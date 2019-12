George Michael, la sorella scomparsa lo stesso giorno in cui morì il cantante

editato in: da

A tre anni esatti dalla morte di George Michael, è venuta a mancare anche Melanie Panayiotou, l’amatissima sorella del cantante. Era il 25 dicembre del 2016 quando Fadi Fawaz, compagno della star degli Wham, ritrovò il corpo senza vita di George nella sua villa di Goring-on-Thames, nell’Oxfordshire.

Una fine improvvisa e terribile che sconvolse il mondo intero, ma soprattutto la famiglia dell’artista. Michael infatti era molto legato alle sorelle Melanie e Yoda, che nel corso degli anni erano diventate le sue maggiori confidenti, custodi dei tormenti e dei problemi d’amore di George. Forse anche per questo nel suo testamento il cantante aveva scelto di lasciare la sua fortuna (97,6 milioni di sterline) alla famiglia.

A dividersi il patrimonio dopo la sua morte erano state le sorelle Yoda e Melanie, il padre Kyriacos e alcuni amici. George invece aveva deciso di escludere i grandi amori della sua vita: Kenny Goss, a cui era stato legato dal 1996 al 2011, e Fadi Fawaz, l’uomo che gli aveva ridato il sorriso dopo la rottura con l’imprenditore.

Nonostante l’enorme eredità ottenuta Melanie Panayiotou, 55 anni, aveva continuato a lavorare come parrucchiera e in questi tre anni aveva portato avanti la memoria del fratello. Di recente aveva replicato a Elton John che aveva affermato che George Michael si sentiva a disagio con la sua omosessualità. “Mio fratello era molto orgoglioso di essere gay – aveva replicato lei, con decisione -, contrariamente a quanto è stato detto di recente”.

Non solo: qualche giorno fa, come riporta il Mirror, Melanie aveva commentato il film con Emilia Clarke ispirato a Last Christmas, uno dei brani più famosi di George Michael. “La mia famiglia ed io – aveva detto – speriamo che tutti voi apprezziate il film, e la musica di Yog vecchia e nuova, intrecciata splendidamente in questa divertente e facile storia d’amore e di amore per sé stessi”.

Secondo le prime informazioni la donna sarebbe deceduta nella sua abitazione il 25 dicembre 2019 e la polizia ha confermato che non si tratterebbe di una morte sospetta.