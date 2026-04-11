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IPA Valerio Scanu ha svelato il cachet de L'Isola dei Famosi

L’edizione del 2015 de L’Isola dei Famosi era nettamente più seguita di quelle degli ultimi anni. Il reality aveva ancora un forte appeal sul pubblico, il che spiega anche un cospicuo investimento da parte della produzione.

Si spiega così la ricca proposta ricevuta da Valerio Scanu che, in realtà, avrebbe preferito tenersi fuori da quest’esperienza. Ne ha parlato a No Lies Podcast, svelando il cachet e chi ha inciso maggiormente nella sua decisione finale.

Quanto ha guadagnato Valerio Scanu

Nel corso dell’intervista rilasciata, Valerio Scanu si è ritrovato anche a parlare di denaro. L’Isola dei Famosi ha rappresentato la sua più grande soddisfazione economica in carriera. Ha infatti guadagnato ben 144mila euro.

“Prendevo 18mila euro a puntata e le ho fatte tutte. Sono arrivato in finale. Eravamo partiti da una trattativa di circa 5mila euro a puntata. Io non volevo farlo, così mi sono detto ‘chiediamo 20mila euro, tanto non me li danno, magari chiediamo 18, ma non accetteranno’. Loro hanno accettato ma, nonostante ciò, non volevo andarci”.

Decisiva è stata Maria De Filippi, che di fatto lo ha convinto a dire di sì agli autori. Una lunga trattativa, che ha raggiunto la svolta grazie all’influenza della celebre conduttrice, con la quale poi il rapporto s’è logorato.

Il confronto con gli altri naufraghi

Considerando come non volesse partire, per Scanu è stato anche più difficile resistere in Honduras. Scoraggiato e affaticato, in più occasioni avrebbe voluto abbandonare il reality. Non è stato però l’ingaggio mancato a dargli la forza, bensì il timore delle penali presenti nel contratto.

Detto ciò, i suoi 18mila euro sembra siano stati un’eccezione, almeno per quell’edizione. Ha spiegato come non tutti avessero lo stesso cachet o quantomeno simile. Non ha affrontato il discorso con gli altri durante l’avventura, non trovandolo elegante.

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Il vero ostacolo, però, era rappresentato dal fatto d’aver compreso di guadagnare molto più degli altri: “Sentivo veramente dei cachet che erano un decimo del mio”. Alcuni, però, si divertivano a sparare cifre molto alte, solo per vantarsi un po’: “Sapevo di cachet di gente che parlava di soldi e magari sparava cifre, quando per certo sapevo che prendevano un quarto. Ci sono gli spacconi che prendono magari mille euro e ti dicono 10mila. Quando si tratta di guadagni, io invece faccio sempre il vago”.