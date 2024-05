Il look in bianco scelto da Federica Pellegrini per un giorno speciale: il battesimo della figlia Matilde

Fonte: IPA Federica Pellegrini

Un giorno di festa per Federica Pellegrini e Matteo Giunta, che hanno battezzato la figlia Matilde. La Divina del nuoto italiano ha optato per una cerimonia alla presenza di pochi intimi. Il look scelto? Un total white che la rende… divina! Circondata dall’affetto dei cari, la coppia sta vivendo un momento magico dopo le nozze e la nascita di Matilde.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, il battesimo della figlia Matilde

Alle 6.51 del 3 gennaio è nata la piccola Matilde Giunta, figlia di Federica Pellegrini e di Matteo Giunta. La primogenita dell’ex olimpica di nuoto è stata battezzata domenica 26 maggio, alla presenza dei familiari e amici più stretti a Verona. La coppia ha condiviso sui rispettivi social degli scatti del momento speciale, con una citazione di Madre Teresa di Calcutta. “I figli sono come gli aquiloni: insegnerai a volare ma non voleranno il tuo volo, insegnerai a sognare ma non sogneranno il tuo sogno, insegnerai a vivere ma non vivranno la tua vita. Ma in ogni volo in ogni sogno e in ogni vita rimarrà per sempre l’impronta dell’insegnamento ricevuto”.

Come sta vivendo la maternità? Al suon di hashtag personalizzato #pianopiano. La nascita della figlia è stato un momento magico, a dir poco. “Lui dorme con i quattro cani e io con la bimba: ora aspettiamo di uscire dal tunnel”, ha raccontato la Divina. A Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, si è lasciata andare ad alcune confidenze riguardo alla nuova vita con Matilde. Non c’è fretta di ritornare agli allenamenti intensi di prima, di bruciare le tappe, ma solo il desiderio di vivere il momento e di accompagnare la figlia durante le prime fasi della vita.

In ogni caso, la piccola è già stata in acqua. “I neonati vengono dall’acqua ed è importante mantenere questo feeling subito. Di sicuro Matilde saprà nuotare, poi farà quello che vorrà. Cosa vorrei insegnarle? A essere una combattente. Penso sia la chiave per qualsiasi cosa voglia fare”. Per lei sogna un futuro luminoso: un futuro in cui è una donna libera di essere e fare ciò che vuole.

Il look total white scelto da Federica Pellegrini

Per la cerimonia, look semi-coordinato per Federica Pellegrini e Matteo Giunta. La Divina ha preferito camicia e pantalone, ambedue con taglio ampio, bianche, così come le scarpe. Giunta, invece, un look spezzato con maglietta e scarpe bianche, e giacca e pantalone neri. L’outfit della Pellegrini è stato promosso dai follower: “Bellissima. E la Divina dà lezione di classe A tutte quelle che per battesimi, comunioni e cresime si vestono come Valeria Marini”.

Pochi giorni fa, la Pellegrini ha condiviso, sempre su Instagram, uno scatto con il bikini e l’addome in vista. A quattro mesi dal parto, è semplicemente lei stessa, una donna forte e sicura, una mamma che è ritornata a nuotare non per “dimagrire”, perché crede che la forma fisica ritornerà unicamente con il tempo e senza alcuna forzatura, ma per “sentire il corpo in movimento”. Uno scatto di normalità che l’ha premiata sui social, dove ha ricevuto vicinanza da parte di numerose donne.