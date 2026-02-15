Amici, le pagelle della diciannovesima puntata: Peparini sconvolta (5), il gesto di Maria (10)

Concentrato di emozioni per la diciannovesima puntata di Amici di Maria De Filippi: come sempre il programma torna in onda la domenica pomeriggio con le sfide più avvincenti, per accompagnare gli allievi verso il Serale, mettendosi alla prova. I brani dei giovani cantanti sono stati scelti da loro, nessuna assegnazione dal reparto musicale o dal corpo docenti: è arrivata anche la rinascita di Elena, che ormai è passata dalla squadra di Anna Pettinelli a quella di Rudy Zerbi.

Giusy Ferreri un concentrato di grinta. Voto: 8

La diciannovesima puntata di Amici è iniziata come di consueto con i saluti e la presentazione dei giudici. A esibirsi è stata Giusy Ferreri con il nuovo singolo Musica Classica, con tanta grinta ma anche parecchia emozione, come ha detto alla stessa Maria (che ha notato subito il suo stato d’animo). Tra i giudici presenti anche Drusilla Foer, Anbeta Toromani, Raimondo Todaro e Oriella Dorella.

Elena convince in Rolling in the Deep. Voto: 9

Rolling in the Deep è un brano di Adele uscito il 29 novembre 2010, uno dei più belli e intensi dell’artista, ma anche tra i più difficili da eseguire. Dopo l’ottima esibizione di Alex, che ha trascinato lo studio, la seconda a scendere in pista è stata Elena, che ha cantato appunto Rolling in the Deep. E lo ha fatto con convinzione, parlando anche della sua scelta di lasciare la squadra di Anna Pettinelli per unirsi a quella di Rudy Zerbi. Poiché la Pettinelli non era convinta di portarla al Serale, Elena ha cambiato team e ha fatto bene: complimenti anche da parte di Giusy Ferreri per la sua esibizione.

L’onestà di Anbeta Toromani. Voto: 9

Difficile non amare Anbeta Toromani, che è tra le persone a rappresentare Amici: si è classificata seconda nella seconda edizione di Amici, ma è rimasta profondamente legata al talent show di Maria De Filippi, nonostante i tanti successi raggiunti nel mondo del ballo. Ecco, il prototipo di giudice onesto di Amici è proprio Anbeta: “La verità, sempre”, è questo il suo motto, e l’abbiamo visto quando ha commentato l’esibizione di Nicola, il suo passo a due con Chiara.

Oriella Dorella, giudice meravigliosa. Voto: 9

Non è stata da meno Oriella Dorella, ex étoile del corpo di ballo del Teatro alla Scala di Milano, precisamente dal 1986 al 1994, che ha giudicato ogni esibizione lasciando esprimere i ragazzi, anche nei loro “difetti”, o angoli da smussare, se così possiamo dire. Come è accaduto con Kiara, che si è messa alla prova con Telephone, ed è stata magnifica, ma con troppe “facce”, un’espressività che non è sempre necessaria nella danza. “Profondità” è la parola d’ordine per Oriella Dorella, e ciò su cui molti ballerini devono lavorare, come l’energia al posto della forza per Emiliano.

Valentina e il Pink Pony Club interiore. Voto: 6

Ormai il tempo sta stringendo, e la corsa verso il Serale si fa sempre più incalzante. Così come Elena ora è nel team di Rudy Zerbi, Valentina ha accettato di entrare nella squadra di Anna Pettinelli. Nella diciannovesima puntata di Amici ha portato Pink Pony Club, il brano di Chappell Roan. Purtroppo, però, si è classificata all’ultimo posto. Qualche difettuccio c’era, come ha detto Giusy Ferreri stessa. “Hai una personalità molto costruita, che è una modalità per far capire chi sei, ma dall’altra parte ti potrebbe limitare, perché sembri inquadrata in un’unica direzione”. A dire il vero, però, è un peccato: Valentina non meritava affatto l’ultima posizione.

Emiliano al Serale, grande emozione. Voto: 10

“Mi batte forte il cuore”. La prima maglia del Serale di Amici di ogni edizione non si scorda mai, e il primo a conquistarla, con enorme merito, è stato Emiliano. Giovanissimo, ma con un talento davvero pazzesco e, cosa affatto scontata, una personalità di una dolcezza e gentilezza che spiazza. Dopo l’esibizione, per lui è arrivata la standing ovation in studio e tre “sì”, quelli necessari per conquistare la maglia del Serale.

Maria De Filippi cuore di mamma. Voto: 10

Amici è un programma televisivo, una fucina di talenti e un luogo dove sognare, per fortuna, è ancora possibile. La guida di tutto è lei, Maria De Filippi, la conduttrice: quando Emiliano ha indossato la maglia del Serale, Maria ha svelato cosa succede quando i giovani entrano nella Scuola. Possono chiamare subito i propri genitori per comunicare la notizia a casa. Le puntate della domenica vengono registrate al giovedì, non sono in diretta: così, ha chiesto a Emiliano di uscire dallo studio per chiamare la mamma e darle così la bella notizia.

Il litigio dei giudici per Alex. Voto: 5

Immancabile il litigio dei giudici: ogni puntata di Amici è accompagnata dalle solite polemiche. In tal caso è finito al centro della polemica Alex, dopo la sua esibizione per conquistare la maglia del serale. Alessandra Celentano lo ha difeso, anche se lui è nella squadra di Veronica Peparini: “Quando un ballerino è bravo, lo devi ammettere anche se non è tuo, un gusto personale è un’altra cosa”. Per Emanuel Lo, però, Alex è addirittura ancora un “bambino” sulla pista da ballo. Amaro lo sfogo della Peparini: “Mi viene da arrabbiarmi, rimango basita, non ho manco la risposta. Sono sconvolta, non lo trovo proprio giusto”. Alex ha infatti contestato il termine “bambino”, dispiacendosi ed esibendosi di nuovo poco dopo. Alla fine però ha conquistato la sua meritatissima maglia. E anche lui, come Emiliano, è andato subito a chiamare la mamma. Però come ha detto Rudy, “amore anche per il papà e non solo per le mamme”.

La pazienza di Lorella Cuccarini. Voto: 8

Tra le qualità migliori di Lorella Cuccarini c’è la pazienza (e la speranza, portata in studio indossando un capo verde). Perché anche per Michele, tradito dall’emozione, è arrivata la seconda esibizione per convincere i Prof. a portarlo al Serale. Questa volta a non essere convinta è stata Anna Pettinelli, che ha giudicato la prima esibizione non all’altezza del Serale. Ma la Cuccarini è stata paziente, Michele si è esibito di nuovo e la Pettinelli si è messa di traverso ancora.

“O canti intero, o se continui a cantare a mezzo servizio, se non mi dai quella rotondità (senza sbavature), io ti dirò no”. Persino la Celentano si è messa in mezzo, difendendo la Cuccarini: “Bisogna valutare la globalità”. Michele ha pagato lo scotto dei bravi, insomma: esibizione al 100%, o non si va avanti. Con La Fine (in cui ha suonato anche il violoncello) c’è stata persino troppa “rotondità”: salvate il soldato Michele al Serale.

