Amici 25, chi sono i 17 concorrenti del Serale. Mistero sui giudici

Il Serale di Amici 25 sta per arrivare: chi sono i 17 concorrenti che hanno ottenuto la maglia dorata.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Maria De Filippi

Dopo settimane di sfide, esibizioni e qualche polemica, il Serale di Amici 25 è finalmente arrivato. Sono 17 gli allievi ammessi alla seconda fase della trasmissione, quella in prima serata in cui si sfideranno e le loro performance verranno valutate dai giudici scelti da Maria De Filippi.

Amici 25, chi sono i concorrenti ammessi al Serale

Inizialmente la produzione di Amici 25 aveva annunciato che al Serale sarebbero arrivati solamente dodici allievi, pronti a conquistare la maglia dorata. Poi il colpo di scena, con la scelta di concedere il passaggio alla nuova fase della trasmissione per i concorrenti in grado di ottenere due sì su tre dai professori della rispettiva categoria.

In questo modo hanno avuto accesso al Serale di Amici 25 ben 17 allievi. I primi a conquistare la partecipazione al secondo step sono stati Emiliano, Alex, Michele, Angie, Gard e Nicola, seguiti da Valentina, Elena, Opi, Plasma, Alessio, Simone, Caterina, Antonio, Riccardo, Lorenzo e Kiara.

L’unica ad essere esclusa è stata la ballerina Giulia, che non è stata considerata abbastanza pronta per proseguire la sua avventura. La giovane artista dunque ha dovuto abbandonare il suo sogno ad un passo dal successo.

Resta ancora aperta la questione legata ai giudici dello show di Maria De Filippi. La messa in onda della trasmissione dovrebbe essere il 28 marzo, quando negli studi della trasmissione arriveranno i giudici scelti per valutare le esibizioni degli allievi. Secondo le ultime indiscrezioni il gruppo dovrebbe essere composto da tre nomi legati al programma: Emma Marrone, Irama e Rossella Brescia.

Emma e Irama infatti sono stati entrambi concorrenti della trasmissione, dunque ne conoscono alla perfezione i meccanismi. Dopo il successo nella trasmissione hanno costruito una carriera straordinaria, arrivando lontano, ma non hanno mai dimenticato il legame con lo show di Maria De Filippi.

Anche Rossella Brescia conosce alla perfezione la trasmissione a cui ha preso parte più volte in passato. Inoltre grazie alla sua preparazione tecnica nella danza e nel canto potrebbe essere un giudice perfetto per la trasmissione.

I 17 concorrenti del Serale di Amici 25 dunque sono:

Cantanti

Angie

Michele

Gard

Caterina

Elena

Valentina

Plasma

Riccardo

Lorenzo

Opi

Ballerini

Emiliano

Alex

Nicola

Alessio

Simone

Kiara

Antonio

La delusione di Giulia, fuori dal Serale per la Celentano

La ballerina Giulia è stata l’unica concorrente ad essere esclusa dal Serale. A pesare in questa scelta le parole di Alessandra Celentano che ha definito la ballerina come l’anello debole della classe. In studio Giulia è stata difesa da Maria De Filippi che ha reputato troppo duro il discorso della professoressa di danza.

Tornata in casetta, Giulia ha raccolto le sue cose e fra le lacrime ha salutato gli altri concorrenti di Amici 25. “Me lo sentivo, raga, sono contenta di essere solo io a essere stata eliminata. Meglio così”, ha detto la giovane. Giulia ha poi ricevuto parole di incoraggiamento da parte degli altri allievi e ha chiesto a tutti di concentrarsi sulle prossime esibizioni e godersi l’avventura del Serale. “Mi raccomando, ovunque arriverete, sarà una vittoria, fatelo anche per me” ha detto la ballerina.