“Amici di Maria De Filippi”, annunciati i tre giudici del Serale: cambia tutto

Fonte: IPA Maria De Filippi

Manca davvero poco all’inizio del Serale di Amici di Maria De Filippi, che svelerà il vincitore o la vincitrice di questa edizione molto discussa. Non sono mancate le polemiche nel corso dei mesi e, dopo tante critiche, ci si attende un atto finale da fuochi d’artificio.

La padrona di casa ha annunciato i tre giudici del Serale di Amici 22 e il web è già entusiasta all’idea di vedere questi personaggi l’uno di fianco all’altro.

Amici 22: i giudici del Serale

Tra poco più di una settimana avrà inizio il Serale di Amici 22, che prenderà il via sabato 18 marzo, sostituendo un altro programma amatissimo di Maria De Filippi, vera signora di Mediaset, C’è Posta per te.

Spazio a 15 allievi talentuosi, che dovranno affrontare le tante sfide del Serale per aggiudicarsi il titolo di campione o campionessa. Il tutto sotto l’occhio attento dei professori, ma anche dei giudici che, come in passato, saranno tre.

Maria De Filippi ha annunciato i loro nomi, sottolineando di fatto un netto cambio di rotta rispetto al passato. Non ci sarà più spazio per Stash, Emanuele Filiberto e Stefano De Martino, con quest’ultimo sempre più lanciato nel mondo della conduzione.

Al loro posto altri tre VIP d’eccezione, provenienti ovviamente dal mondo dell’arte. Si tratta del cantante Michele Bravi, del cantante, autore e personaggio televisivo Cristiano Malgioglio e del ballerino, modello e coreografo Giuseppe Gioffré.

Amici 22, tre giudici a sorpresa

L’annuncio di Maria De Filippi va in netto contrasto con quanto veniva ipotizzato dalle indiscrezioni di fine gennaio. Stando a quelle voci di corridoio, infatti, in cima alla lista ci sarebbero stati Stefano De Martino ed Emma Marrone.

Una coppia che avrebbe di certo fatto chiacchierare non poco, così come Anna Pettinelli, altra candidata ipotetica al ruolo di giudice del Serale di Amici 22.

Un ritorno per Michele Bravi, che non deve l’avvio della sua carriera al talent di Maria De Filippi, bensì a X-Factor 7, che ha vinto. Il suo non è però un volto nuovo per la trasmissione Mediaset, considerando come abbia preso parte in passato a una versione speciale del programma.

Fonte: Ufficio Stampa

Parliamo di Amici Speciali, che lo vide arrivare molto in alto in classifica, raggiungendo il secondo posto. A batterlo fu Irama, ex beniamino del pubblico. A ciò si aggiunge anche un’altra esperienza in questo studio, avendo lavorato come insegnante tecnico in alcune edizioni.

Non vi è invece mai stato un rapporto diretto tra Cristiano Malgioglio e Amici, non con un ruolo fisso almeno. Il celebre cantante e paroliere ha però messo piede in studio, dicendo la sua su alcune esibizioni nell’appuntamento pomeridiano.

Un ritorno anche per Giuseppe Gioffrè, che nel 2012 ha vinto la categoria danza di Amici di Maria De Filippi. Un’edizione davvero speciale, considerando come abbia lanciato ben tre carriere di grande successo nel mondo della musica italiana: Alessandra Amoroso, Emma Marrone e Valerio Scanu.

Un trampolino di lancio molto importante, che ha consentito al ballerino e coreografo di trovare spazio su grandi palchi, ballando con star internazionali come Jennifer Lopez e Britney Spears, tra gli altri.