Fonte: IPA Pierdavide Carone e Gigliola Cinquetti a "Ora o mai più"

Un cantautore dal talento indiscutibile e la voce avvolgente: Pierdavide Carone ha cantato con tutto il cuore alla finale di Ora o mai più 2025. Il programma di Marco Liorni lo ha infatti incoronato vincitore tra i concorrenti. Una competizione comunque di alto livello, perché il cast è composto da cantanti e cantautori che hanno conosciuto il successo e che se lo vogliono riprendere sul palco di Rai 1. Ma scopriamo di più su Pierdavide Carone, la sua carriera e il suo passato.

Chi è Pierdavide Carone

Nato a Palagianello, in provincia di Taranto, Pierdavide Carone ha iniziato la sua carriera da giovanissimo, cantando in alcune rock band. La musica è fin da subito la sua strada e nel 2007 si diploma al liceo musicale Don Lorenzo Milani. Nel 2009 entra poi a far parte della nona edizione di Amici di Maria De Filippi, nell’ambito della quale si piazza in terza posizione e riceve il premio della critica giornalistica.

Tanta musica, ma il talenti di Maria De Filippi è stata per Pierdavide motivo di felicità. Durante il programma infatti si fidanza con la ballerina Grazia Striano, una relazione finita poco tempo dopo la conclusione del programma. Nel 2010 pubblica il suo album di debutto che intitola Una canzone pop, preceduto dal singolo Di notte. Il disco è premiato come successo multiplatino. Seguono altri singoli e un altro album, oltre alla sigla del pomeridiano di Amici, Ti vorrei, che scrive su richiesta di Maria De Filippi. Nel 2011, apre i concerti di Franco Battiato.

Sanremo 2025 e la malattia

Il 15 gennaio 2012 viene annunciata la sua partecipazione al 62º Festival di Sanremo in coppia con Lucio Dalla con il brano Nanì. Un sodalizio artistico e musicale importante uello con il cantautore bolognese. Pierdavide Carone conserva ancora con amore il messaggio che gli aveva scritto Lucio Dalla: “Non preoccuparti di cosa ti possono dire, tu sei destinato a fare grandi cose nella musica. Fidati, tranquillo e vai avanti”. In quell’occasione i due si posizionarono al quinto posto. Il 6 aprile 2012 viene pubblicato il nuovo singolo Basta così, presentato in anteprima nel serale di Amici.