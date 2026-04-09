Valerio Scanu ancora contro Maria De Filippi: “Non ha mantenuto la promessa”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Fascino/IPA Maria De Filippi e Valerio Scanu

A distanza di anni, Valerio Scanu è tornata a parlare senza filtri della sua lite con Maria De Filippi. Una lite finita anche nelle aule di tribunale, con tanto di querela da parte della conduttrice Mediaset nei confronti del cantante, diventato popolare grazie al suo talent show Amici.

Perché Valerio Scanu e Maria De Filippi hanno litigato

Ospite di No Lies podcast, Valerio Scanu ha ripercorso le tappe di un rapporto professionale e umano inizialmente solido, poi progressivamente deterioratosi fino al gelo totale.

Secondo il racconto del cantante 35enne, il punto di svolta risalirebbe al 2015, anno della sua partecipazione a L’Isola dei Famosi. Fino a quel momento, tra Scanu e la conduttrice esisteva un legame stretto, nato negli studi di Amici di Maria De Filippi e proseguito anche lontano dalle telecamere.

“C’era un bellissimo rapporto durante e dopo la trasmissione, ogni tanto ci si vedeva”, ha ricordato Valerio. Poi, però, qualcosa si è incrinato.

Scanu ha rivelato di non essere affatto convinto di partecipare al reality. Temeva che l’esperienza potesse esporlo a situazioni rischiose, sia dal punto di vista personale che mediatico. Nonostante le sue perplessità, la decisione finale sarebbe arrivata proprio dopo una telefonata con la De Filippi, che lo avrebbe rassicurato e spinto ad accettare.

A detta dell’artista sardo, la partecipazione al programma all’epoca condotto da Alessia Marcuzzi sarebbe stata accompagnata da precise rassicurazioni: al ritorno avrebbe avuto spazio nel Serale di Amici per presentare nuova musica.

“Mi dicono che tu non vuoi firmare”, gli avrebbe detto la bionda presentatrice, che avrebbe insistito: “Ma dai fallo che poi ti aiuto io, vieni ospite al Serale, presenti il nuovo singolo”.

“Mi sono sentito una botte di ferro”, ha ammesso Valerio Scanu, evidenziando come quella promessa abbia avuto un peso determinante nella sua scelta.

Le cose, però, sarebbero andate diversamente. Una volta conclusa l’esperienza televisiva in Honduras, l’atteso invito non si sarebbe concretizzato.

Scanu ha parlato di un messaggio ricevuto dalla conduttrice, nel quale si faceva riferimento alla chiusura del cast senza di lui. “Purtroppo Stefano ha già chiuso il cast”, avrebbe detto Queen Mary. Una giustificazione che Valerio non avrebbe accettato. “Tu vorresti farmi credere che a casa tua decide Stefano? Non ti smentisci mai”, le avrebbe risposto.

Una spiegazione che non avrebbe accettato, rispondendo con tono polemico e segnando di fatto una rottura definitiva.

La situazione si sarebbe ulteriormente complicata nel 2016, quando Scanu ha partecipato al Festival di Sanremo. In quell’occasione, secondo il suo racconto, Maria De Filippi gli avrebbe nuovamente proposto un’ospitata ad Amici. Ma lui avrebbe decise di prendere un’altra strada, scegliendo di partecipare a Ballando con le Stelle su Rai 1, all’epoca concorrente diretto del talent.

Una scelta che avrebbe alimentato tensioni e polemiche, soprattutto sui social, dove Scanu è stato accusato di ingratitudine.

Valerio Scanu e la diffida di Maria De Filippi

A rendere la frattura ancora più profonda sarebbe stato infine un comunicato stampa diffuso all’epoca dal cantante, in cui le parole nei confronti di Maria De Filippi risultavano particolarmente dure. Un’uscita che, come lui stesso ha riconosciuto fu “mal consigliata” e che generò un vero e proprio caso mediatico.

Le conseguenze non tardarono ad arrivare: Valerio Scanu ha confessato di aver ricevuto una diffida legale, alla quale rispose con fermezza, dichiarandosi pronto a sostenere le proprie affermazioni anche in sede giudiziaria. Da quel momento, il rapporto tra i due si è definitivamente interrotto.

Oggi, però, il tono è cambiato. L’ex di Amici guarda al passato con maggiore lucidità: “Adesso non ho nessun tipo di rancore nei suoi confronti. Si potrebbe anche passare oltre, ci si potrebbe anche confrontare a distanza di 10 anni”. Maria De Filippi sarà pronta a fare pace?