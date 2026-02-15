Anticipazioni Amici del 15 febbraio, i primi allievi che accedono al Serale

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi

Nuovo appuntamento con Amici di Maria De Filippi: la scuola più famosa della televisione apre di nuovo le sue porte domenica 15 febbraio, con una puntata ricca di colpi di scena. Sarà infatti una puntata decisiva perché conosceremo i nomi dei primi allievi che accederanno al Serale, la fase finale del programma in cui vedremo i ragazzi battagliare per conquistare la vittoria finale.

Amici, le anticipazioni del 15 febbraio: chi va al Serale

Anche domenica 15 febbraio torna l’appuntamento irrinunciabile con Amici di Maria De Filippi: il talent show, uno dei più longevi della televisione italiana e giunto alla sua 25esima edizione, va in onda con una nuova puntata dello speciale pomeridiano.

La gara adesso entra nel vivo per gli allievi della scuola: il Serale è sempre più vicino e gli allievi continuano a combattere con le unghie e con i denti per accedere alla fase finale del talent show, quella che permetterà loro di conquistare il primo posto. Sono 18 i banchi ancora occupati dagli allievi in corsa per il Serale: 10 cantanti, ovvero Angie, Caterina Lumina, Elena D’Elia, Gabriele Gard, Lorenzo Salvetti, Michele Ballo, Opi, Plasma, Riccardo Stimolo e Valentina Pesaresi; e 8 ballerini Alessio Di Ponzio, Alex Calu, Antonio Stillante, Emiliano Fiasco, Giulia Nicolai, Kiara Fina, Nicola Marchionni e Simona Gallo.

La puntata del 15 febbraio sarà decisiva per la fase del Serale: secondo le anticipazioni sarà un appuntamento ricco di emozioni e colpi di scena. La gara di canto vedrà le esibizioni di Elena, Plasma, Valentina, Gard, Lorenzo e Michele. Sarà proprio lui ad avere la meglio: dopo avere cantato per ben tre volte (prima col piano, poi con la chitarra e infine col violoncello), strapperà finalmente il ‘sì’ anche di Anna Pettinelli conquistando il suo posto al Serale.Ancora in difficoltà invece Valentina che, dopo avere cambiato squadra e avere abbandonato la scuderia di Rudy Zerbi per passare nel team Pettinelli, si è ritrovata in fondo alla classifica.

Nella gara di ballo sarà Emiliano il protagonista assoluto: dopo avere conquistato la maggioranza delle preferenze dei suoi compagni, convincerà anche i tre giudici, conquistando anche lui senza troppi intoppi la maglia del Serale. Percorso più complesso invece per Alex, che dovrà esibirsi due volte prima di conquistare il suo posto per la fase finale del programma.

Anticipazioni Amici del 15 febbraio: i giudici e gli ospiti in studio

Ci saranno due ospiti d’eccezione in studio per giudicare la gara di canto: da un lato l’attrice Drusilla Foer, icona di femminilità dalla pungente ironia, dall’altro la cantante multiplatino Giusy Ferreri, che si esibirà con il suo nuovo brano Musica Classica, uscito lo scorso 2 gennaio per l’etichetta indipendente LA15.

Per la gara di ballo torneranno Oriella Dorella, étoile della Scala di Milano ed eccellenza della danza internazionale, e l’ex allieva di Amici, oggi coreografa e ballerina dal grande talento Anbeta Toromani. Vedremo anche un altro grande ritorno nella scuola più famosa d’Italia, quello di Raimondo Todaro, coreografo ed ex volto di Ballando con le stelle, che aveva lasciato il programma di Maria De Filippi due stagioni non senza polemiche.

Amici, la classifica (attenzione spoiler)

Dopo la puntata del 15 febbraio, ecco le classifiche di canto e di ballo.

Per il canto:

Michele (al Serale) Lorenzo Elena Gard Plasma Valentina

Per il ballo:

Emiliano (al Serale) Alex (al Serale) Simone Kiara Nicola

L’appuntamento con Amici è per domenica 15 febbraio alle 14.00 su Canale5, con replica e streaming disponibili su Mediaset Infinity. Il programma dalle 15.00 in poi lascerà spazio al salotto di Verissimo con Silvia Toffanin.