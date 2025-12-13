Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Chanel Vanity Bag

Diciamocelo: la borsa traboccante non è certo una gioia per gli occhi, figurarsi per le spalle. È vero: la maxi bag — e quando diciamo maxi lo intendiamo per davvero — è recentemente tornata sotto i riflettori ma, a conferma di quanto detto, il modo giusto di portarla è possibilmente semivuota ed accartocciata sotto al braccio.

Il resto delle It- bag di stagione, ben conscio di questo, si è compattato in modelli furbi, sfiziosi e pronti all’uso: stiamo parlando delle iconiche Vanity Bag le quali, grandi quanto un astuccio o al massimo un romanzo rilegato, sanno perfettamente fare il loro lavoro dal basso della loro piccola statura. Non abbandonate in ogni dove, appese alle maniglie, lasciate cadere sotto la scrivania, sedute sulla sedia del ristorante al posto nostro, ma agganciate con grazia all’avambraccio sono prontissime ad elevare i look dell’inverno 2026.

Le Vanity Bag di cui ti innamorerai a prima vista da tenere a portata di mano (e d’acquisto)

Sulle passerelle della fredda stagione in apertura la connessione tra le borse di uso comune e quelle aspirazionali era più forte che mai: in mezzo ad abbondanti porzioni di spaghetti, con pomodorini e basilico, da asporto e senza piatto, baguette (no, non quella storica di Fendi), tranci di pizza, scatolette di sardine, grappoli d’uva, piccioni e cuori anatomici, le clutch più assurde concepibili dalla mente umana sono apparse in pedana rubando la scena a modelle ed indumenti.

Tra tutte, però, è stata una proposta in particolare a convincere, forse per innata grazia, di certo per incarnare il giusto compromesso tra vezzo e praticità.

Stiamo parlando delle Vanity Bag — la cui silhouette tutti conosciamo come valigetta per i cosmetici — che si propongono adesso come soluzione compatta, ben organizzata, date le chiusure ed i compartimenti che le caratterizzano, e alla moda per affrontare ogni contesto.

Progettate in origine come accessorio destinato unicamente a contenere il vasto arsenale di bellezza di una donna, quelle odierne si ampliano in termini di funzionalità e anche di materiali. La forma a secchiello, con tanto di tasche e taschine interne, è sempre la stessa del passato ma si frammenta ora in più stili e dimensioni nell’ottica di poter affrontare senza inghippi un’intera giornata fuori casa.

Sottili e pensate prettamente per evenienze serali, liberando chi le indossa da ogni innecessario ingombro, erano quelle di Victoria Beckham. Più stravaganti, invece, quelle di Simone Rocha e Magda Mutrym. Era maxi e gioiello quella Stella McCartney, perfetta per occasioni speciali, minimale la proposta di Saint Laurent, trapuntate le versioni di Chanel e Bottega Veneta. Somigliavano tanto ad un forziere barocco, ancora, quelle di Dolce & Gabbana e Valentino.

Insomma, di alternative ultra lusso ne è pieno il mondo, ma sono ugualmente numerose le opzioni accessibili: ti sveliamo quali sono se scorri verso il basso.

Zara

Acquista qui la Vanity Bag in pelliccia di Zara

Patrizia Pepe

Clicca qui per acquistare la Vanity Bag di Patrizia Pepe

Scaglione Ischia

Trovi qui la Vanity Bag gioiello di Max Mara

Zara

Un click per la Vanity Bag preziosa di Zara

Amazon

Acquista su Amazon questa Vanity Bag bordeaux con charms

Amazon

Trovi su Amazon questa Vanity Bag rossa

Amazon

Clicca per acquistare su Amazon questa Vanity Bag bianca

E ora dicci: quale di queste fa al caso tuo?

