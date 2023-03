Bianca Balti e la figlia Matilde Lucidi alla Settimana della Moda di Parigi

Bianca Balti e la figlia Matilde Lucidi sono volate insieme a Parigi per una delle sfilate più attese della Settimana della Moda francese. E sì, ci hanno letteralmente incantato: bellissime e sempre più somiglianti, mamma e figlia hanno sfoggiato due look coordinati per l'occasione che sottolineano ancor di più il loro incredibile legame.