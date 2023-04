“Lorella Cuccarini al pronto soccorso”: la notizia preoccupa ma è una bufala

Fonte: Getty Images Lorella Cuccarini

“Lorella Cuccarini finisce al pronto soccorso d’urgenza per un’amnesia improvvisa e totale durante lo spettacolo”, questa è la notizia che sta circolando sul web. I fan sono già in fibrillazione, temono per la salute della showgirl, grande protagonista di Amici. E invece… Invece si tratta dell’ennesima bufala, un titolone attira click che nasconde una fake news.

La fake news su Lorella Cuccarini

O meglio. Lorella Cuccarini al pronto soccorso ci è finita veramente, ma si tratta di una storia di tanti anni fa che lei stessa ha più volte raccontato in diverse interviste e che oggi è stata trasformata in una corsa urgente al pronto soccorso per un’amnesia totale e improvvisa che avrebbe colpito senza apparenti spiegazioni la showgirl. Ma queste sono tutte falsità, affermazioni altisonanti giusto per comparire più in vista sul web.

Vediamo di ricostruire i fatti come sono andati veramente. In diverse interviste la Cuccarini ha raccontato dei rischi del mestiere di ballerina. Nel 2021 al Corriere della Sera, per fare un esempio, confessò che è finita diverse volte al pronto soccorso per cadute e lividi: “Nel nostro mestiere deve esserci una componente di masochismo. Ricordo le volte che sono finita al Pronto soccorso. Per i lividi alle gambe mi faceva male tenerci sopra il lenzuolo. […] Avevo i polpacci neri. Una volta sono caduta e ho battuto la nuca“. La caduta cui fa riferimento Lorella è effettivamente entrata negli annali della storia della televisione italiana.

Fonte: Getty Images

Lorella Cuccarini, la caduta a Fantastico 7

Siamo nel 1986, l’anno di Fantastico 7, la trasmissione del sabato sera di Rai 1, una delle edizioni più fortunate dello show condotto da Pippo Baudo. Lorella era la prima ballerina, ma condivideva la scena con Alessandra Martines, étoile di danza classica. Alla Cuccarini viene assegnato un balletto “Omaggio a Elvis Presley” dove deve eseguire una complicata presa. Una catena di ballerini la fanno scorrere mentre lei volteggia in spaccata. Qualcosa però si inceppa, il ballerino che doveva afferrarla si confonde e la lascia, Lorella cade a terra, batte la testa ma da professionista qual è completa il balletto. Dietro le quinte però c’è preoccupazione proprio per quel colpo alla nuca e Baudo la obbliga ad andare al pronto soccorso.

La Cuccarini a spesso raccontato questo episodio che davvero all’epoca fece notevole scalpore. Un paio di anni fa, ospite alla Vita in diretta, confessò proprio l’amnesia causata da quella caduta: “Mi è successo di tutto. Una volta non mi presero in una presa aerea. Uno mi doveva prendere, l’altro lasciare, quello che mi doveva prendere mi ha lasciato. Ho fatto questo tonfo a testa in giù, andai fino alla fine ma in realtà io non ricordo quello che ho fatto. Sono andata in ospedale per fare un controllo”.

Lorella Cuccarini oggi ad Amici

Dunque, se Lorella Cuccarini è finita al pronto soccorso, ci è finita tanto tempo fa. Il trauma è stato superato alla grande e senza conseguenze, come possiamo vedere ad Amici dove la coach, classe 1965, è ancora protagonista di balletti perfetti (e di polemiche) perché, come scrive lei stessa su Instagram: “Non importa chi vince o chi perde : per noi la vera gioia è quella di far ballare tutti! Grazie per esservi scatenati con noi ❤️”.

Dunque, Lorella Cuccarini è un’altra vittima di fake news, come è accaduto qualche mese fa a Enrico Papi quando titoli altisonanti lo davano per spacciato.