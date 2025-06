Letizia di Spagna a Burela, la blusa marinara e quei pantaloni skinny che non vuole abbandonare

Letizia di Spagna torna in Galizia con un look che unisce rigore e stile, scegliendo ancora una volta i pantaloni skinny

Letizia di Spagna torna in Galizia con uno dei suoi look più parlati degli ultimi mesi: sobrio, funzionale, eppure ricco di personalità. A Burela, piccolo borgo marinaro della provincia di Lugo, la regina sfoggia ancora una volta un capo che le tendenze vorrebbero dimenticato: i pantaloni skinny. Ma lei no. Lei se li tiene stretti.

Letizia di Spagna a Burela: stile e sostanza in riva all’oceano

La visita ufficiale dei Reali spagnoli a Burela, una località dalla forte identità portuale e tradizione marinara, ha visto una Letizia di Spagna a suo agio, rilassata ma sempre attentissima ai dettagli del proprio look. La regina, arrivata nel cuore della giornata accompagnata da Felipe VI, ha scelto un outfit che coniuga comfort e coerenza estetica, pensato per un itinerario tra strade, porto e pescherecci.

Al centro del look, un capo che è tutto fuorché trendy secondo i diktat attuali, ma che Letizia continua a indossare come fosse un manifesto personale: i pantaloni skinny. Un modello nero a vita media, dalla linea affusolata e taglio asciutto, capace di valorizzare la sua figura slanciata senza rinunciare alla compostezza richiesta da un impegno istituzionale. Questo pantalone, che per anni ha dominato le passerelle e gli armadi, oggi è relegato a fondo guardaroba, ma la regina – fedele a una certa idea di eleganza senza tempo – lo difende a oltranza.

Il fascino semplice della blusa di Roberto Verino

Ma se i pantaloni raccontano il legame di Letizia con i suoi capi “iconici”, è la blusa a righe firmata Roberto Verino a rubare la scena con un tocco deliziosamente estivo. Già indossata a settembre 2024 per l’inaugurazione dell’anno scolastico, questa camicetta leggera torna protagonista nel contesto perfetto: un borgo marinaro dove l’azzurro del mare incontra le linee sobrie di un design intramontabile.

La blusa si sviluppa in un gioco di righe sottili orizzontali e verticali, distribuite con sapienza: sulle maniche, le linee seguono una direzione diversa rispetto al busto, creando un movimento visivo elegante e contemporaneo. Le maniche ampie, leggermente a palloncino, terminano con un polsino discreto che dona struttura al volume. Il collo è tondo, raccolto e senza bottoni: il classico che non stanca mai.

È un capo che comunica in silenzio. Non ha bisogno di brillare, perché a parlare è la qualità dei tessuti, la scelta cromatica essenziale e l’abbinamento raffinato con il nero dei pantaloni. Uno stile senza urgenze, senza forzature, che riflette lo spirito della regina nelle occasioni istituzionali meno formali.

Scarpe comode, borsa in pelle e gioielli da battaglia

Sotto ai pantaloni skinny, Letizia ha indossato una delle sue calzature preferite: le babies firmate Sézane, modello Paula. Un paio di merceditas dal tacco medio (circa 5 cm), con cinturino doppio e fibbie dorate. Comode, chic, perfette per una camminata tra le vie del borgo o per salire a bordo di un’imbarcazione da pesca – come è avvenuto durante la visita. Il colore, un nero lucido classico, accompagna il tono scuro dei pantaloni, mantenendo l’intero look in una palette pulita e coerente.

Il tocco finale è affidato agli accessori. Letizia di Spagna ha scelto un’elegante borsa nera in pelle firmata Adolfo Domínguez, dalle linee sobrie e dalla dimensione pratica. Niente mini bag decorative o pochette inadeguate: questa è una scelta funzionale, pensata per uno spostamento tra terra e mare, che non rinuncia però al pregio del made in Spain.

E i gioielli? Nessuna sorpresa, ma pura coerenza. Alle orecchie brillavano i suoi ormai noti orecchini Doble Daga di Gold & Roses, realizzati in oro bianco e piccoli diamanti: un modello discreto ma modernissimo, che richiama la forza del simbolo della daga. Al dito, immancabile, l’anello Coreterno che Letizia non abbandona mai: simbolico, personale, carico di significato privato e pubblico allo stesso tempo.