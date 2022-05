Frasi sui fratelli, che raccontano un legame speciale

Cosa significa avere un fratello? Avere accanto un amico speciale, con il quale condividere tantissime cose: momenti felici e, perché no, anche litigi, chiacchiere, periodi di vita in comune speciali come solo quelli dell’infanzia sanno essere. Un fratello è un amico, ma con cui si condivide molto di più di un rapporto di amicizia. E poi di lui si conosce anche la parte più “segreta”, quella che si mostra solo alle persone più vicine.

Insomma avere un fratello significa tantissimo, soprattutto poter fare affidamento reciprocamente lungo il cammino della vita e condividere tutte le esperienze che si devono affrontare.

DiLei ha selezionato le citazioni e gli aforismi che descrivono questo legame unico, per raccontare cosa significa essere fratelli.

Frasi sui fratelli che fanno emozionare

Il rapporto tra fratelli è ricco di emozioni, le più disparate, perché in un legame così ci si può anche sentire liberi di litigare, di non essere sempre sulla stessa linea. Sono quelle relazioni uniche, rarissime, in cui mostrarsi senza filtri e senza paura. Perché nulla può spezzare il legame che unisce dei fratelli.

Ci sono numerose frasi che lo raccontano, che lo descrivono benissimo e che fanno emozionare.

Sapete che cos’è l’amicizia? Sì, essere fratello e sorella, due anime che si toccano senza confondersi, le due dita della mano. (Victor Hugo)

I sentimenti ostili tra fratelli e sorelle devono essere molto più frequenti nell’infanzia di quanto possa osservare l’occhio cieco dell’adulto. (Sigmund Freud)

Che strane creature sono i fratelli! (Jane Austen)

Quando i fratelli vanno d’accordo, nessun fortezza è così solida come la loro vita in comune. (Antistene)

A volte essere un fratello è ancora meglio che essere un supereroe. (Marc Brown)

Avere un fratello, una sorella che ti vuole bene è un’esperienza forte, impagabile, insostituibile.

(Papa Francesco)

L'amore fraterno è il più durevole; assomiglia a una pietra preziosa che resiste ai più duri metalli e il cui valore si accresce con gli anni. (Hector Carbonneau)

Un fratello è un amico dato dalla Natura. (Jean Baptiste Legouvé)

Un fratello può essere il custode della tua identità, l’unica persona con le chiavi della tua illimitata e segreta conoscenza di te. (Marian Sandmaier)

La più mite, timida sorella è stata vista trasformarsi in una tigre se suo fratello era in difficoltà. (Clara Ortega)

La metà delle volte in cui due fratelli lottano, è solo una scusa per abbracciarsi. (James Patterson)

A stare tra sorelle e fratelli si può continuare a essere bambini in eterno. (Banana Yoshimoto)

Un fratello può non essere un amico, ma un amico sarà sempre un fratello. (Benjamin Franklin)

Frasi sui fratelli maschi

Un fratello maschio, per una donna, è un po’ un supereoe: è colui che sta accanto nel percorso della vita, ma è anche la persona speciale che aiuta a misurarsi con un mondo diverso e un po’ lontano. Si capiscono gli uomini attraverso i padri e i fratelli, perché sono i primi esempi e quelli più vicini che si possono avere.

Ecco le citazioni più belle e gli aforismi più profodi sui fratelli maschi.

Ci vogliono due uomini per fare un fratello. (Israel Zangwill)

Quando i due fratelli lavorano insieme le montagne si trasformano in oro. (Proverbio cinese)

Se vuoi sapere come ti tratterà la tua ragazza dopo il matrimonio, basta sentirla parlare del suo fratellino. (Sam Levenson)

Ha nevicato anche l’anno scorso: ho fatto un pupazzo di neve e mio fratello l’ha buttato giù e io ho buttato giù mio fratello e poi abbiamo preso il the insieme. (Dylan Thomas)

I fratelli non necessariamente devono dirsi qualcosa l’un l’altro – essi possono sedere in una stanza e stare insieme ed essere semplicemente a loro agio l’uno con l’altro. (Leonardo Di Caprio)

Non scegli i tuoi familiari. Sono un dono di Dio per te, come tu lo sei per loro. (Desmond Tutu)

Il vantaggio di crescere con dei fratelli è che diventi molto bravo con le divisioni. (Robert Breault)

Quando parli di affari con tuo fratello, sii gentile, ma bada di avere sempre un testimone. (Esiodo)

Frasi sui fratelli tratte dalle canzoni

Un rapporto così speciale come quello con un fratello non poteva non essere inserito nelle canzoni: ci sono molte frasi tratte da brani celebri che lo raccontano in tutte le sue numerose sfaccettature.

Del resto le canzoni da sempre sono la voce del cuore e raccontano i sentimenti umani, per cui non poteva essere incluso quello che lega a una persona speciale come un fratello. Perché averlo è un regalo che viene fatto dai genitori, che ci dicono che non si sarà mai soli: anche nei momenti più difficili è lo specchio dentro il quale osservare se stessi da un punto di vista profondo e reale.