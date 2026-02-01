Anticipazioni Amici del 1 febbraio: arrivano Al Bano e Giorgia, un eliminato

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Maria De Filippi

Domenica 1 febbraio 2026 alle ore 14:00 va in onda una nuova puntata pomeridiana di Amici 25, condotta come sempre da Maria De Filippi. Le anticipazioni della trasmissione raccontano una puntata ricca di colpi di scena. Oltre agli ospiti musicali di fama internazionale, nello studio di Canale 5 andranno in scena sfide decisive tra gli allievi che decreteranno l’uscita di scena di un concorrente, segnando un punto di svolta nella competizione in vista del serale.

Amici, anticipazioni 1 febbraio: ospiti e giudici in studio

La puntata del 1 febbraio di Amici 25 si conferma all’insegna della grande musica. Tra gli ospiti attesi spiccano Al Bano, pronto a cantare i suoi grandi successi e a confrontarsi con gli allievi della scuola, e Giorgia, che si esibirà con il brano Corpi Celesti e racconterà alcuni retroscena della sua carriera ai ragazzi. La presenza di artisti del calibro di Al Bano e Giorgia renderà la puntata un’occasione unica per gli allievi di confrontarsi con vere icone della musica italiana.

Accanto agli ospiti, la giuria esterna si dimostrerà altrettanto prestigiosa. Per la sezione canto troveremo Jake La Furia e Irama, mentre per la danza gli ospiti saranno Irma De Paola e Giuseppe Giofrè, pronti a valutare le esibizioni e a dare consigli preziosi ai ballerini. Anche gli ex allievi come Petit e Mimì, vincitrice di X Factor 2024, arricchiranno la puntata con performance e interventi, creando momenti di confronto e ispirazione per la nuova generazione di talenti.

Le esibizioni degli allievi

La puntata sarà segnata da prove impegnative per gli allievi. Nella sezione canto, Elena manterrà una posizione di leadership grazie all’interpretazione di Castel in the show, seguita da Michele e Valentina, mentre Riccardo, Angie, Plasma, Opi e Gard cercheranno di guadagnare punti preziosi per evitare le sfide a eliminazione. Tra i ballerini, invece, le esibizioni più applaudite saranno quelle di Alex, Emiliano, Simone e Alessio, mentre Giulia e Kiara chiuderanno la graduatoria provvisoria, mettendo a rischio la loro permanenza nella scuola.

Le prove non si limiteranno ai numeri singoli. Alcuni allievi affronteranno duetti e sfide dirette, sia tra ballerini sia tra cantanti, aumentando la tensione e mostrando progressi e difficoltà. I professori e i giudici esterni commenteranno ogni mossa, offrendo consigli tecnici, ma anche stimoli emotivi, come richiesto da Maria De Filippi per valorizzare il percorso di crescita dei ragazzi.

La classifica di Amici (spoiler)

Le anticipazioni rivelano che la puntata porterà all’eliminazione di Maria Rosaria Dalmonte, ballerina della squadra di Alessandra Celentano. Dopo una sfida giudicata dalla maestra Francesca Tocca, Maria Rosaria lascerà la scuola tra emozioni e applausi dello studio, segnando un momento particolarmente toccante. Per bilanciare la classe, la Celentano farà entrare un nuovo ballerino di latino, Nicola, che debutterà ufficialmente nella puntata del 1 febbraio.

La classifica provvisoria evidenzierà le posizioni più forti tra gli allievi. Nel canto, Elena resterà al primo posto, seguita da Michele e Valentina, mentre nella danza la leadership sarà di Alex, con Emiliano, Simone e Alessio subito dietro. Le sfide successive riguarderanno principalmente chi chiude la graduatoria, con Kiara e Giulia tra i ballerini e Gard e Plasma tra i cantanti pronti a confrontarsi per mantenere il proprio posto nella scuola.