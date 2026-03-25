Gino Paoli, l’addio commosso di amici e colleghi: da Vasco a Renato Zero

Le parole forse più belle le ha sintetizzate uno degli amici storici, Beppe Grillo, alla notizia della morte dell’amico di una vita Gino Paoli: “Ciò che la memoria ama resta eterno“. Ed è proprio così: nei ricordi e nell’amore, nell’affetto di chi resta, rimane viva per sempre la presenza di chi fisicamente non c’è più. Gino è morto, a 91 anni, dopo una vita vissuta intensamente e appassionatamente, ma la sua musica, le sue canzoni continueranno a mantenerlo in vita, così come i ricordi in tutti quelli che lo hanno conosciuto e amato.
Colleghi, amici, parenti: molti di loro hanno espresso sui social parole piene di commozione per Gino. Ne riportiamo qualcuno, tutti sarebbe impossibile.
Beppe Grillo: “Caro Ginelli, ti ho voluto un gran bene”
Vasco Rossi: “E poi ci troveremo come le star..⭐️”
Patty Pravo: “Ciao Gino.. Artista Senza Fine❤️”
Renato Zero: “Anche il tuo silenzio sarà musica e poesia”
Pooh: “Un altro grnde se ne va…”
Amanda Sandrelli: “Babbo mio ❤️”