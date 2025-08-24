Grandi o piccoli, colorati ma soprattutto in bianco e nero, i pois sono il punt(in)o fermo della moda dell'estate 2025: 5 capi allegri e puntinati da inserire adesso in cabina armadio

Getty Images S/S 2025 Carolina Herrera fashion show

I più vigili fashion addicted avevano fiutato il loro arrivo già durante la passata stagione autunnale, e avremmo dovuto dare loro più credito: nell’estate 2025 stiamo assistendo ad una vera e propria pois obsession, con un’invasione di abiti puntinati come ad offrire una visione trompe-l’oeil.

Il tempo passa, ma la moda no e secondo uno schema sempre più ciclico i polka dots, da sempre un pezzo intramontabile della scena fashion internazionale, si sono travestiti da novità per approdare prima in passerella e poi nei nostri guardaroba stravolgendo finanche l’aspetto dei capi più basic.

I pois sono la definitiva ossessione delle It-girl per l’estate 2025: 5 capi puntinati da inserire nel guardaroba prima di ora

L’iconica gonna di Minnie fa tendenza, oggi: romantici e bon ton, ma ironici e divertenti al tempo stesso, i pois si ritrovano attualmente sull’abbigliamento e gli accessori dell’estate 2025 sconvolti nelle dimensioni e nelle tonalità, apportando vivacità ed anche un pizzico di ricercatezza alla tenuta.

Non tutto è cambiato, però: in fondo, quando si decide di riesumare una voga, bisogna farlo bene. Conservatrice, la moda di stagione sembra avere una particolare predilezione per il black & white, un gioco di contrasti sempiterno, essenziale ma raffinato, che si distingue per un’eleganza sobria ed ordinata, dall’intenso retrogusto vintage.

Micro o maxi, disposti in modo chirurgico oppure caotico e irregolare, i famigerati polka dots sembrano essere il punto fermo — o forse dovremmo dire i punti fermi — della moda della calda stagione: indistintamente amatissimi da fashion victim e Royal Ladies, sono tornati per trasformarci tutte in dive del cinema anni Cinquanta somministrandoci una dose d’autostima extra: da Marilyn Monroe a Audrey Hepburn, con il suo abito nero a pois bianchi in Colazione da Tiffany, passando per Julia Roberts in Pretty Woman, l’esercito di pallini è approdato in pedana svelandosi tremendamente contemporaneo.

Ad anticipare per tempo l’imminente ritorno dell’immortale stampa puntinata sono state infatti le sfilate dedicate alla primavera/estate 2025, dove i pois erano stati impiegati per conferire colore e dinamicità alle collezioni. Singolare, dal momento in cui di colorato, nel bianco e nero, non vi è traccia alcuna.

Eppure, a gran sorpresa, ha funzionato: se da Acne Studios i pallini davano una marcia in più ad accessori e indumenti basic, è stato da Moschino che si sono visti i più scenografici; blu come disegnati a matita, oppure bianchi e neri disposti su tailleur, guanti, ampi abiti e persino sul corpo. Sulla medesima scia, anche da Valentino e Carolina Herrera l’accattivante fantasia era l’assoluta protagonista della scena.

A dare la conferma definitiva della contagiosissima, dilagante pois mania sono stati i social, da Instagram a TikTok, palcoscenico sul quale le It-girl più ferrate danno sfoggio dei loro look a puntini in mille e una maniera: come ciliegina sulla torta di mise eleganti e minimaliste, oppure per dare un non so che di alternativo agli outfit da giorno più contemporanei.

Non esiste una regola, se non quella di ricorrere alla fantasia. In linea di massima lo schema di tendenza verte sull’accostarli a capi in nuances neutre come il giallo burro, ma anche sull’indossarli da capo a piedi. Adatti a risolvere il look da cerimonia ma anche per accompagnarci tutti i giorni, c’è gran poco da fare, i pois sono un must-have a cui sarebbe meglio arrendersi il prima possibile.

Zara

la maxi gonna a pois di Zara

Tra i capi a pois di tendenza non possono assolutamente mancare le gonne, mini, midi o in versione maxi, dalle linee morbide e rilassate oppure dritte e strutturate, da indossare con disinvoltura e orgoglio da mattina a sera vicino alle ballerine, per coerenza al mood retrò, ma anche con sandali con tacco e persino con le sneakers.

Zara

l'abito midi a pois di Zara

Adatti per fare un figurone in ogni occasione, gli abiti a pois sono forse la manifestazione in assoluto più raffinata di questa moda: dai modelli mini e fascianti a quelli comodi e ariosi, particolareggiati da ruches drappeggi, ai vestiti lunghi a colonna davvero nessuno manca all’appello in vetrina. Basta semplicemente scegliere quello che fa al caso proprio.

Michael Kors

l'abito a pois di Michael Kors (in saldo)

Se c’è un capo che non manca mai — o quantomeno non dovrebbe — nel perfetto guardaroba capsule questo è senza dubbio il top, da giorno, da sera o adatto ad entrambe le evenienze. Quello a pois si fa indossare volentieri in compagnia di gonne e pantaloni di matrice elegante, come anche in combo ad un semplice jeans o sopra i bermuda. Quando? Per tutte le ventiquattro ore, apportando allegria e movimento ad ogni genere di look.

OVS

il costume intero a pois di OVS

Sì, gli inarrestabili puntini si sono impossessati anche della moda beachwear e sì, i bikini ed i costumi interi più cool di stagione sono proprio quelli a pois. Lo stesso discorso vale per il capitolo accessori: dalle scarpe alle borse sino ai foulard, essi rappresentano la scelta ideale per distinguersi dalla città al bagnasciuga e, perché no, anche per caratterizzare le mise da sera più eleganti.

Michael Kors

i pantaloni a pois a palazzo in seta di Michael Kors

Ad occupare un posto d’onore nella lista di capi affetti da puntinismo acuto sono sicuramente i pantaloni, soluzione di stile prediletta dalle numerose fan del “comodo e sicuro”: se Hailey Bieber ha creato un certo scompiglio con la sua apparizione in Capri Pants a pois bianchi e neri per le strade di Soho, ad essere ora amatissimi sono anche tutti quei modelli ampi, a palazzo, sempre pronti a risolvere l’intento di unire glamour e freschezza in uno solo look.