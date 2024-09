Emily in Paris si veste da Sex and the City: gli audaci look newyorkesi di Lily Collins

Lo stile di Lily Collins, a New York per promuovere la nuova serie, è molto diverso da quello della sua Emily in Paris

Lily Collins

Emily in Paris è forse la Carrie Bradshaw del 2020? A guardare i suoi look, tanto iconici quanto improponibili, sembra proprio di sì. Personaggi che esprimono la propria – frizzante, anche troppo – personalità tramite i propri abiti. Donne fittizie esagerate, colorate, strambe e con un’ossessione per la moda. Scegliere tra le due è impossibile. Seppur sembra che, nella vita vera, Lily Collins (l’attrice che a Emily dà il volto) prediliga lo stile di Sex and the City, almeno quando si trova a New York.

Il completo in pelle di Lily Collins

È ormai ufficiale: Emily in Paris – mentre nel frattempo potrebbe diventare Emily in Rome – avrà una quinta serie. E nell’attesa, la protagonista Lily Collins continua a promuovere la seconda parte della quarta stagione, da poco arrivata su Netflix e già la più chiacchierata. I look sfoggiati dall’attrice durante il tour promozionale parigino riprendono lo stile pazzerello della protagonista, ma una volta arrivata a New York, l’attrice ha assunto un mood del tutto diverso, che ci ha ricordo quello di Samantha e Miranda di Sex and the City.

E iniziamo da Samantha che avrebbe adorato certamente il completo in pelle di serpente indossato da Lily. Un audace set coordinato color bordeaux, composto da crop top a maniche lunghe dalla profonda scollatura e da una minigonna ornata da una grande balza sul fianco. Capi che si fanno decisamente notare, dal piglio deciso, che l’attrice enfatizza ulteriormente con un paio di scarpe in vernice, nello stesso colore dell’abito, dal tacco vertiginoso. A contrasto, però, il make-up è da brava ragazza, così come il bel caschetto scuro.

Da Emily in Paris a Sex and the City

Le vertiginose décolleté restano, ma gli abiti cambiano per la partecipazione di Lily Collins a un popolare talk show. Per la trasmissione mattutina, l’attrice ha scelto un outfit in stile Miranda, sostituendo al coordinato di pelle un tailleur pantaloni dal taglio oversize. Nello stesso caldo colore amaranto (la ragazza ha studiato armocromia).

Il taglio è perfetto: il blazer è over ma non abbastanza da infagottare la figura e i pantaloni morbidi slanciano la gamba. E, per un tocco giovanile e un pizzico di sensualità, Lily indossa un crop top dallo scollo a V. Nessun gioiello, se non un paio di anelli sottilissimi e degli orecchini a cerchio. È un look tutto da copiare che, con qualche piccola modifica nel corso della giornata, può essere utilizzato per passare dritte dalla scrivania in ufficio al tavolo dell’aperitivo.

Gli accessori all’ultima moda

Lily Collins è una che gli abiti li usa, li riusa e li rende sempre diversi divertendosi con gli abbinamenti. Così, anche il crop top indossato sotto il tailleur torna in una nuova veste, decisamente più casual e molto molto modaiola. Per passeggiare per la Grande Mela, l’attrice lo abbina a un altro blazer oversize, ma dal taglio meno strutturato, in un classico total black. Sotto un paio di jeans a vita media, il giusto per mostrare gli addominali che chi avrebbe detto fossero così scolpiti. Gli accessori sono tra i must have della stagione: microbag di design e, ai piedi, ballerine in rete con cinturino, tra le più amate della stagione da influencer e fashion victim.