli anni moltissimi autori e cantautori italiani e stranieri hanno dedicato – e continuano a farlo – testi speciali al rapporto tra fratelli. In questo articolo abbiamo fatto una raccolta di frasi e pensieri dalle canzoni più famose, scegli quelle che ti piacciono di più e che ti rappresentano, per fare una dedica speciale a tuo fratello.

Canzoni rap da dedicare al fratello

Il rap è così: o lo odi o lo ami. Un genere musicale particolare, che non piace a tutti. Oggi spopola parecchio e ha inondato la scena della musica italiana; sono tantissimi i giovani rapper in erba che stanno emergendo. Ma, a parte loro, ci sono quelli storici, che conosciamo tutti e che hanno dedicato intere canzoni ai fratelli e al rapporto, profondo e a volte anche complesso e delicato, che li lega. DiLei ha selezionato per te alcune citazioni da famosi testi rap che puoi dedicare a tuo fratello:

Non perdere mai la fiducia in te stesso, ti giuro vinciamo e lo famo da squadra. (Ketama126 & Pretty Solero – 1 Gradino)

Io non so cosa pensavi quelle notti con papà,

ma grazie mamma, ne hai fatti due su due.

In famiglia eri il primo nato,

il bambino aspettato, coccolato

e a tratti persino viziato,

coccolato e pacchi su pacchi

di ricchi natali.

parenti sorridenti intenti a lasciare regali.

E poi arriva il piccolo,

scassando ogni giocattolo,

diventa lui la star,

mettendo te in un angolo. (Due su Due – Articolo 31)

Divisi dall’età, cresciuti in due case separate

Ricordo che da pischello ti detestavo un po’

Quando mi chiedevano “hai un fratello?” rispondevo no

Papà provava a farci andare d’accordo, ogni giorno

Ma era presto per avere un bel rapporto. (Fratelli a metà – Emis Killa)

da un’altra madre la mia mano è qua per rialzarsi se cade

C’è chi darebbe la vita per me se io per lui, ed è chi sa che uno sgarro poi ti costa come Rui.

Noi fratelli tra sbagli e tagli, dove la strada è madre e conosce i suoi figli. (Club Dogo – Phra (Outro)

perché senza radici l’albero cade. (Marracash – Prova a prendermi)

Cambia latitudine ma sono le stesse cose impresse nelle retine frà

lealtà nel DNA,

stessa mentalità da piazza,

anche tra anni in giacca e cravatta quando sarà vecchia la mia fazza. (Club Dogo – Phra)

Fianco a fianco mai stato stanco

Niente è liberatorio come marchià er territorio col branco.

Io taglio lui cuce

Stamo a viaggià alla velocità de luce

su ‘o stesso binario. (Gast & Chicoria – Fratelli de sangue)

Le parole le rendono stupide e piccole. (Articolo 31 – Solo per te)

Il mio respiro che si accorcia

Ora so che sei davvero tu

E qualcosa resterà. (Marracash – Untitled)

Canzoni sui fratelli in inglese

Come abbiamo detto in apertura, oltre alle canzoni italiane, ci sono moltissimi testi in inglese dedicati ai fratelli e al rapporto speciale che li unisce. Un legame unico, che nulla può scalfire: con un fratello si cresce, si condivide tutto, ci si aiuta e supporta in ogni decisione. Avere un fratello – come un sorella – è un dono eccezionale, esclusivo al mondo; per celebrare il sentimento che vi unisce DiLei ha selezionato per te alcune frasi prese dalle più note canzoni in inglese, che puoi dedicare a tuo fratello per un’occasione particolare, per lasciarlo a bocca aperta. La musica a volte dice molto più delle parole, in questo caso i testi sono significativi e profondi, sottolineano quanto è naturale e indissolubile il legame che si crea tra fratelli:

Hey brother

Do you still believe in one another?

Hey sister

Do you still believe in love, I wonder?

Oh, if the sky comes falling down, for you

There’s nothing in this world I wouldn’t do (Hey Brother – Avicii)

Next door to the nursery, just down the hall

A strange new sound you never heard before

A strange new sound that makes boys explore

Tread neat so small those little feet

Amid the morning his small heart beats

So much excitement yesterday

That must be rewarded, must be displayed. (The Greatest Discovery – Elton John)

I couldn’t see

You’re hurt inside. (Britney Spears – Little Me)

And you know wherever I am

I’ll come runnin’. (James Taylor – You’ve Got A Friend)

From the cradle to the grave. (Bob Dylan – Oh, Sister)

From the cradle to the grave. (Bob Dylan – Oh, Sister) How wonderful life is

While you’re in the world (Elton John – Your Song)

Canzoni da dedicare a un fratello per il compleanno

Arriva il giorno tanto atteso, il compleanno di tuo fratello. Non sai che cosa regalargli, cerchi per negozi l’idea giusta, quel pensiero originale per stupirlo. E poi ti ritrovi all’ultimo momento a non aver ancora scelto nulla. E allora ti diamo un’idea, unica e speciale, che potrà essere apprezzata: fai incidere la frase di una canzone che parla di voi. Puoi farlo su un vinile, se tuo fratello ama la musica, su un oggetto da cucina, se è un abile chef, ma anche su una cornice o un pannello con una vostra foto. È un regalo di compleanno fuori dal comune, realizzato su misura per lui, che sicuramente apprezzerà. Per quanto riguarda la frase della canzone da dedicare a un fratello per il compleanno, non ti preoccupare; qui trovi alcune delle più emozionanti e famose scelte da DiLei appositamente per te. Leggile e scegli quella che più vi rappresenta:

Vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché, di notte chi la guarda possa pensare a te. Per ricordarti che il mio amore è importante… il regalo mio più grande sei tu! (Il regalo più grande – Tiziano Ferro)

Mi fiderò

come quando io mi lancio e voglio che sia tu

a preparare il mio paracadute. (Nel primo sguardo – Laura Pausini)

When you lose something you can’t replace

When you love someone but it goes to waste

Could it be worse?

