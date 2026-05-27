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IPA Pierre Deny

I fan di Emily in Paris, e non solo, piangono la morte di Pierre Deny, attore morto all’età di 69 anni a causa della SLA, diventato famoso in tutto il mondo proprio grazie alla serie con Lily Collins.

Addio a Pierre Deny, star di Emily in Paris: la malattia e il post struggente della compagna

L’annuncio della morte del divo francese è arrivata tramite un comunicato diffuso dalla famiglia. “È con profonda emozione che vi annunciamo la scomparsa di Pierre Deny, avvenuta questo lunedì a seguito di una forma di SLA fulminante”, si legge nella nota che svela anche le cause del decesso.

Pierre Deny sarebbe stato colpito da una forma fulminante di sclerosi laterale amiotrofica (Sla). La malattia avrebbe avuto un decorso brevissimo, portando alla morte l’attore che, sino a qualche tempo fa, aveva condiviso il set con i colleghi di Emily in Paris.

Struggente l’addio della compagna Juliette Degenne, attrice e doppiatrice di Robin Wright in House of Cards e Molly Ringwald in Riverdale. Juliette ha pubblicato su Instagram uno scatto che ritrae l’attore, scrivendo semplicemente: “Riposa in pace amore mio”.

Poche ore dopo, Juliette Degenne, compagna dell’attore, gli ha reso un ultimo omaggio sul suo profilo Instagram. “Riposa in pace, amore mio”, ha semplicemente scritto.

L’attore aveva infatti preso parte alla stagione 3 e 4 dello show con Lily Collins, interpretando Louis de Leon, amministratore delegato della JVMA, fondamentale nel mondo della moda in cui si muoveva la protagonista della serie. In Emily in Paris il personaggio interpretato da Pierre Deny era diventato essenziale, entrando a far parte delle dinamiche che coinvolgevano l’agenzia di Emily Cooper.

La carriera di Pierre Deny, dai polizieschi a Emily in Paris

Classe 1956, Pierre Deny era nato in Francia e nel suo Paese aveva ben presto raggiunto la fama, diventando uno degli attori più conosciuti e apprezzati. Agli inizi degli anni Ottanta aveva iniziato a recitare, lavorando a teatro in opere contemporanee e classiche. In seguito era diventato un volto televisivo molto seguito, recitando in varie fiction francesi.

Negli anni Novanta aveva raggiunto il successo entrando nel cast di serie cult poliziesche come Il comandante Florent (Une femme d’honneur), Julie Lescaut e Fabio Montale, dove aveva recitato accanto ad Alain Delon. Nel 2012 era apparso al cinema nel film drammatico La vita di un altro (La vie d’une autre) di Sylvie Testud.

Nell’estate del 2025, Pierre Deny era apparso in Camping Paradis recitando accanto a Laurent Ournac. In una delle ultime interviste, rilasciate a Télé 7 Jours aveva raccontato la sua enorme passione per la recitazione e la volontà di continuare a fare questo lavoro per molto tempo. “Anche se ho recitato in molte serie, non sono davvero famoso – aveva svelato -. Questa professione è una passione e spero di poterla coltivare fino alla fine dei miei giorni”.