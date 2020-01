Mio fratello mi proteggerà sempre. E una parte del mio cuore è sua

editato in: da

I legami tra fratelli non si possono spiegare. Anche quando siamo distanti, con la testa e con il corpo, una parte del nostro cuore resta proprio tra le mani di nostro fratello.

Avere un fratello è una cosa bellissima, qualsiasi cosa accada lui sarà sempre lì per noi, ad ascoltarci e a proteggerci. Nonostante la differenza di età, i punti di vista diversi e alcune divergenze una cosa è certa: lui sarà sempre al nostro fianco.

A volte ci si allontana e le strade si dividono perché entrambi siamo alla ricerca della nostra strada, inseguiamo i sogni, ci dedichiamo al lavoro e alla carriera. Ma un fratello, anche se non presente nella quotidianità è nel nostro cuore, sempre.

È con lui che condividiamo i segreti più intimi, i nostri fallimenti e le nostre gioie. È con lui che ci confrontiamo anche se siamo distanti chilometri.

Sappiamo bene che qualsiasi cosa accada, basterà un colpo di telefono o un sms per farlo salire sul primo aereo o treno, raggiungerci e starci accanto, come solo lui sa fare.

Lui che è stato una fonte d’ispirazione, lui che è stato l’uomo di casa ed è stato per noi come un secondo padre. Sempre lui ci ha fatto esasperare davvero tanto e il conto delle litigate che abbiamo fatto è troppo lungo per ricordarle tutte.

Ma bastava uno sguardo e un accenno di sorriso per dimenticare tutto e rafforzare ancora quel legame con lui, il nostro migliore amico.

A lui va il merito di aver trovato le soluzioni anche nelle situazioni più complicate e difficili, di averci difeso quando a scuola ci prendevano in giro e di aver allontanato quel primo amore che così tanto ci ha fatto soffrire.

Noi ci abbiamo provato a fargli capire che sappiamo cavarcela anche da sole e proprio in noi lui ha visto quella donna indipendente e coraggiosa che sognavamo di diventare. Ma questo, anche se lo sa, a lui non importa perché un fratello, vedrà sempre sua sorella come una bambina vulnerabile da difendere e, lui, lo farà sempre.

La psicologa Marie Laure Colonna, in un suo studio, ha definito i fratelli come un solo essere umano diviso a metà. Un’identità collettiva che si manifesta attraverso il più nobile dei sentimenti: l’amore che non svanirà mai.