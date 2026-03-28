Stefano De Martino “chiama Maria De Filippi e Francesca Fagnani per Sanremo 2027”

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Getty Images Stefano De Martino e Francesca Fagnani

La macchina organizzativa del Festival di Sanremo 2027 è già partita. Tra indiscrezioni e retroscena, emergono i primi dettagli su quella che potrebbe essere la squadra alla guida della prossima edizione.

Secondo le voci più recenti, Stefano De Martino – nuovo conduttore e direttore artistico – avrebbe già delineato una strategia ben precisa per la scelta delle co-conduttrici. L’idea sarebbe quella di affiancarsi a figure solide, di comprovata esperienza e, soprattutto, di fiducia.

In questo scenario, spuntano due nomi di peso: Maria De Filippi, pilastro della televisione italiana nonché pigmalione dell’ex ballerino, e Francesca Fagnani, volto autorevole del giornalismo televisivo. Una coppia che, se confermata, porterebbe sul palco una combinazione di intrattenimento, rigore e forte personalità.

Stefano De Martino a Sanremo 2027 con Maria De Filippi e Francesca Fagnani?

L’ipotesi più affascinante, rilanciata dal settimanale Gente, è quella di un vero e proprio “trio delle meraviglie” al Festival di Sanremo 2027. Accanto a Stefano De Martino, infatti, potrebbero salire sul palco due nomi di primo piano della televisione italiana: Francesca Fagnani e Maria De Filippi.

Una combinazione che unirebbe stili e pubblici diversi: la cifra tagliente e contemporanea di Fagnani, già co-conduttrice per una sera in un Sanremo di Amadeus (e quest’anno in duetto con Fulminacci nella serata delle cover), e l’esperienza consolidata di Queen Mary, che tornerebbe a Sanremo a distanza di dieci anni dalla co-conduzione con Carlo Conti.

A rendere ancora più credibile il gossip è stata una recente paparazzata a Villa Ada, a Roma, dove le due conduttrici sono state immortalate mentre passeggiavano e conversavano. Un incontro che potrebbe avere spiegazioni ben più semplici — nuovi progetti televisivi, collaborazioni future — ma che, nel gioco delle suggestioni, ha subito acceso l’immaginazione.

E se fosse davvero Sanremo il terreno comune? L’idea di vedere insieme tre figure così riconoscibili rappresenterebbe una scommessa forte, capace di attirare attenzione e, forse, rassicurare anche i vertici Rai. Anche Novella 2000 qualche tempo fa aveva parlato della possibilità di vedere la Fagnani di nuovo nella città dei fiori.

Stefano De Martino al lavoro per il prossimo Festival di Sanremo 2027

Dietro questa possibile scelta si intravede una strategia precisa. De Martino, sempre più amato dal pubblico televisivo, punterebbe su volti solidi e già rodati per affrontare una sfida complessa come quella dell’Ariston.

Francesca Fagnani porterebbe con sé un’identità giornalistica riconoscibile e un linguaggio diretto, mentre Maria De Filippi rappresenterebbe una garanzia in termini di ascolti e capacità di gestione dello spettacolo. Insieme potrebbero contribuire a costruire un equilibrio tra intrattenimento, ritmo e autorevolezza.

Al momento, naturalmente, si tratta solo di semplici indiscrezioni. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dai diretti interessati, né dalla Rai, che ha deciso di affiancare a De Martino l’esperienza del manager musicale Fabrizio Ferraguzzo. E, come spesso accade, tra realtà e ipotesi il confine resta sottile.

Ma se il progetto dovesse davvero prendere forma, per Stefano De Martino si tratterebbe di un debutto all’Ariston all’insegna di un’ambizione chiara: costruire un Festival capace di unire generazioni e linguaggi, puntando su un trio che, almeno sulla carta, promette di non passare inosservato.