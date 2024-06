Valerio Scanu cambia lavoro: “Oggi sono un hair stylist professionista”

Fonte: IPA Valerio Scanu

Valerio Scanu cambia vita. O meglio, cambia lavoro. L’ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha annunciato la sua nuova attività: è diventato un hair stylist professionista e ha aperto un salone di bellezza a Roma, la città dove si è trasferito tempo fa per muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Una novità inaspettata: solo un anno fa Scanu aveva conseguito la laurea in Giurisprudenza e sembrava pronto a darsi da fare nel ruolo di avvocato, ma ora ha fatto retromarcia.

Che fine ha fatto Valerio Scanu: da cantante a parrucchiere (con laurea)

“Buongiorno a tutti, sono Valerio Scanu. – ha fatto sapere il 34enne in un video condiviso sulla pagina Instagram della sua nuova attività lavorativa – Molti di voi mi conoscono come cantante, imitatore, personaggio della tv, ma sono qui in una veste diversa, quella dell’hair stylist professionista. Perché? Perché dopo anni d’esperienza ho deciso di aprire un nuovo salone, anzi il mio nuovo salone, proprio qui a Roma, Hannabrà The Hair Spa“.

L’ex concorrente di Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato appare entusiasta, pronto ad accogliere le clienti che vogliono testare le sue doti da hair stylist. Chi conosce bene Valerio Scanu sa che forbici e tinture sono sempre state una sua grande passione. Prima di entrare nel talent show di Canale 5 che gli ha regalato grande popolarità Scanu lavorava proprio come parrucchiere e ha intrapreso anche degli studi al riguardo.

Come dimenticare poi un video del 2013 diventato virale sui social, in cui Valerio Scanu era impegnato a realizzare un’acconciatura per Vladimir Luxuria prima del Gay Village nella Capitale. Insomma, Scanu ha solo rispolverato il suo vecchio mestiere mettendo da parte altri progetti. Non è chiaro se la musica sarà messa totalmente accantonata: lo scorso gennaio Valerio ha lanciato un nuovo singolo dal titolo Presente. È probabile che voglia portare avanti entrambe le attività, con impegno e dedizione.

Sembra invece archiviata la carriera da avvocato: dopo la laurea in Giurisprudenza Valerio Scanu aveva iniziato a fare pratica in uno studio legale. Aveva cominciato ad occuparsi di diritto penale, fallimentare e tributario ma poi ha preferito fare altro.

Valerio Scanu è felicemente sposato con Luigi Calcara

Lavoro a parte, la vita privata di Valerio Scanu è più serena che mai. Il marito Luigi Calcara appoggia totalmente il lavoro della sua dolce metà tanto da aver condiviso sul suo account social il video in cui Scanu sponsorizza la sua nuova atitvità romana. La coppia è convolata a nozze un anno fa, dopo tre anni insieme e una convivenza ben avviata.

La cerimonia si è svolta in Campidoglio, alla presenza di numerosi ospiti Vip. C’erano, ad esempio, Valeria Marini e Laura Freddi. Ma anche Martina Stavolo, altra ex allieva di Amici. Per l’occasione Valerio Scanu ha sfoggiato un completo total white con con strascico ed è stato accompagnato dalla mamma, mentre Luigi Calcara ha optato per un completo classico in blu.

Ad attenderli all’uscita c’erano tutti gli invitati che li hanno accolti con il consueto lancio del riso mentre gli sposi tagliavano il nastro bianco per avviarsi verso una nuova vita.