Serale di “Amici”, anticipazioni del 1° aprile: chi sarà eliminato

Canto, danza, intrattenimento e un premio finale che gli allievi arrivati con merito al Serale di Amici non vogliono lasciarsi sfuggire. E così, arrivati alla terza puntata della fase conclusiva del programma, i giochi si stanno facendo sempre più difficili. A giudicare le esibizioni è arrivato un terzetto inedito e d’eccezione, composto da Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio. Chi sarà eliminato, quindi, nella puntata del 1° aprile? Scopriamolo insieme.

Eliminato Serale di Amici del 1° aprile: un solo nome

Dei 15 allievi che hanno avuto accesso al Serale, solo 11 sono ancora in gara. Dopo le prime due puntate, le eliminazioni sono state infatti 4, con Piccolo G, Megan, NDG e Gianmarco che hanno dovuto abbandonare per sempre il programma. Si attende un nuovo eliminato per la puntata del 1° aprile, che – stando alle prime anticipazioni emerse in Rete – dovrebbe essere solo uno.

A dominare le sfide della puntata del 1° aprile saranno Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, disposti a tutto pur di portare a casa la vittoria. Eppure, nonostante i tanti sforzi per lasciare indietro gli altri, anche loro hanno rischiato di perdere uno dei loro elementi più forti: Ramon. Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo la spuntano grazie a Cricca, motivo per il quale vengono mandati al ballottaggio Ramon, Isabel e Aaron. Il primo tra questi è l’eliminato provvisorio, che poi viene salvato.

Rimangono al ballottaggio finale, invece, Wax e Samu. Il nome dell’eliminato non è però stato rivelato dagli spoiler precedenti e si attende quindi la puntata da mandare in onda il 1° aprile. Una scelta che va così in controtendenza con quella delle registrazioni precedenti, dalle quali era emerso almeno uno dei nomi degli allievi chiamati ad abbandonare la Scuola.

La nuova giuria e gli allievi

Il parterre di giudici completamente rinnovato deve ancora trovare un equilibrio. Spicca, tra loro, la sensibilità di Michele Bravi che sembra davvero nato per ricoprire questo ruolo mentre Cristiano Malgioglio non ha proprio bisogno di presentazioni. I tre sembrano comunque ben assortiti e nessuno è apparso risentire della personalità degli altri. Certo, a emergere sono sempre i professori.

All’inossidabile coppia composta da Alessandra Celentano e da Rudy Zerbi, si aggiunge quella formata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini (già in perfetta sintonia) e infine, quella di Raimondo Todaro con Arisa che ancora sfrutta i rudimenti di danza appresi durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle (che ha vinto con Vito Coppola) per esibirsi durante il Serale.

Gli allievi in gara il 1° aprile sono:

Cricca per il team di Lorella Cuccarini (cantante)

Federica e Wax per il gruppo di Arisa (cantanti)

Aaron per Rudy Zerbi (cantante)

Ramon e Isobel per il team di Alessandra Celentano (ballerini)

Maddalena e Samu per la squadra di Emanuel Lo (ballerini)

Mattia e Alessio per Raimondo Todaro (ballerini)

La terza puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi va in onda il 1° aprile, dalle 21,30, su Canale5. La puntata è visibile anche in streaming su tutti i dispositivi elettronici dotati di connessione a internet e, successivamente, on demand, su Mediaset Infinity e sulla piattaforma di Fascino Witty TV.