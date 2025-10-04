Letizia di Spagna, la sua camicia a pois fa tendenza

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

La Regina di Spagna ha ufficialmente inaugurato l’inizio di un nuovo anno scolastico. Letizia si è recata in visita presso il Politecnico di Formazione Professionale di Lumbier per dare il via al corso di Formazione Professionale 2025/2026. Salutando gli studenti della scuola e trascorrendo una giornata ad osservare le loro attività, la Regina ha sfoggiato un look pratico e decisamente di tendenza.

Letizia di Spagna, il look modaiolo

Comoda sì, ma senza rinunciare all’eleganza. Letizia di Spagna ha indossato una morbida blusa bianca con pois neri firmata da Hugo Boss. Si tratta del modello Benora, con girocollo e arricciature pronunciate sui polsini. La Regina ha abbinato il prezioso capo a un morbido paio di pantaloni culotte a vita alta.

Ai piedi, delle deliziose scarpine baby-doll firmate Sézane, che Letizia ha spesso indossato nelle ultime settimane, perfette per la mezza stagione, con il tacco spesso a fornire il giusto compromesso tra comfort e stile. Make-up naturale, capelli sciolti e, per illuminare il viso, un bel paio di orecchini in oro bianco e diamanti.

La Regina a pois

Fu Christian Dior, negli Anni ’50, a rendere i pois la fantasia più chic di tutte. I polka dots piacciono perché sono il giusto mix tra bon ton e umorismo, allegri ma senza strafare. Non a caso, si tratta del pattern preferito dalle teste coronate di tutta Europa. Grande appassionata di pois è la Principessa Kate Middleton e, prima di lei, lo fu anche Lady Diana. Persino la sempre austera Regina Camilla non manca di sfoggiare gli eleganti puntini.

Anche Letizia è una vera fan dei pois. La sua versione preferita è quella che vede i polka dots rallegrare lunghi abiti estivi. Pur prediligendo la classica versione in bianco e nero, la Regina si concede di giocare con i colori, come nell’affascinante prendisole azzurro decorato da minuscoli pois scuri.

La divisa scolastica di Letizia

Il look sfoggiato da Letizia al Politecnico di Lumbier rappresenta per lei una vera divisa scolastica. Pantaloni neri, sandaletti e una blusa dal tocco originale: è l’outfit da primo giorno di scuola da Letizia, perfetto da replicare in ufficio nelle prime giornate autunnali.

Qualche settimana fa, il 12 settembre, lo aveva proposto quasi identico in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico a Rincón de Soto. Letizia indossa gli stessi pantaloni culotte e le baby-doll francesi, sostituendo però la blus a pois con una camicia gessata con pinces sul seno e maniche voluminose firmata Adolfo Domínguez.

Stesso, vincente, look anche alle inaugurazioni scolastiche degli anni precedenti, quando Letizia optò per dei pantaloni neri dal taglio dritto, sandali neri a listini e una blusa in seta bianca con una leggera fantasia ad onde. La nostra versione preferita, però, è quella del settembre 2024, con la splendida camicia cut-out di Mango. Un capo modernissimo e audace, che l’elegante Regina smorzò abbinandolo a discreti pantaloni skinny e sandali minimal, i Melanie 50 di Hugo Boss.

A scuola, insomma, Letizia arriva per dare a tutti lezioni di stile. E noi stavolta siamo legittimate a copiare, anche perché molti dei capi sfoggiati dalla Regina hanno prezzi piuttosto abbordabili (la mitica camicia cut out si trova in saldo a meno di 30 euro!).