Lights will guide you home

And ignite your bones

I will try to fix you. (Fix You – Coldplay)

Ma poi ritorna e lo stanco

Ricordi, ricordi, ricordi, ricordi

Ricordi che fanno coraggio

Ricorda che con il ritorno

Inizia un altro viaggio. (Mio fratello – Tiziano Ferro)

You’ve stood by me girl

I’m happy at home

You’re my best friend. (Queen – You’re my best friend)

Frasi di canzoni per un fratello

Lo ripetiamo ancora una volta, il legame che unisce due fratelli è indissolubile, fatto d’amore e affetto, di esperienze da vivere insieme, di emozioni da condividere. Un fratello è un compagno per la vita, quella persona che ci sarà sempre, sia nei momenti più belli – per gioire insieme – sia in quelli più brutti e difficoltosi – per sostenerci e aiutarci ad andare avanti. Da compagni di giochi si diventa confidenti e amici, si condivide tutto.

Non sempre è facile esprimere i propri sentimenti a un fratello, fargli capire quanto è speciale l’affetto che vi lega. E di fronte a questa difficoltà, può essere carino dedicare delle frasi speciali, prese da famosi testi di canzoni, che aiutano a dimostrare quanto è grande il bene che si prova per il proprio fratello. Di seguito alcuni pensieri presi da noti testi, che puoi usare per fare una dedica a tuo fratello. Non devi per forza aspettare una ricorrenza speciale, puoi usare queste frasi semplicemente per dire “Ti voglio bene fratello mio!”:

Vivi in bilico

E fumi le tue Lucky Strike

E ti rendi conto

Di quanto le maledirai

E da qui, e da qui

Qui non arrivano gli ordini

A insegnarti la strada buona

E da qui, e da qui

Qui non arrivano gli angeli (Gli Angeli – Vasco Rossi)

siamo noi due

siamo la somma delle nostre idee

siamo io e te

siamo tu ed io

siamo io il tuo bisogno e tu sei il mio

(Siamo io e te – Max Pezzali)

Forte e fiero

Nel mondo che non ti ha creduto mai

Noi, noi, noi

Noi siamo forti, noi

Abbiamo gli occhi chiari, noi

E un sogno, in più (Tu che sei mio fratello – Renato Zero)

La luce è quella da davanti

Per settimane e settimane

Dividi il vino spezza il pane

E dove andiamo cosa importa

Più siamo e più la strada è corta

Per settimane e settimane

Amarci e bere alle fontane. (Fratelli? – Roberto Vecchioni)

Sfruttato, represso, calpestato, odiato

E ti amo Mario

Mio fratello è figlio unico

Deriso, frustrato, picchiato, derubato

E ti amo Mario. (Mio fratello è figlio unico – Rino Gaetano)

E non ha ringraziato

C’è mia madre che ancora lo aspetta per l’ora di cena

Lui non era cattivo ma aveva un destino scolpito

Non lo cerco perché se lo trovo lo ammazzo da me. (Mio fratello – Biagio Antonacci)

Canzoni per fratelli e sorelle

Da Max Pezzali a Beyoncé, da Povia a Laura Pausini, sono tanti i cantanti che negli anni hanno dedicato i loro testi ai fratelli e alle sorelle, quegli amici speciali che non scegli, ma che ti accompagnano per tutta la vita, sin dalla nascita. Un fratello è la persona che più ti sta accanto, che supera tutte le tempeste della vita insieme a te; è colui che è sempre lì, pronto a sostenerti e difenderti, mettendosi contro tutto e tutti. È vero che le migliori dimostrazioni d’amore e d’affetto passano dai fatti, ma perché non dedicare anche delle belle parole a un fratello o a una sorella?

Spesso vedo fratelli discutere, non parlarsi per parecchio tempo, litigare e non rivolgersi più lo sguardo per anni. Questo non dovrebbe succedere mai, il legame tra due fratelli è troppo speciale e unico per essere rovinato così. Qualsiasi cosa accada, qualsiasi sia il motivo della discordia, un fratello e una sorella non dovrebbero mai stare lontani. Bisogna abbandonare l’orgoglio e tornare ad abbracciarsi, recuperando quel rapporto, che nessuno al mondo potrà mai distruggere.

A volte le parole di una canzone sembrano scritte proprio per voi, per raccontare quello che due fratelli o due sorelle sono e vorrebbero essere per sempre. Leggi quelle che DiLei ha selezionato per te e scrivi una dedica speciale a tuo fratello o tua sorella: