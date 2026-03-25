Con una foto in bianco e nero, Amanda Sandrelli ha dato il suo addio pubblico all'amato papà Gino Paoli: "Babbo mio"

IPA Amanda Sandrelli e Gino Paoli

Con una foto in bianco e nero, Amanda Sandrelli ha detto addio all’amato papà Gino Paoli. L’artista, poeta del Novecento, è scomparso il 24 marzo 2026. “Babbo mio”. Poche parole, l’appellativo più dolce, uno scatto privato, padre e figlia insieme racchiusi in una fotografia dove entrambi rimarranno per sempre così, uniti, l’uno al fianco dell’altro.

Amanda Sandrelli, l’addio a papà Gino Paoli

Non portava il suo cognome, ma quello della madre, perché così avevano deciso Stefania Sandrelli e Gino Paoli, di comune accordo. C’è il massimo riserbo intorno alla morte di Gino, comunicata dalla famiglia. I funerali saranno in forma privata, senza nessun clamore mediatico, e saranno presenti solo i familiari: nella mattina del 25 marzo, Amanda Sandrelli ha voluto dare il suo ultimo saluto simbolico al papà, in pubblico, usando il suo profilo social.

“Babbo mio”, uno scatto in bianco e nero, una foto che racconta e immortala per sempre un momento felice per la famiglia, il compleanno di Amanda, come si può notare dalla coroncina con la scritta “Happy Birthday”. Papà e figlia sono vicini, Amanda sfoggia uno dei suoi meravigliosi sorrisi, quegli occhi così simili al papà, tanto che anche Maurizio Costanzo spesso glielo aveva fatto notare: “Non ti offendere Amanda, ma quando ti guardo mi sembra di vedere Gino Paoli con la parrucca“.

Amanda Sandrelli, nata dall’amore di Gino Paoli con Stefania Sandrelli, è stata sempre riconosciuta dall’artista: il suo nome è stato scelto dal papà, il cognome dalla mamma. “Gino era partito in quarta, voleva chiamarla Paoli, io gli ho detto: voglio che abbia il mio nome. Lui comunque la faccenda del cognome non l’ha digerita molto bene. Come tutti gli uomini, voleva comandare”, aveva raccontato l’attrice in un’intervista. Fatti confermati anche da Gino: “Sono stato io a scegliere il nome: Amanda, dal latino, ‘qualcuno da amare’. Ma Stefania non l’ha presa bene, voleva chiamarla Angelica”.

Il legame tra Amanda Sandrelli e Gino Paoli

“Non li ho mai visti insieme ma so di essere la figlia di un grande amore. Mia madre e mio padre me l’hanno sempre ripetuto”, aveva detto Amanda Sandrelli, parlando dei suoi genitori. Con il papà, c’è sempre stato un legame di profondo affetto: “Per me è una specie di Superman. È come se non avesse paura di niente. E io per lui, paura, non ne ho mai avuta. Certo, adesso ha 90 anni”, nel 2025, aveva parlato del papà, definendolo anche una “persona molto complessa; pesante, più per se stesso che per gli altri”.

La storia della famiglia è pubblica; del resto, l’amore tra Stefania Sandrelli e Gino Paoli scatenò non pochi scandali, anche perché all’epoca era sposato con Anna Fabbri (che è stata come una seconda mamma per Amanda, venuta al mondo solo tre mesi dopo la nascita di Giovanni, il primo figlio di Gino, morto nel 2025, il 7 marzo, all’età di 60 anni). Nella sua ultima intervista, Gino aveva raccontato di non aver mai superato la morte del figlio. “Deve morire prima il padre del figlio, dovevo morire prima io di lui”.