Domenica In, anticipazioni del 1 febbraio: le notizie da Sanremo 2026 e l’omaggio a Maradona

"Domenica In" torna con un nuovo appuntamento ricco di attualità, musica e spettacolo: gli ospiti e il ricordo di Maradona

Web Content Creator e Internet addicted che ama la complessità del reale. La passione più grande? Sciogliere matasse con occhio critico e ironia.

IPA Mara Venier

Domenica In torna il 1 febbraio con un nuovo appuntamento in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Mara Venier è pronta ad ospitare i grandi nomi del mondo della musica, dello spettacolo e non solo! In serbo ci sono alcune sorprese che piaceranno ad appassionati di calcio e interessati all’attualità. Al fianco della “Zia” più amata d’Italia ci saranno come al solito in questa edizione Tommaso Cerro, Teo Mammucari ed Eno Miccio. L’appuntamento è alle 14.00, su Rai, subito dopo il Tg.

Le anticipazioni del 1 febbraio di Domenica In

Il giorno dopo l’atteso annuncio l’annuncio di Carlo Conti al Tg1 che ha rivelato le coppie e i brani della serata duetti della 76ª edizione del Festival di Sanremo, non poteva certo mancare a Domenica In un largo spazio dedicato alla kermesse musicale. Nello studio di Mara Venier saranno ospiti Marco Carta, Scialpi, Pierdavide Carone, Francesca Alotta, Paolo Mengoli, Michele e Bobby Solo, pronti a riportare sul palco alcuni dei loro successi più celebri con performance d’eccezione.

La musica è da sempre centrale nel programma pomeridiano della domenica di Rai1 e anche nella puntata del 1 febbraio saranno ospiti Nicola Di Bari e il tenore Vittorio Grigolo che si esibiranno con il brano De vez en cuando, uscito nella ricorrenza della nascita di Diego Armando Maradona, e a cinque anni dalla sua scomparsa, per ricordare il grande campione. Sarà dunque un momento dedicato al campione e idolo del pallone, un omaggio per ricordarne lo stile e l’impronta indelebile che ha lasciato non solo nel mondo calcistico, ma anche in quello nazional-culturale.

Tutti gli ospiti di domenica 1 febbraio

Insomma una puntata densa di ricordi, interviste e performance da non perdere. A guidarla, Mara Venier, conduttrice empatica e maestra di emozioni. Al suo fianco ci saranno anche Enzo Miccio e Teo Mammucari, profondamente diversi come energie e portato televisivo, ma entrambi ricchi di storie e divertimento per il programma. Enzo Miccio ripercorrerà le grandi storie d’amore di Carlo d’Inghilterra, dal matrimonio con Lady Diana fino al rapporto con Camilla, oggi Regina consorte. Teo Mammucari è invece pronto a portare un momento di puro divertimento. Sarà infatti protagonista del gioco La cassaforte di Domenica In, il concorso a premi del programma.

Ma non solo, saranno tanti gli ospiti attesi. Si comincerà da Christian De Sica e Lillo Petrolo, che presenteranno il loro nuovo film Agata Christian – Delitto sulle nevi, una divertente commedia diretta da Eros Puglielli in uscita nelle sale il 5 febbraio. Lino Guanciale, che racconterà la nuova e attesissima miniserie L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, coprodotta da Rai Fiction e diretta da Michele Soavi, in onda su Rai 1 il 3 e 4 febbraio in prima serata.

Per l’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i fatti della settimana insieme a Francesco Giorgino, Giovanni Terzi e alla psicoterapeuta Maria Rita Parsi.