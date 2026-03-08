Anticipazioni Amici del 8 marzo: tutte le maglie del Serale, torna Emma Marrone

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Maria De Filippi

Il serale di Amici si avvicina e cresce l’attesa. Nella puntata dell’8 marzo del programma di Maria De Filippi scopriremo tutti gli allievi ammessi al Serale. Fra gli ospiti Emma Marrone, ex concorrente dello show, mentre i professori torneranno a scontrarsi per quanto riguarda le esibizioni degli studenti della scuola.

Le anticipazioni di Amici dell’8 marzo: gli allievi ammessi al Serale

Dopo una puntata piuttosto accesa, con la ferma opposizione di Anna Pettinelli, scopriremo finalmente chi accederà al serale. Con un colpo di scena la produzione sceglierà di rifiutare la proposta di Lorella Cuccarini, spingendo gli allievi a esibirsi.

Secondo le prime anticipazioni tutti gli studenti della scuola riusciranno ad accedere al Serale. L’unica ad essere eliminata sarà Giulia, giudicata ancora troppo acerba sia da Emanuel Lo che da Alessandra Celentano.

Di fronte a questa notizia Giulia si scioglierà in lacrime e verrà consolata da Maria De Filippi che le ricorderà come la sua carriera non finisca con Amici. Assente invece Nicola per via di un grave lutto.

E le esibizioni? Nel ballo, Alessio otterrà ben 3 sì ballando sulle note di Baby Goddman e riceverà le lodi di Alessandra Celentano. 3 sì anche per Simone, mentre Kiara otterrà la maglia, nonostante il commento negativo della Celentano.

Per quanto riguardo il canto, l’esibizione di Opi scatenerà le polemiche con uno scontro fra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Caterina canterà Anche Fragile conquistando Lorella Cuccarini, mentre Riccardo riceverà tutti sì, ma non convincerà Anna Pettinelli.

Gli ospiti della puntata di Amici

Quali saranno gli ospiti nella nuova puntata di Amici? Maria De Filippi accoglierà in studio Emma Marrone, volto legato alla trasmissione. Ad esibirsi anche Rkomi che presenterà Vacci piano che uscirà il 13 marzo. Fra gli ospiti pure Fabio De Luigi e Virginia Raffaele che presenteranno il film Un bel giorno.

Dove e quando vedere Amici di Maria De Filippi

L’appuntamento con Amici è per domenica 8 marzo su Canale 5. La puntata andrà in onda dalle 14:00 alle 15:30 e si preannuncia come una delle più decisive dell’intera stagione. Si tratta infatti della ventiduesima e ultima puntata del pomeridiano prima dell’inizio della fase del Serale.

Per chi non riuscisse a seguire la diretta televisiva, la puntata di Amici sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity, la piattaforma on demand di Canale 5. La puntata si potrà vedere sia in contemporanea che in replica nelle ore successive.

Per quanto riguarda il Serale, la data esatta della messa in onda è ancora avvolta nell’incertezza. Inizialmente la partenza di questa nuova fase dello show era previsto per sabato 21 marzo, potrebbe slittare di una settimana, ossia al 28 marzo, per motivi di palinsesto.

In ogni caso il Serale di Amici, come di consueto, andrà in onda su Canale 5 in prima serata ogni sabato dalle 21:20 circa, con la conduzione di Maria De Filippi. Sono 17 gli allievi, tra cantanti e ballerini, che hanno conquistato l’ambita maglia d’oro e che si sfideranno a colpi di esibizioni durante la trasmissione, emozionando il pubblico e i giudici.