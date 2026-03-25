Gino Paoli, l’addio commosso di amici e colleghi: da Vasco a Renato Zero

Getty Images Addio a Gino Paoli: le donne che hanno ispirato le sue canzoni

Le parole forse più belle le ha sintetizzate uno degli amici storici, Beppe Grillo, alla notizia della morte dell’amico di una vita Gino Paoli: “Ciò che la memoria ama resta eterno“. Ed è proprio così: nei ricordi e nell’amore, nell’affetto di chi resta, rimane viva per sempre la presenza di chi fisicamente non c’è più. Gino è morto, a 91 anni, dopo una vita vissuta intensamente e appassionatamente, ma la sua musica, le sue canzoni continueranno a mantenerlo in vita, così come i ricordi in tutti quelli che lo hanno conosciuto e amato.

Colleghi, amici, parenti: molti di loro hanno espresso sui social parole piene di commozione per Gino. Ne riportiamo qualcuno, tutti sarebbe impossibile.

Beppe Grillo: “Caro Ginelli, ti ho voluto un gran bene”

Vasco Rossi: “E poi ci troveremo come le star..⭐️”

Patty Pravo: “Ciao Gino.. Artista Senza Fine❤️”

Renato Zero: “Anche il tuo silenzio sarà musica e poesia”

Pooh: “Un altro grnde se ne va…”

Amanda Sandrelli: “Babbo mio ❤️”