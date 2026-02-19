Gene Hackman, venduta in una settimana la villa in cui è morto. Mistero sul prezzo

Venduta la villa di Gene Hackmanm: qui furono ritrovati i corpi dell'attore e della moglie.

In poco più di una settimana (per la precisione 8 giorni) la villa di Gene Hackman è stata venduta. Si tratta della casa in cui l’attore e sua moglie Betsy Arakawa erano stati trovati morti nel febbraio del 2025.

La villa di Gene Hackman

La villa di Gene Hackman si trova in New Mexico, per la precisione a Santa Fe, in un quartiere residenziale e super esclusivo. Un luogo riservato a personalità importanti e celebrità in cerca di privacy. La trattativa è stata particolarmente rapida e dopo la diffusione dell’annuncio di vendita l’immobile ha trovato un nuovo proprietario in appena 8 giorni.

La villa, in cui erano stati trovati il 26 febbraio i corpi di Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa, era stata messa sul mercato dagli eredi della coppia con un prezzo iniziale di 6,25 milioni di dollari (ossia circa 5,33 milioni di euro). La vendita della villa è stata curata dall’agenzia Sotheby’s International Realty, che ha organizzato le visite e ha raccolto le varie offerte.

I potenziali acquirenti per la proprietà sarebbero stati ben dieci, prima dell’arrivo di una proposta che gli eredi di Gene Hackman non hanno potuto rifiutare. Il prezzo di vendita della casa però resta un mistero. In New Mexico la legge infatti non obbliga la divulgazione degli importi delle compravendite immobiliari. In attesa di conferme o di notizie trapelate dunque ci si chiede quanto sia stata la cifra di vendita per una casa che ha visto consumarsi una tragedia simile.

Secondo quanto rivelato dall’agente che ha seguito la vendita, comunque, la vicenda legata alla morte di Gene Hackman e della moglie nell’immobile non avrebbe scoraggiato le persone interessate all’acquisto. Posizione riservata, interni di pregio e un’architettura di lusso avrebbero avuto la meglio, attirando interesse piuttosto che timore.

La morte di Gene Hackman e della moglie

La storia della villa, in ogni caso, è legata a doppio filo con la drammatica fine di Gene Hackman e della moglie. Il divo di Hollywood e premio Oscar infatti era stato trovato morto insieme alla consorte, ma in due zone differenti della casa.

Secondo quanto rivelato dall’autopsia sui corpi, ritrovati parzialmente mummificati, Arakawa sarebbe morta l’11 febbraio. A causare il decesso una sindrome polmonare da hantavirus, ossia una grave infezione che viene trasmessa dai topi. L’attore invece sarebbe morto una settimana dopo a causa di una malattia cardiaca, aggravata dall’Alzheimer.

Dopo il ritrovamento dei cadaveri era stata avviata un’indagine per scoprire cosa fosse realmente accaduto. L’esame autoptico aveva poi chiarito le cause della morte, sia del divo che della moglie. La figlia Leslie Hackman, poco dopo la scoperta della morte del padre si era detta sconvolta. “Era in ottime condizioni fisiche – aveva svelato -. A papà piaceva fare pilates e yoga e continuava a farlo diverse volte a settimana. Quindi, era in buona salute”.

Da tempo però l’attore viveva relegato in casa, proprio per preservare le sue condizioni di salute. Oltre alla villa a Santa Fe, Gene Hackman possedeva anche diversi immobili sempre in New Mexico e in California. Il suo patrimonio, secondo alcune stime, al momento del decesso era pari a 90 milioni di dollari.