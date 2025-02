Gene Hackman, la figlia Leslie: “Eravamo molto uniti. Avrei preferito che morisse in pace”

La morte di Gene Hackman ha scosso Hollywood e non solo. Tutti si sono stretti al dolore della famiglia, cogliendo l’occasione per celebrare una delle pietre miliari della storia del cinema. A colpire sono state soprattutto le circostanze della sua dipartita, trovato senza vita insieme alla moglie Betsy Arakawa e a uno dei loro cani all’interno della propria abitazione. Mentre le autorità indagano per capire cosa sia accaduto, le persone vicine ad Hackman continuano a esprimere il proprio dolore, ricordando l’attore. Tra queste la figlia Leslie, che ha rilasciato alcune interviste dopo il messaggio condiviso con i fratelli: “Era amato e ammirato da milioni di persone in tutto il mondo per la sua brillante carriera di attore, ma per noi è sempre stato solo papà e nonno. Ci mancherà moltissimo e siamo devastati dalla perdita“.

Gene Hackman, il dolore della figlia Leslie

Non è facile trovare le parole quando si perde una persona cara. Non lo è per Leslie Hackman, figlia più piccola dell’attore Gene, trovato senza vita nella sua casa in New Mexico insieme alla moglie Betsy Arakawa. Con loro se n’è andato anche uno dei cani di famiglia. Una morte avvenuta in circostanze che restano ancora misteriose, a cui le autorità stanno ancora lavorando e sulla quale emergono di ora in ora nuovi dettagli.

Mentre si cerca di far luce su quello che a tutti gli effetti è un caso, Leslie ha rilasciato alcune interviste in cui ha ricordato il padre, raccontando del suo ultimo periodo. “Avrei preferito che mio padre morisse in pace, ma spero che se si è trattato di avvelenamento da monossido di carbonio [non ci sia stata] sofferenza. Questa è la mia preoccupazione principale”, ha detto a Us Weekly.

Sia Leslie che il resto della famiglia stanno ancora provando a realizzare quanto accaduto. Se è vero che a 95 anni ci si aspetta un avvenimento simile, d’altro canto “non c’erano indicazioni che ci fossero problemi”. “Nonostante l’età, era in ottime condizioni fisiche“, ha rivelato al Daily Mail, aggiungendo che suo padre non aveva subito interventi chirurgici importanti negli ultimi mesi: “Gli piaceva fare pilates e yoga, e continuava a farlo diverse volte alla settimana. Quindi era in buona salute”.

L’unico rimpianto è non averlo visto prima che morisse: “Eravamo molto uniti. Non parlavo con loro da un paio di mesi, ma tutto era normale e andava tutto bene”. Un pensiero, infine, per la moglie del padre: “Hanno avuto un matrimonio meraviglioso. E do merito a sua moglie, Betsy, per averlo tenuto in vita. Si è presa molta, molta cura di lui e si è sempre presa cura della sua salute. Per questo le sono riconoscente e sono molto rattristata dalla sua scomparsa”.

Gene Hackman, una morte avvolta nel mistero

La famiglia di Gene Hackman attende chiarimenti sulle circostanze della sua morte, proprio come i tanti colleghi e fan che da ogni parte del mondo hanno espresso il proprio cordoglio. Inizialmente è stato rivelato solo che l’attore era stato trovato senza vita insieme alla moglie e a uno dei loro cani, ma nel corso delle ore è emerso qualche dettaglio in più.

Le indagini hanno appurato che entrambi i corpi erano già in stato avanzato di decomposizione al momento del ritrovamento, lasciando intendere dunque che la morte sia avvenuta già giorni prima della tragica scoperta. Come rivelato dal mandato di perquisizione del dipartimento dello sceriffo ottenuto da TMZ, la situazione è “sospetta”, perché Betsy Arakawa sarebbe stata trovta sdraiata accanto a una stufa “con gonfiore al viso” e segni di “mummificazione alle mani e ai piedi”, mentre Gene Hackman, era completamente vestito in un’altra stanza.