Serale di “Amici”, Celentano esagera: “Sei una lagna”. Maria costretta a intervenire

Non c’è edizione di Amici in cui Alessandra Celentano non finisca nel mirino degli altri Prof. Il motivo è presto detto: la Maestra di danza per eccellenza, storica nella scuola di talenti di Maria De Filippi, non le manda di certo a dire e tiene sempre a rivolgere critiche pungenti e consigli (spesso non richiesti), sia agli allievi che ai suoi stessi colleghi. Ma stavolta ha proprio esagerato al punto tale che la stessa padrona di casa è dovuta intervenire, per arginare una discussione che stava prendendo decisamente una brutta piega.

Alessandra Celentano esagera con Maddalena

Come di consueto, anche nella puntata del Serale di Amici andata in onda sabato 1 aprile a farla da padrona sono state le sfide tra i talenti della scuola di Maria De Filippi. E, ancora una volta, la Maestra Alessandra Celentano non ha perso occasione per rivolgere parole affatto dolci nei confronti di Maddalena, ballerina della squadra avversaria capitanata dai Prof. Emanuel Lo e Lorella Cuccarini.

La lettera del guanto di sfida, riproposta in studio dalla conduttrice, parlava da sé: frasi come “Cosa ti manca per essere unica e speciale” o “Isobel non è mai insignificante, sei un pulcino vicino a lei” sono state un pugno nello stomaco per la giovane danzatrice, alle prese con un confronto che è certamente lecito in un programma basato sulle performance, ma che può trasformarsi in qualcosa di più a livello emotivo.

Tensione e fatica sono all’ordine del giorno per gli allievi, ma “Dire a una danzatrice che è insignificante è veramente troppo“, come ha giustamente ribadito Emanuel Lo. Maddalena ha affrontato la sfida con impegno e dedizione, seppur non riuscendo ad avere la meglio, ma non è riuscita a trattenere le lacrime di fronte all’atteggiamento della Maestra. “C’è differenza tra dire la verità che è verità per lei, e dire cattiverie. Mi sono stufata delle sue cattiverie”, ha detto con voce tremante e lei, in tutta risposta, ha rincarato la dose: “Sei sempre una lagna, stai sempre a lamentarti!”. Decisamente troppo.

Serale di “Amici”, tutti contro la Maestra Celentano

Non è facile scalfire la Maestra Celentano e ancora una volta non ha fatto un passo indietro, neanche di fronte alle lacrime e alla frustrazione di Maddalena. “Dico quello che mi pare – ha ribadito con forza -. Io esprimo il mio pensiero senza fare troppi salamelecchi come fate voi. (…) La danza è fatta di sudore, sacrificio e dolore”.

Emanuel Lo ha provato in ogni modo a farla desistere da questo atteggiamento e persino Lorella Cuccarini ha perso la pazienza, affermando a gran voce che, per quanto giovani e inesperti, gli allievi hanno tutto il diritto di rispondere quando si vedono attaccati ingiustamente.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso, anche per il giudice Cristiano Malgioglio che con la Celentano aveva animato il primissimo scontro di questa edizione del Serale. “Perché queste lettere così? – le ha detto – Tu demoralizzi la ragazza. Si possono scrivere altre cose. (…) Capisco che porti l’acqua al tuo mulino, ma tu demoralizzi l’artista”.

Celentano senza freni, Maria De Filippi interviene

La Celentano ha da sempre la capacità di dividere il pubblico in due fazioni distinte: da una parte chi la critica aspramente per il suo modo di fare troppo duro e “insensibile”, dall’altra quelli de “Il mondo della danza sa” che la sostengono appieno nelle sue crociate a favore del vero talento.

Maria De Filippi stavolta ha deciso di schierarsi apertamente con il primo gruppo e ha deciso di intervenire personalmente, per placare una discussione dai toni fin troppo accesi ed esagerati. “Sei dittatoriale – le ha detto con il sorriso, cercando di smorzare per un momento la tensione -. (…) Ho detto solo che non puoi dire a lei che è una lagna, perché non è giusto”. Poi rivolgendosi a Maddalena, ancora in lacrime: “Sorridi e fregatene. Non ti arrabbiare, non ti devi sentire in colpa. Sei bella come il sole”.

Il miglior consiglio che avrebbe potuto ricevere in un momento come questo. Le sfide sono il sale del Serale di Amici, volto a decretare il vincitore assoluto della nuova edizione, su questo non c’è alcun dubbio. Ma forse sarebbe giusto usare altri toni per dire le cose, anche le più dure da digerire.