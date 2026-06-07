Letizia di Spagna copia Kate Middleton e ruba la scena alla Messa del Papa

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Getty Images Letizia di Spagna

La visita di Papa Leone in Spagna ha regalato a Madrid una seconda giornata destinata a entrare nella storia. In Plaza de Cibeles, davanti a oltre un milione di fedeli, si è celebrata la solenne Messa del Corpus Domini, uno degli appuntamenti più significativi del viaggio apostolico del Pontefice nel Paese. Ad accoglierlo, in prima fila, c’erano Re Felipe e la Regina Letizia insieme alle figlie, la Principessa Leonor e l’Infanta Sofia.

Ma accanto alla dimensione religiosa e istituzionale dell’evento, a catturare l’attenzione è stata ancora una volta la sovrana spagnola. Letizia ha infatti sfoggiato il cosiddetto privilegio del bianco, una prerogativa concessa a pochissime Regine cattoliche nel mondo che permette loro di indossare il bianco negli incontri ufficiali con il Pontefice.

Dopo aver conquistato tutti il giorno precedente con un romantico abito in pizzo guipure e seta, la Reina ha scelto per la Messa un look completamente diverso ma ugualmente raffinato. Una scelta che ha confermato ancora una volta la sua capacità di interpretare il protocollo con eleganza contemporanea.

Il vestito di Letizia di Spagna che ricorda Kate Middleton

Per la Messa di Papa Leone a Madrid, Letizia di Spagna ha puntato su una giacca in tweed a maniche corte dal taglio sartoriale, caratterizzata da un raffinato colletto alla coreana, tasche frontali e vistosa cintura in vita.

Il capo era abbinato a un’ampia gonna midi in crêpe, creando un sofisticato gioco di texture che rappresenta una delle tendenze più apprezzate della stagione.

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A completare l’outfit di Letizia delle classiche décolleté nude dal tacco basso, una pochette coordinata e pochi gioielli scelti secondo il consueto stile minimalista della Regina spagnola.

Immancabili gli orecchini di perle e l’anello Coreterno, ormai diventati elementi distintivi del suo guardaroba istituzionale.

Il risultato è stato un’immagine elegante e luminosa che ha immediatamente richiamato alla mente Kate Middleton. Agli appassionati di case reali non è di certo sfuggita la somiglianza con uno dei look più iconici sfoggiati dalla Principessa del Galles a Wimbledon nel 2025, quando indossò un modello firmato Self-Portrait caratterizzato da una struttura molto simile.

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Leonor e Sofia protagoniste accanto alla madre

Se Letizia è stata ampiamente promossa con il suo look, anche la Principessa Leonor e l’Infanta Sofia non sono passate inosservate. Le due giovani royal hanno scelto outfit coordinati nei toni pastello, perfettamente in linea con il tono solenne della celebrazione.

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L’erede al trono ha optato per un elegante abito azzurro dalla silhouette essenziale, mentre la sorella minore ha preferito un delicato verde primaverile. Durante tutta la cerimonia, Letizia è apparsa particolarmente attenta alle figlie, seguendo con discrezione ogni fase del rigido protocollo previsto per gli eventi papali.

La visita di Papa Leone XIV proseguirà nei prossimi giorni con altri appuntamenti di rilievo. Il 10 giugno i sovrani spagnoli accompagneranno il Pontefice a Barcellona per la Messa nella Basilica della Sagrada Familia, mentre il congedo ufficiale avverrà il 12 giugno a Tenerife.

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Un programma intenso che continua a mettere sotto i riflettori la famiglia reale spagnola e, in particolare, una Regina Letizia sempre più protagonista della scena internazionale grazie al suo impeccabile equilibrio tra eleganza, protocollo e modernità.