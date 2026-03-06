Serale Amici 25, svelati i nomi dei giudici. Le indiscrezioni

Chi saranno i giudici del Serale di Amici 25? I nomi e tutte le indiscrezioni su chi parteciperà al programma.

Il conto alla rovescia per il Serale di Amici 25 è ufficialmente iniziato e continuano le indiscrezioni legate ai giudici della trasmissione. Chi saranno i personaggi che valuteranno le esibizioni quest’anno? Per ora Maria De Filippi non ha ancora rivelato nulla, ma sono diversi i nomi che stanno circolando.

Chi saranno i giudici di Amici 25, le indiscrezioni

Nella puntata di domenica 8 marzo di Amici 25 scopriremo quali saranno i concorrenti che accederanno al Serale. Ma la curiosità maggiore riguarda i nomi dei giudici della trasmissione scelti da Maria De Filippi. Secondo quanto svelato da Deianira Marzano, esperta di gossip, la conduttrice vorrebbe portare nello show tre personaggi molto amati e di grande impatto.

Si tratta di Irama, Rossella Brescia ed Emma Marrone. Un terzetto molto particolare e con una logica stringente. Irama ed Emma Marrone infatti sono due ex concorrenti di Amici, per questo conoscono benissimo la trasmissione, i suoi meccanismi e le sue dinamiche. Rossella Brescia è invece un personaggio chiave nel mondo dello spettacolo italiano, con una competenza tecnica utile per giudicare tanto le esibizioni di canto quanto quelle di ballo.

Nelle settimane precedenti si era parlato anche di un altro giudice con l’ipotesi dell’ingresso nello show di Alessandro Cattelan. Il conduttore televisivo, reduce da numerosi progetti di successo, avrebbe le caratteristiche giuste per ricoprire questo ruolo grazie a carisma, ironia e ad una straordinaria capacità di conquistare il pubblico.

Quando inizia il Serale di Amici 25

Resta incerta anche la data di inizio del Serale di Amici 25. Secondo alcune indiscrezioni potrebbe partire il prossimo 21 marzo 2026, ma tutto sarebbe ancora da definire. Nelle prossime settimane infatti il palinsesto di Mediaset potrebbe subire numerosi cambiamenti con C’è Posta per te che potrebbe chiudere in anticipo per lasciare spazio proprio al Serale di Amici.

Una mossa utile per contrastare Canzonissima, il nuovo programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1, che si preannuncia fra gli avversari del sabato sera più temibili. L’alternativa potrebbe essere quella di far slittare la prima serata del Serale di Amici 25 al 28 marzo.

Nel frattempo domenica 8 marzo andrà in scena la puntata più attesa del pomeridiano, ossia l’ultima prima del Serale. Al centro di tutto, la consegna delle maglie finali e, secondo le ultime anticipazioni, quasi tutti gli allievi ce la faranno, ottenendo la maglia per arrivare al prossimo step dello show. L’unica a non passare sarà Giulia, giudicata ancora acerba sia da Emanuel Lo che da Alessandra Celentano. Non mancheranno le tensioni tra i professori: Anna Pettinelli tornerà a far sentire la sua voce, stavolta in uno scontro con Rudy Zerbi sull’esibizione di Opi.

Sul fronte degli ospiti, in studio arriverà Emma Marrone — nome che circola anche tra i papabili giudici del Serale — insieme a Rkomi, che presenterà il suo nuovo singolo, e alla coppia Fabio De Luigi e Virginia Raffaele per promuovere il film Un bel giorno.

Non resta dunque che attendere per scoprire se Maria De Filippi deciderà proprio durante l’appuntamento pomeridiano di rivelare i nomi dei nuovi giudici del programma nella sua versione serale.