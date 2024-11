Fonte: Fascino/IPA Maria De Filippi e Valerio Scanu

Vecchie ruggini tornano a galla. Come quella tra Valerio Scanu e Maria De Filippi: uno scontro che si è consumato negli ultimi anni tra frecciatine a mezzo stampa e querele. La lite tra i due è ora tornata al centro dell’attenzione dopo lo sfogo della conduttrice ad Amici, quello in cui Queen Mary non ha esitato a puntare il dito contro gli ex allievi che spesso attaccano il suo talent show se non riescono ad ottenere un certo tipo di successo. Per molti un chiaro riferimento a Scanu, che ha così risposto svelando dettagli inediti del suo rapporto con la presentatrice che l’ha lanciato nel mondo dello showbiz nel 2009.

Perché Valerio Scanu e Maria De Filippi hanno litigato

“Chi fuori da qui ha successo, è grato a questo talent. Chi, invece, non ne ha oppure lo perde, dice che qui siamo tutti brutti e cattivi perché non lo abbiamo capito”, ha dichiarato Maria De Filippi ad Amici, senza però svelare i nomi. Molti hanno pensato subito a Valerio Scanu, che non ha mai nascosto i suoi problemi con la presentatrice Mediaset ma in un’intervista a MowMag il cantante ha ammesso di non sentirsi toccato “perché sono sempre stato grato al programma“.

“E anche a Maria – ha precisato l’artista sardo – mi ha dato la possibilità di emergere, di farmi conoscere al grande pubblico. Poi io a ogni concerto e ricorrenza non mi sono mai sottratto dal dire che vengo da Amici. Ogni 5 di ottobre (anniversario dell’ingresso nella scuola televisiva di Canale 5, ndr) ricordo sempre, anche pubblicamente, da dove vengo”.

Ma allora perché Valerio Scanu e Maria De Filippi hanno litigato? Perché ad un certo punto lei ha querelato il suo ex allievo? “In passato ho criticato pubblicamente Maria con dichiarazioni che, col senno di poi, forse sarebbe stato meglio tenere per me. Me ne prendo la responsabilità, ma sarebbe stato meglio avere intorno, al tempo, persone in grado di fermarmi, di dirmi che non fosse il caso. Comunque, ero incazzato nero quando sono esploso in quel modo, non lo nego”, ha ricordato Scanu.

Valerio ha usato parole piuttosto dure: ha affermato, ad esempio, che una volta uscito da Amici se “non entri nelle grazie giuste, sei finito”. E che “la carrozza si trasforma ben presto in zucca”, “Non sarò schiavo a vita per riconoscenza”.

Valerio ha dunque assicurato che “Maria mi ha chiamato ospite in trasmissione, ma io le ho detto di no e sono andato, invece, da Milly Carlucci a fare performance di imitazioni che andarono molto bene. Fui richiamato per diverse puntate, infatti. Ho detto di no a Maria perché l’anno prima mi aveva chiamato al Serale di Amici, nel 2015. Sono stato felicemente ospite di una puntata, poi mi è stato detto che non potevo più tornare perché avevano già chiuso il cast”.

Detto “da Maria in persona che ha scaricato la responsabilità di questa scelta sulla produzione. Ci rimasi molto male. Perché è come essere invitati a cena e poi, all’ultimo, venire rimbalzati perché la donna delle pulizie ha già passato lo straccio e allora in casa non può entrare più nessuno. Che senso ha?”.

Per quello sfogo sui social Scanu è stato querelato dalla De Filippi ma il reato di diffamazione non è stato riconosciuto e la vicenda è stata archiviata. Almeno legalmente perché il rapporto con Maria è stato compromesso per sempre.

In che rapporti sono oggi Valerio Scanu e Maria De Filippi

Oggi Valerio Scanu e Maria De Filippi non hanno più alcun tipo di rapporto, tanto che l’artista non è stato neppure invitato a This is Me, lo speciale con Silvia Toffanin che celebra gli ex allievi di Amici. Indubbiamente Scanu ha segnato la storia di quel talent show e nel 2010 ha vinto il Festival di Sanremo con la canzone Per tutte le volte che…, diventata nota per la celebre strofa “in tutti i luoghi, in tutti i laghi”.

Scanu ha provato a riallacciare il legame, ma invano, quando è morto Maurizio Costanzo: “Le ho scritto a una vecchia mail che avevo. Non so se abbia mai ricevuto il mio messaggio, però. Il fatto è che queste cose per me vanno oltre, tra me e Maria c’è stata comunque un’amicizia e un affetto sincero. Mi è davvero spiaciuto non poterle stare vicino in un momento doloroso come quello che stava attraversando”.

Col senno di poi Scanu è pentito dei toni usati contro Maria anche se “ho solo detto quello che tanti per non dire tutti pensano. Una volta finito il talent, se tutto è troppo costruito, scompari. Spesso può capitare di scoprirsi moda del momento, passeggera. Ma queste cose vengono decise a monte: prima si pensa a un disegno, a un progetto, e poi si trova qualcuno che possa esserne il volto. Purtroppo, non si parte quasi mai dal talento o dalla personalità dell’allievo per costruire un personaggio, un possibile nome della musica futura.