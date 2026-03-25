Stefano De Martino a Sanremo 2027, arriva la lettera di Pierdavide Carone

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IPA Stefano De Martino e Pierdavide Carone

Stefano De Martino alla guida del Festival di Sanremo 2027 continua a far discutere e ad alimentare reazioni nel mondo dello spettacolo. Dopo l’annuncio di Carlo Conti, che ha indicato il conduttore di Affari Tuoi come volto della prossima edizione, arriva ora un gesto inatteso: quello di Pierdavide Carone, che ha scelto di rivolgersi pubblicamente all’ex marito di Belen Rodriguez scrivendogli una lettera.

I due hanno condiviso l’esperienza ad Amici 9: un percorso che ha rappresentato per entrambi un trampolino di lancio anche se le loro carriere hanno poi seguito traiettorie diverse. Lo scugnizzo di Torre Annunziata è oggi tra i volti più popolari (e amati) della tv italiana mentre Carone deve fare i conti con alti e bassi.

La lettera di Pierdavide Carone a Stefano De Martino

“Ciao Stefano, in questi giorni si parla moltissimo di te, dopo l’annuncio che sarai il prossimo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. E io ho solo una cosa da dirti: sono davvero orgoglioso di te“, ha esordito Pierdavide Carone nella lettera indirizzata a Stefano De Martino e pubblicata sul settimanale DiPiù.

I due hanno condiviso l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi nell’annata 2009/2010, quella vinta da Emma Marrone, ma nonostante la buona amicizia hanno perso i contatti dopo la fine del talent show. E ora il cantante sembra deciso a riallacciare i ponti.

“Tante persone, familiari, amici, ammiratori, mi dicevano: “Hai saputo che il prossimo anno Stefano condurrà Sanremo?”. Così ho deciso di scriverti“, ha continuato nella missiva, ricordando i tempi quando con Stefano e con Enrico Nigiotti formavano un trio spumeggiante: ridevano fino a tardi, facevano fughe notturne e si sono addirittura sfidati alla semifinale del programma.

“L’ultima volta che ci siamo incontrati di persona è stato al tuo matrimonio (nel 2013, ndr). Ma le vite cambiano, eppure abbiamo continuato a sentirci ogni tanto: un messaggio, un saluto, una risata, un ricordo“.

Il cantante ha così elencato tutti i suoi successi e le sue difficoltà, dal Festival di Sanremo con Lucio Dalla alla malattia e la morte di suo padre.

“Con il tempo però sono tornato alla musica con ancora più consapevolezza, e, proprio di recente, ho avuto la fortuna di partecipare a Ora O Mai Più e ad altri importanti programmi. Un’esperienza che mi ha riportato davanti al grande pubblico e che mi ha regalato una nuova energia. Ecco perché, quando ho sentito che il prossimo Sanremo lo condurrai tu, non ho potuto fare a meno di pensare a quel ragazzo che ballava accanto a me ad Amici“

La richiesta di Pierdavide Carone a Stefano De Martino

La lettera di Pierdavide Carone si è conclusa con un’esplicita richiesta a Stefano De Martino di vedersi a Roma per un caffè: “Ogni volta che ci sentiamo finiamo sempre per dirci la stessa frase: ‘Vediamoci a Roma’. E puntualmente non lo facciamo mai, presi da tutto e dagli impegni. Magari questa lettera sarà la scusa buona per farlo davvero. Davanti a un caffè o a una pizza, come due vecchi amici che hanno condiviso un pezzo importante della loro vita. Un abbraccio”.

L’artista ha repostato il testo sui social aggiungendo: “È stato bellissimo scrivere questa lettera a Stefano, ne ho approfittato per ricordare un momento meraviglioso della mia vita che porto sempre nel cuore”.

Nessuna richiesta esplicita di un eventuale coinvolgimento a Sanremo 2027 ma molti fan sperano che questo gesto possa riportare Carone sul palco dell’Ariston. Dove è già stato diverse volte: nel 2010 ha vinto scrivendo il testo di Per tutte le volte cantato da Valerio Scanu, nel 2012 ha partecipato con il già citato Lucio Dalla, a poche settimane dalla scomparsa del grande cantautore bolognese.

Poi è sparito dalle scene per riapparire un anno fa a Ora o mai più, il programma di Marco Liorni dove ha trionfato. Nello stesso anno ha vinto il premio della critica per la miglior canzone alla prima edizione del San Marino Song Contest.