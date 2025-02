Ora o mai più, pagelle: gaffe di Donatella Rettore (4), Scanu in lacrime (7), Errore sorprendente (9)

Fonte: IPA Donatella Rettore

Quando il sabato sera si anima di musica, grandi personaggi ed emozioni non delude mai. Rai1, in questo, è una certezza. Mentre il canale si prepara ad ospitare Sanremo 2025, sabato 1 febbraio va in onda la quarta puntata di Ora o mai più, il programma condotto da Marco Liorni che riporta sul palco cantanti che hanno conosciuto e vissuto il successo, per poi essere “dimenticati” o, come li presenta il conduttore, “cantanti che hanno conosciuto il successo e ora vogliono riprenderselo”. In realtà, dimenticati non lo sono stati mai, ma si tratta di un’opportunità interessante per riaffacciarsi sulla rete ammiraglia della tv pubblica. È anche un’ottima occasione per i telespettatori che possono cantare a squarciagola i successi più amati dell’industria italiana.

Tanti gli episodi avvenuti nella quarta puntata: ripercorriamola insieme scoprendone le pagelle e la classifica finale.

Gigliola Cinquetti e Pierdavide Carone “ironici”. Voto 7

“Non ho mai visto una Cinquetti così, cos’hai preso stasera?”, ha scherzato Donatella Rettore alla fine dell’esibizione di Gigliola con Pierdavide Carone. “Ho preso un po’ di Carone”, ha risposto a tono la cantante, valorizzando la presenza del suo protetto della serata. E, in effetti, quella che i due hanno portato sul palco è stata una piacevole sferzata di gioia e allegria. Dimenticata l’esibizione criticatissima della scorsa settimana, in cui Pierdavide Carone aveva interpretato La Pioggia, deludendo i giudici. Toni perfetti, belle seconde voci e soprattutto un’autoironia invidiabile: questi sono gli elementi portati davanti al pubblico dai due cantanti, premiati da voti molto alti da parte dei giudici. Bravi, forse hanno trovato la giusta chiave di lettura del talent.

Loredana Errore commuove e sorprende. Voto 9

Che bello il timbro di Loradana Errore. Lo conosciamo, già lo amiamo. Ma quanto è bello essere sorpresi! Nell’interpretazione de La Notte di Arisa, con Marco Masini che l’ha semplicemente accompagnata al pianoforte, senza cantare, ha tirato fuori una carica eccezionale, con una delicatezza a cui non siamo proprio abituati. Bella la voce rotta dall’emozione in alcuni passaggi, bello il sorriso largo e accogliente mentre canta “L’amore può allontanarci / La vita poi continuerà”. Gli occhi lucidi, i ringraziamenti al pubblico… Insomma, difficile non sentire qualcosa arricciarsi a livello della gola ascoltandola. Si vede che c’è tanto lavoro, soprattutto tecnico, che Loredana sta facendo con Marco Masini ed è giusto che venga premiata.

Gaffe di Donatella Rettore. Voto 4

Donatella Rettore è una personalità estroversa, ricca di aneddoti, sempre pronta a intervenire e a dare anche giudizi molto netti e duri. Questa volta però “ha preso un granchio”. Un vero e proprio scivolone in diretta tv quello della cantante a Ora o mai più. La giudice dello show, commentando la performance di Loredana Errore, ha affermato, complimentandosi: “Avevi una voce così vibrante, sembravi una ne…ra”. Una parola che ha generato giustamente lo stupore dei presenti e l’imbarazzo, magistralmente superato, del conduttore Liorni: “Una voce black volevi dire”. A intervenire la stessa Loredana Errore: “Sì, diciamo black, che quella che hai detto non è una bella parola“.

“Una voce da nera – ha continuato la Rettore, non accorgendosi, almeno inizialmente, della gaffe – mica è una brutta cosa. Sembravi Aretha Franklin o non so, ora non mi viene il nome”. Ma Donatella non è tipa da passare leggera sui propri errori e più tardi non ha deluso. La giudice è successivamente salita sul palco cantando Lamette insieme a Carlotta. Al termine dell’esibizione, è torna sull’argomento portando le sue scuse: “Prima ho messo una G in più. Mi scuso non volevo, io adoro le persone di tutti i colori”. Parole importanti che ci ricordano l’importanza delle parole e del loro uso, anche e soprattutto da parte di chi sulle parole ci ha costruito ottime carriere.

Valerio Scanu in lacrime (e la pace con Rettore). Voto 7

Valerio Scanu sta piacendo moltissimo in questa edizione di Ora o mai più. Il cantante mostra sempre un lato emozionante di se stesso. In particolare, hanno fatto piacere le lacrime emozionate che ha versato parlando, in una clip, di Loredana Errore, dalla cui “ansia” prima di salire sul palco viene sempre colpito nel profondo. Un lato inedito del cantante, che invece in puntata porta sempre un atteggiamento trattenuto e che può risultare ingiustamente “antipatico”. Scanu si è esibito con Rita Pavone sulle note de La voce del silenzio, ma prima della performance non è mancato un video di presentazione dove il concorrente torna a parlare della polemica nata in diretta con Donatella Rettore per via del suo atteggiamento (“Fatti un bagno di umiltà”): “Non me lo aspettavo, mi sono messo sulla difensiva ma io non attacco, mi difendo soltanto”, dice Scanu.

Dopo l’esibizione, dai giudici sono arrivati solo giudizi positivi e Donatella Rettore ha sentitamente commentato: “Ti voglio bene Valerio, ti do 10. Settimana scorsa io gli ho dato 10, gli ho fatto anche una critica ed è servita”. Valerio risponde: “Forse siamo più simili di quello che…”, ma la giudice lo interrompe: “Penso anche io amore, ti amo.”

Classifica della quarta puntata e vincitrice del 1° febbraio

A vincere la quarta puntata di Ora o mai più del 1° febbraio 2025 è Loredana Errore! Si tratta del primo punteggio massimo per la cantante. Grande impegno, tenacia e grinta hanno contraddistinto la settimana e l’esibizione dell’artista, che dentro e fuori dal palco si è fatta sentire. Esibendosi sulle note di La Notte di Arisa, fa scoprire ai telespettatori tutta l’inedita delicatezza del timbro vocale.

La classifica della serata ha dunque visto Loredana Errore al primo posto, Antonella Bucci al secondo, Anonimo italiano al terzo, Pago al quarto, Valerio Scanu al quinto, Pierdavide Carone al sesto, Matteo Amantia e Carlotta a pari merito al settimo. In classifica generale domina ancora una volta Loredana Errore, seguita da Pierdavide Carone e Pago al pari merito al secondo posto. Antonella Bucci al quarto posto, Valerio Scanu al quinto, Anonimo Italiano al sesto, Matteo Amantia al settimo e Carlotta all’ottavo.