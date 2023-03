“C’è Posta per Te”, il messaggio emozionante di Maria De Filippi per il suo pubblico

Lo stavamo aspettando tutti, il ritorno di Maria De Filippi in televisione, dove l’abbiamo conosciuta e amata. Una conduttrice incredibile, donna ancor prima, mamma e moglie, una lavoratrice incrollabile, che è ritornata nello studio di Amici dopo la morte di Maurizio Costanzo. In apertura, poco prima dell’inizio di C’è Posta per Te – la puntata è registrata – la De Filippi ha voluto dedicare un messaggio a noi tutti, al suo pubblico, alle persone che in questi giorni non l’hanno lasciata da sola. Parole profonde, e un ringraziamento sentito, che non ci ha lasciate indifferenti.

Maria De Filippi, il messaggio di ringraziamento a C’è Posta per Te

“Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto”. La firma è la sua: Maria De Filippi. Un messaggio pieno, importante, carico di emozione e di bellezza, proprio poco prima dell’inizio della puntata registrata di C’è Posta per Te, una delle ultime prima di lasciare spazio al Serale di Amici, previsto per il 18 marzo 2023.

Ha voluto iniziare nel ricordo di Maurizio Costanzo. Suo marito, certo, ma ancor prima il padre di Gabriele, Saverio e Camilla, così come un giornalista unico nel suo genere, un uomo di spettacolo che ha fatto la storia. E la De Filippi, di conseguenza, ha pensato proprio a noi, a coloro che l’hanno sempre seguita, nei suoi show, e ne hanno sempre elogiato il modo di fare televisione. A coloro che sono andati alla camera ardente a dare l’ultimo saluto, al fiume di gente in lacrime per l’addio più difficile, nell’incredulità di tutti.

Le parole di sostegno di Tiziano Ferro, ospite a C’è Posta per Te

“Abbiamo registrato questa puntata tempo fa. Nessuno avrebbe mai immaginato quanto dolore e sconcerto avremmo provato, cara Maria. Sono felice di esserci oggi. Sarà un po’ come abbracciarti di nuovo, ancora più forte”. Nessuno avrebbe potuto immaginare il futuro, o prevederlo. Su Instagram, Tiziano Ferro, ospite in studio nella Puntata di C’è Posta per Te del 4 marzo 2023, ha voluto dedicare un pensiero proprio a lei, a Maria, e ha scelto di condividere parole di grande sostegno.

Fonte: Ufficio Stampa Fascino

Quanta verità nelle parole di Tiziano Ferro, ospite d’eccezione insieme agli attori di Mare Fuori, ovvero Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson. Una puntata ricca di emozioni, in tutti i sensi, non solo per il pubblico, ma anche per coloro che hanno lavorato dietro le quinte, che si sono seduti in studio e hanno sostenuto la conduttrice in questo momento.

Sappiamo che è tornata ormai al lavoro: “Ritorno a lavorare perché così mi hanno insegnato”. I suoi show riprendono e vanno avanti, senza tuttavia dimenticare Maurizio, che si trova in ogni suo programma: le lezioni, gli insegnamenti, l’amore che le ha dato non sparirà mai, un’eredità immateriale di cui ha parlato anche la figlia Camilla ai Funerali. E nello show delle emozioni per eccellenza, Maria ci ha ancora una volta insegnato che la forza è la qualità più grande.