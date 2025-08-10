Cuori, stelle, ancore? No, sardine: in un panorama moda fatto di lusso e forma, l'insospettabile eroe couture di stagione è il pesce in scatola. Tutto sul Sardine Girl trend, e su quali accessori puntare

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Bottega Veneta Sardine leather bag

Un’estate fa a vestire il (provocante) ruolo della protagonista era la Brat girl, strizzata in nuance audaci e con la sconfinata libertà come accessorio must-have, qualche mese addietro è stato il momento di gloria della Tomato Girl, come uscita direttamente dagli anni Sessanta con i suoi abiti in lino ed i suoi foulard tra i capelli. Ora, però, c’è una nuova ragazza cool in città: il suo nome è Sardine Girl, è meno romantica e sfacciata delle sue rivali alla moda, decisamente più salata ma soprattutto lontana da atmosfere sensuali o altolocate.

Preparatevi a tirare fuori dal guardaroba — o a fare loro spazio — borse costellate di perline, t-shirt stampate e tutto ciò che richiama motivi ittici, l’importante è che il riferimento principale sia il pesce in scatola. Sì, avete capito perfettamente. È tempo di accogliere l’estetica più kitsch e giocosa di sempre: ti spieghiamo meglio.

Sardine Girl trend, tutto sulla moda più strampalata di tutti i tempi: il pesce in scatola è (davvero) il must-have dell’estate 2025

Nell’estate 2025 la sardina non è più soltanto quell’alimento ultra nutriente, contenente elevate quantità di vitamina D, acidi grassi omega-3 e minerali essenziali, ma un autentico fashion must-have.

Sull’onda (quella vera) delle mille estetiche che si succedono con rapidità inverosimile scandendo il ritmo della moda, l’umile motivo ittico si è trasformato in un insospettabile simbolo pop, ergendosi a enorme fonte d’ispirazione per le grandi maison nell’ideazione delle loro collezioni.

Si chiama Sardine Girl trend ed è senza ombra di dubbio una delle voghe più inaspettate e insieme affascinanti capitate sotto la lente glitterata dei fashionista, un accesso ritenuto d’eccezione al panorama moda contemporaneo. Parliamo di una singolare estetica che gioca con l’assurdo e l’ironia, unendo il popolare al sofisticato, e creando un’atmosfera giocosa e vagamente surrealista che si è dimostrata a gran sorpresa vincente.

Per quale motivo? Forse perché sa rispondere a quella ricerca di leggerezza e diversità che resta all’angolo, in un mondo perlopiù dominato da tendenze sofisticate o comunque pseudo-convenzionali.

La maggior parte delle estetiche “girl summer” emerse dagli abissi del glamour negli ultimi anni si sono rivelate solo transitorie, dominando quasi totalmente i social ma soltanto per alcune settimane, per poi tornare rapidamente da dove erano venute allo scoccar della stagione successiva. Ed è proprio qui, probabilmente, che risiede la vera eccezione: la Sardine Girl è riuscita a sopravvivere, trascendendo algoritmi e tempo, restando ancorata alle più prestigiose case di moda. Questa inconsueta ossessione per il pesce in scatola risale in realtà alla collezione autunno/inverno 2022 di Bottega Veneta, e all’introduzione della celebre borsa Sardine del marchio italiano.

Questo particolarissimo accessorio — ormai divenuto cult — era stato presentato nella collezione di debutto di Matthieu Blazy, un modello in pelle contraddistinto dalla classica lavorazione intrecciata della maison, ma distinguibile per un inusuale manico scultoreo: una sardina dalla forma allungata (ripresa in seguito anche sugli occhiali da sole) interamente in metallo dorato.

L’iconica hobo bag è diventata da subito la favorita di celebrità del calibro di Kendall Jenner e Dakota Johnson, originando così quella tendenza protagonista delle estati degli ultimi anni conosciuta come fisherman core, un’estetica che porta in alto scarpe da barca, sandali granchio, cappelli da pescatore, accessori realizzati in rete, polo a righe, ancore e, ovviamente, motivi ittici come sardine riprodotti sugli indumenti.

Ebbene, questa stagione lo stesso pattern si trova addosso alle It-bag più creative in circolazione: ad attirare l’attenzione più di tutte sono state quelle di Staud, borse ispirate alle vere e proprie scatolette di latta atte a contenere il pesce. In particolare la Tommy beaded bag — è così che si chiama — ha registrato un +300% di ricerche su Google nel corso degli ultimi due mesi.

Amazon

Trovi su Amazon la borsa in tela con sardine

L’atipica estetica in oggetto si staglia sul panorama moda del periodo con una palette vivace, con forme eccentriche e dettagli ironici, che trasformano un rimando alla quotidianità in puro lusso. Non si tratta semplicemente di capi che ricalcano la tipica forma del pesce, piuttosto di un’intera filosofia che vuole celebrare la spontaneità, il contrasto, l’elemento inaspettato.

Il risultato è un accattivante mix tra vintage e moderno, dove l’animo pop e giocoso si intreccia con la raffinatezza delle visioni contemporanee.

Amazon

Clicca qui per acquistare la borsa in sughero con motivo sardine

Sulla medesima scia persino Zara ha optato per questo assurdo design, generando accessori dall’aura quasi lussuosa, perfetti per le feste e gli eventi più esclusivi, o con modelli spiritosi e variopinti pensati per l’uso quotidiano.

Zara

Clicca qui per poter acquistare la collana di perline con i pesci di Zara

Si ispirano al Sardine Girl trend persino i gioielli più cool dell’estate 2025, a riprendere il motivo a tema marino su collane, bracciali o orecchini arricchendolo di perline colorate e finiture d’oro e d’argento: è stata la stessa Chemena Kamali a guidare questa estetica con la collezione primavera-estate 2025 di Chloé.

La matrice resta prepotentemente boho, ma si accompagna di una serie di accessori (clutch, gioielli e finanche calzature) contraddistinguibili per curiose silhouette marittime, tra cui conchiglie, stelle marine, polpi e pesci stilizzati.

Amazon

Trovi qui il bracciale rigido a forma di sardina

Se è vero che certe proposte sembrano essere destinate a rimanere utili puramente da ammirare, lassù in pedana come un bel quadro affisso alla parete, è vero anche che non è affatto difficile accaparrarsi qualche valida alternativa grazie alla scena fast fashion: il livello di stile è il medesimo se si sa scegliere bene, ma il prezzo chiaramente più accessibile e alla portata delle tasche di tutti.

Amazon

Un click per gli orecchini pendenti a forma di sardina

Insomma, molteplici brand di alta gamma avranno pure offerto la loro visione al mondo, ma la sardina è ormai ritrovabile davvero ovunque reinterpretata anche da marchi low cost. Ogni firma, più o meno grande, ha contribuito nel proprio piccolo alla moda di stagione con leggerezza e, perché no, un pizzico di umorismo.

Amazon

Non puoi perderti gli orecchini a lobo con sardine

La maniera ideale per integrare il sardinacore nel guardaroba, a prova di timidi e scettici? Farlo in sordina, per ricorrere ad un ridicolo gioco di parole: inserire piccoli accessori a forma di pesce nei propri look giornalieri potrebbe essere la scelta giusta, discreta ma comunque originale. A notarlo saranno soltanto i più vigili fashionista, garantiamo.