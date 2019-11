Amanda Lear, 80 anni nel segno del talento e della trasgressione

Amanda Lear compie 80 anni il 18 novembre 2019 (è nata a Hong Kong, 18 novembre 1939). Modella, pittrice, cantante, musa di artisti come Salvador Dalì e David Bowie, ha avuto una vita intensa e misteriosa, sempre giocata sul filo dell’ambiguità e della trasgressione. Amante per 16 anni di Dalì,fu iniziata al mondo della musica da David Bowie, che le consigliò di giocare sulla sua ambiguità. Tema che la accompagnerà, anche suo malgrado, tutta la vita. Tanto da dover posare nuda su Playmen per mettere a tacere per voci. Ha avuto amanti giovanissimi, fu una delle prime per cui si coniò il termine di toy boy (ricordate Manuel Casella?), nell’arco della sua vita ha vissuto grandi gioie e grandi dolori, come la terribile morte in un incendio dell’amato marito Alain-Philippe Malagnac d'Argens de Villèle, cui dedicò il suo album “Heart”. Oggi, a 80 anni, Amanda è ancora bellissima e “misteriosa” come il primo giorno. Ripercorriamo la sua vita incredibile e avventurosa