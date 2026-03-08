Con Maria Grazia Chiuri nuovamente alla guida di Fendi, la Baguette è tornata nella sua forma originale ed è (ancora) la nostra prima ossessione: svelate le alternative low cost che potrebbero placare la fame couture

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Fendi Ready to Wear Fall/Winter 2026/2027 fashion show

“It’s not a bag, it’s a Baguette!”, echeggia ancora oggi nelle nostre menti da quando una giovanissima Carrie Bradshaw lo ha pronunciato, in una delle scene in assoluto più iconiche di Sex & The City, precisamente nell’episodio diciassette della terza stagione, nel disperato tentativo di veder risparmiata la propria fiammante It Bag dal suo aguzzino.

Il riferimento, ormai lo sappiamo, era all’arcinota borsa lanciata nel lontano 1997 dalla mente geniale di Silvia Venturini Fendi — con l’appoggio di Karl Lagerfeld, al tempo nella Casa di Moda — e non esagereremmo affatto se affermassimo, e lo stiamo facendo, che la suddetta Baguette abbia riscritto le regole dell’accessorio femminile per eccellenza, attraversando le epoche, di stagione in stagione, di generazione in generazione, senza mai perdere un milligrammo del suo fascino unico.

Parliamo senza dubbio di un modello sempreverde, che non è mai davvero sparito ma che, per la somma gioia di ogni fashion enthusiast sul globo, sta attualmente vivendo un secondo momento di gloria: alla Milano Fashion Week appena conclusasi, sulla passerella autunno-inverno 2026/27 di Fendi — la prima sotto la direzione creativa di Maria Grazia Chiuri dal 1999 — le borse erano le grandi protagoniste. Tanto che in alcuni look sono state presentate persino in coppia.

Era stata proprio la celebre stilista, in origine, a collaborare attivamente alla nascita della Baguette: è probabilmente questo il motivo per cui, al suo clamoroso ritorno in maison, si è vista sfavillare in pedana proprio una reinterpretazione dell’originale accanto a shopping bag in formato XXL.

La Baguette (originale) è tornata: tutte le alternative economiche alla It Bag di Fendi

Morbida o rigida, caratterizzata da trame animalier oppure in versione gioiello, dall’anima super rock, definita in pelle, con frange e cerniere in primo piano o tocchi di pelliccia, la nuova Baguette è più irresistibile che mai.

Una ricomparsa, la sua, che in verità era nell’aria già da qualche tempo: lo scorso dicembre, poco prima dell’uscita della quinta stagione di Emily in Paris, Lily Collins era stata avvistata per le strade di New York in un tranquillo lunedì mattina, dirigersi verso l’edificio in cui si gira il noto talk show Good Morning America nella perfetta rilettura dell’outfit che Carrie Bradshaw indossa nel summenzionato episodio di SATC. Sì, It Bag compresa.

Ce ne eravamo accorte immediatamente: quella agganciata al suo braccio non poteva essere una borsa qualunque. Era proprio lei, quella viola, costellata di paillettes, che lo spietato rapinatore con il fiuto per l’alta moda sfilava alla sua proprietaria nel vicolo, insieme al paio di Manolo Blahnik.

Ma c’è di più: proprio nelle nuove puntate della serie tv di Darren Star, Emily Cooper esibisce fieramente una inconfondibile Baguette che spiega essere datata 1997 e di aver ricevuto in dono dalla nonna. La stessa, poco dopo, viene identificata come falsa da una referente della griffe romana. Spoiler: non lo è affatto. Non solo si tratterebbe di una Fendi autentica, ma di un modello facente parte della capsule collection dedicata a Emily in Paris che il brand ha lanciato proprio in occasione dell’uscita del quinto capitolo.

Insomma, per ogni buona appassionata di moda la Baguette occupa l’Olimpo dei desideri proibiti. Qual è il problema? Che non tutte disponiamo di una cifra così elevata da permettercene un esemplare. Ecco perché di seguito trovi una lista di valide alternative low cost che potrebbero, almeno temporaneamente, chetare la sete couture. Non ci resta che augurarti buono shopping!

Michael Kors

Trovi da Michael Kors la Tribeca piccola con stampa cavallini

Michael Kors

Puoi acquistare da Michael Kors la Tribeca grande azzurra in pelle trapuntata

Patrizia Pepe

È firmata Patrizia Pepe la Essential Fly gialla in pelle verniciata

Patrizia Pepe

È di Patrizia Pepe la Essential Fly arancione in pelle glossy

Amazon

Trovi su Amazon la borsetta in paillettes viola di GreatRise

Amazon

Compra su Amazon la Pinko Love One Pocket in Vitello Seta nera

Scaglione Ischia

Trovi da Scaglione Ischia la Dea Flap di Guess

Scaglione Ischia

Acquista su Scaglione Ischia questa LaPuffy Bag Liu Jo

Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro.

Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp