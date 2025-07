Valerio Scanu, le parole su Maria De Filippi: “Vorrei un chiarimento”

IPA Valerio Scanu

Esiste un filo sottile che unisce le persone, anche quando questo si spezza. E Valerio Scanu lo sa bene. A distanza di dieci anni dagli anni d’oro vissuti ad Amici, quel legame che sembrava indissolubile con Maria De Filippi oggi è una ferita non del tutto rimarginata. In un’intervista a La Repubblica, il cantante sardo si racconta senza filtri e con grande sincerità. E tra le righe affiora un desiderio non ancora del tutto spento: quello di un confronto, di un chiarimento e forse di una riconciliazione. “Vorrei un chiarimento”, confessa Scanu, parlando del suo rapporto con Maria De Filippi, che ormai si è concluso da molto tempo.

Valerio Scanu ad Amici di Maria De Filippi

Per Valerio Scanu, Amici di Maria De Filippi non è stato solo un trampolino di lancio. È stato l’inizio di una nuova identità. “Mi ha cambiato la vita”, dice senza nascondersi, e non è un modo di dire. Da giovanissimo talento con la voce da brividi a vincitore del Festival di Sanremo nel 2010, l’artista di Per tutte le volte che ha attraversato le luci accecanti della fama e i riflessi più taglienti della notorietà.

Ma dietro ogni apparizione, dietro ogni esibizione impeccabile, c’era un ragazzo che cercava il suo posto nel mondo. E che, spesso, lo ha cercato in un ambiente che non sempre accoglie e non sempre comprende. “Non ho tantissimi amici in questo ambiente”, rivela poi. “Essendo personaggi pubblici, sappiamo di essere giudicati, ma ormai la gente sul web si sente in diritto di dire qualunque cosa. Una oggi mi ha scritto una cosa di pessimo gusto: ‘Tu sei il re dei falliti‘. A volte lascio correre, altre mi ci intrippo e rispondo: ‘Sei incivile'”, ha aggiunto.

Il rapporto con Maria De Filippi

“Sono passati dieci anni. Per riavvicinarsi ci deve essere la volontà da parte di entrambi. La volontà di un chiarimento da parte mia c’è, dall’altra parte non credo. Ho lanciato accuse, sì, ho sbroccato. Sicuramente sono stato anche mal consigliato. Lo dico senza voler dare la colpa a terze persone, ma forse avrei avuto bisogno di qualcuno accanto che mi facesse ragionare“, ha spiegato parlando del suo rapporto con la conduttrice del talent show di Canale5, che si è interrotto da molto tempo e in maniera non proprio pacifica.

Il percorso di Valerio Scanu è costellato di successi, ma anche di battaglie personali affrontate in silenzio. Come quella contro il tumore al polmone nel 2020, tenuta nascosta persino ai suoi genitori. Una scelta dettata dal bisogno di protezione, forse anche dalla paura di non essere capito. “Quando ho avuto questo problema di salute ci vedevamo ancora, lui pensava che me lo fossi inventato per attirare la sua attenzione. Non mi ha mai accompagnato a un controllo. Quando mi sono operato non gliel’ho detto. Lo confidai a una sua amica, glielo disse lei”, ha ammesso, ma oggi è finalmente sereno.

Dal 2023 è sposato con Luigi Calcara, e il legame con lui sembra avere finalmente la stabilità cercata per anni. Non solo. Si è anche dedicato con abnegazione alla danza, raggiungendo livelli altissimi. “Mi sono dato alla danza”, ha spiegato, “Mi sono dato alla danza, dove trionfano disciplina e meritocrazia: nella discografia sono stramorte”.