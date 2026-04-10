Fiorello a La Pennicanza scomoda George Clooney e a Vespa: “Queste cose sono pericolose”

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Biggio e Fiorello a "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio chiudono la settimana de La Pennicanza conducendo la puntata di venerdì 11 aprile. Tante le notizie che provengono dal mondo dello spettacolo, a cominciare dall’esclusione dell’Italia al Festival di Cannes, esattamente come è successo per i Mondiali di calcio. Poi lo showman lancia un appello a Bruno Vespa dopo la sfuriata in tv e infine rivela cosa Trump ha risposto a George Clooney dopo il suo intervento a Cuneo.

Fiorello, Italia esclusa da Cannes: arriva la chiamata surreale con Nanni Moretti

Tra gli argomenti di giornata il cinema e il Festival di Cannes. Lo showman che commenta l’assenza dell’Italia in concorso: “Non ci siamo qualificati neanche qui! Hanno preso un film bosniaco…”.

La battuta è arricchita dalla surreale telefonata con Nanni Moretti: “Ma vi rendete conto? Ci sono tutti! Costa Rica, Nepal, Somalia, Kenya, Libano… e gli italiani non li fanno entrare manco con il biglietto. Siamo il Gattuso del cinema! Non capiscono l’arte vera, hanno rifiutato persino uno dei capolavori dei miei allievi, un cortometraggio bellissimo, ‘Petardo’: la storia di un pianista che perde tutte le dita della mano per lo scoppio di un petardo… tranne i mignoli. Ma nonostante questo, non perde la voglia di suonare e continua solo con quelle più alte e basse. Memorabile l’inquadratura di 26 minuti in primo piano sulla tastiera mentre esegue la Marcia di Radetzky…”, la gag dello showman.

Fiorello, satira sulla Premier Meloni

Si passa alla politica e alle parole della premier Meloni, che diventano subito musica. “Ieri diceva: ‘Non scappo, avanti fino alla fine’ – scherza Fiorello -. Poi ha aggiunto ‘un sì ti conferma, un no ti riaccende’. Allo staff musicale della Pennicanza non è sfuggita, ci abbiamo già fatto una canzone! Il titolo? ‘Non scappo, avanti fino alla fine’!”.

Un altro momento assurdo arriva dall’esilarante telefonata con il Vaticano, ormai appuntamento fisso del programma. Il Papa è su tutte le furie ed è il Camerlengo a spiegare il motivo: “È arrabbiato per gli atleti delle Olimpiadi… sono andati prima da Mattarella, poi dalla Meloni… noi eravamo gli ultimi arrivati! E non hanno portato nulla, neanche un calzino sudato! Siamo l’ultima ruota del carro, il fanalino di coda, la carrozza 11 del Frecciarossa, l’ultimo pezzo di pasta incollato alla pentola, il 2 di coppe quando regna bastoni, i Jalisse, Cucciolo dei sette nani…”.

Fiorello, l’appello a Bruno Vespa

Fiorello fa quindi un appello a Bruno Vespa dopo il suo momento di rabbia in tv di ieri: “Bruno, abbiamo un’età, queste incazzature fanno male, sono pericolose!”. Ma non solo: Amadeus ieri sera, ospite da Pio e Amedeo, di fronte alla scelta tra sua moglie Giovanna e Fiorello ha preferito proprio quest’ultimo. E lo showman non poteva non commentare la scena con il diretto interessato, in videochiamata: “Mia moglie ha capito – spiega il conduttore -. Lo sa anche lei, il rapporto che ho con te è unico…”. E Fiorello replica: “Non so come ricambiare! Ma per Giovanna parla il suo curriculum…”.

Fiorello scomoda George Clooney

Tra un delirio e l’altro, spazio anche all’attualità più improbabile: “Il teatro più piccolo del mondo a San Severo in Puglia, idea ispirata… da me! Solo 6 posti… farebbe sold-out anche Biggio! I biglietti sono in vendita… anche se si esauriscono subito!”. Chiusura in perfetto stile Pennicanza con la battuta sul botta e risposta tra Trump e Clooney: “Trump dice che i suoi film sono crimini di guerra. Ha anche minacciato di invadere la Nespresso…”.

Fiorello e Biggio tornano con La Pennicanza lunedì 13 aprile alle 13.45 su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre. Alle 7.10 su Rai2 in replica con La Mattinanza.