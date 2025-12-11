Lily Collins o Carrie Bradshaw? Tutto (ma proprio tutto) sul look dall'aria familiare che la star di "Emily in Paris" ha sfoggiato a New York. Sì, è esattamente quella borsa

Getty Images Lily Collins a New York

Cosa hanno in comune Lily Collins e Sarah Jessica Parker? Molto più di quanto si possa immaginare, in realtà: tra modaiole americane ci si intende, d’altronde. Entrambe le attrici hanno infatti prestato volto e corpo a due dei nostri personaggi del cuore, nel contesto di due serie tv di enorme successo, ognuna di loro ha riempito lo schermo con i propri epopeici problemi di cuore e, ultimo ma non per importanza, ambedue vantano un’ineccepibile senso dello stile.

A distanza di ben venticinque anni la star di Emily in Paris — nuovamente sui nostri piccoli schermi a partire dal prossimo 18 dicembre, e non stiamo più nella pelle — avrebbe riesumato uno degli iconici look di Carrie Bradshaw, sì, ancora con una New York mozzafiato sullo sfondo, ma questa volta nella vita vera.

Lily Collins, il look effetto déjà vu nella Grande Mela: c’entra Carrie Bradshaw, ecco perché

Emily Cooper o Carrie Bradshaw? Questo è il dilemma. Tentare di dare una risposta ad un quesito simile equivale un po’ ad essere costrette a scegliere tra mamma e papà, per ogni fashionista degna del nome che porta. Lily Collins, però, ci è riuscita: è semplicemente impossibile.

Quasi come a voler rendere omaggio alla sua musa, più che rivale — sono i tempi a parlare, del resto — la star di Emily in Paris ha replicato una delle indelebili mise della giornalista più cool di Manhattan per partecipare al celebre talk show Good Morning America.

Molte di noi se ne sono accorte immediatamente: no, quella che si è vista agganciata al braccio dell’attrice, di nuovo per le strade di New York in un tranquillo lunedì mattina, non è affatto una borsa qualunque. È lei, la “It’s Not a Bag, It’s a Baguette” che ha reso ciò che oggi è la Baguette di Fendi, la stessa rubata a Carrie Bradshaw nell’episodio diciassette della terza stagione di Sex and The City. Quella viola, interamente tempestata di paillettes, che uno spietato rapinatore con il fiuto per i must-have le sfilò in un vicolo insieme al paio di Manolo Blahnik.

Getty Images - IPA

Tornata in vendita nel 2022 in una incredibile versione rielaborata, con tanto di tracolla staccabile, la It-bag in questione sembrava in tutto e per tutto l’originale; quella che è persino stata esposta durante una mostra presso il Victoria and Albert Museum di Londra qualche anno prima.

Come se ciò non bastasse già di per sé, l’outfit stesso sembrava una perfetta citazione di quell’indimenticabile scena della serie. Una tanto precisa da non poter provenire che da un’autentica supporter: ecco la figlia di Phil Collins avvolta da capo a piedi dalla stampa giraffa che ricordiamo, questa volta però con una creazione vintage SS06 di Roberto Cavalli, stretta in vita da una cintura dalla fibbia turchese.

In fin dei conti non c’è davvero nulla di cui stupirsi: a curare i costumi del capolavoro di Darren Star è Marylin Fitoussi spalla a spalla con la leggendaria Patricia Field, nientemeno che la geniale mente dietro al guardaroba di SATC. E abbiamo ragione di credere che lo stile sia contagioso.

