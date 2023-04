Serale di “Amici”, scoppia la polemica: Arisa critica le scelte di Lorella Cuccarini

Quarto appuntamento con il Serale di Amici, che anche in questa puntata non ci ha risparmiato gli scontri tra professori e che ha visto tra i suoi protagonisti Arisa e Lorella Cuccarini. Il talent show di Maria De Filippi sta vedendo battersi gli allievi in prove sempre più complicate, con sfide che mettono alla prova le loro qualità. E tra una coreografia e una canzone, i coach dei ragazzi non smettono di giocare di strategia esasperando i toni, come hanno fatto le due coach di canto.

Serale di Amici, è scontro tra Arisa e Lorella Cuccarini

Un inizio di puntata decisamente scoppiettante per il quarto appuntamento del Serale di Amici, che ha visto scontrarsi Arisa e Lorella Cuccarini in un acceso confronto. Dopo che Wax è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria nella prima manche, la showgirl ed Emanuel Lo hanno deciso di giocare di strategia, schierando contro la squadra avversaria Cricca in duetto con Angelina.

Una scelta che non è affatto piaciuta ad Arisa, che ha cominciato a criticare aspramente la decisione della collega: “Siamo sempre dispari. Mi piacerebbe sentirli one to one. Mi spiace che schieri un duetto”, ha detto l’artista, sostenendo che Lorella abbia utilizzando l’espediente in più di un’occasione.

“Quante volte Cricca ha cantato con Angelina? Questa è la terza. Noi lo abbiamo fatto una volta sola. Chiedo alla giuria di tenerne conto”, ha chiarito stizzita la cantante. Lorella Cuccarini non ha gradito le parole di Arisa, sostenendo – con non poca indignazione – che nessuno fa mosse che vanno a vantaggio dell’avversario.

Arisa a qual punto ha perso la pazienza: “È capitato troppo spesso di vedere Cricca con Angelina. E usi i duetti nel momento cruciale della manche, non è giusto. Sembra che tu non abbia fiducia nel tuo allievo“.

Arisa non risparmia nessuno: le critiche a Malgioglio

Dopo lo scontro infuocato tra le due prof – inedita per questa edizione di Amici – i giudici hanno deciso di dare la vittoria proprio al duetto schierato da Lorella. La decisione della giuria non è piaciuta ad Arisa, che non ha avuto parole gentili neanche per Malgioglio: “Cristiano, amico mio, voti Cricca o voti Angelina?“, alimentando ancora le polemiche.

Cuccarini non ha alcun dubbio: è convinta che la collega abbia un’avversione per il cantante della sua squadra, visto che non perde occasione per sindacare sulle sue esibizioni. E mentre Arisa si lamentava che Lorella ed Emanuel si sono avvalsi in troppe occasioni dei duetti penalizzando la sua squadra, è intervenuto proprio il maestro di danza: “Queste sono solo chiacchiere: questo è il nostro momento e ce lo giochiamo come ci pare”.

La discussione si è riaccesa poco dopo, quando Lorella ha schierato nuovamente Cricca – questa volta in solitaria – in un’altra sfida, sottolineando la fiducia nel suo allievo. Ad intervenire a quel punto il giovane cantante che, particolarmente irritato, ha voluto difendere la sua posizione: “Volevo dire ad Arisa che non è affatto facile cantare con un’altra persona: in questo caso devo entrare in contatto con Angelina. Non è la strada più facile, ma faccio vedere una mia ulteriore qualità”.

Ad accorgersi dell’amarezza nello sguardo del giovane cantante anche Maria De Filippi, che ha voluto placare gli animi: “Arisa non ha nulla di personale contro di te, ma capisco se ci sei rimasto male, so come sei fatto”.