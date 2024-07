Federica Pellegrini a Parigi per le Olimpiadi, il look total black della serata inaugurale

Fonte: IPA Federica Pellegrini

Federica Pellegrini è a Parigi per le sue prime Olimpiadi da ex atleta. Tanti appuntamenti, eventi, serate mondane ma anche semplici passeggiate e l’affetto della sua famiglia: l’ex nuotatrice è arrivata nella Capitale insieme al marito Matteo Giunta e alla figlia Matilde di 7 mesi. Le Olimpiadi cominciano il 26 luglio per terminare l’11 agosto nello scenario da fiaba della Ville Lumière.

Il look total black di Federica Pellegrini alla cena di inaugurazione delle Olimpiadi

Federica Pellegrini si è presentata alla serata di inaugurazione delle Olimpiadi 2024, che si è tenuta alla Piramide del Museo Louvre, un luogo iconico della città, e ha condiviso alcuni scatti, uno dei quali insieme al presidente dei Giochi Olimpici Tony Estenguet. Alla cena era presente anche il presidente italiano Sergio Mattarella. Per l’occasione Federica ha indossato un lungo abito nero con scollo all’americana, semplice ma elegantissimo, che ha abbinato a un paio di décolleté con cinturino e a un paio di occhiali da sole per ripararsi dalla luce parigina prima che tramontasse il sole.

La Divina ha sfoggiato il suo solito taglio corto, un pixie cut sbarazzino biondo che rappresenta un po’ il suo segno distintivo. Alla sua prima “non Olimpiade” la Pellegrini è apparsa serena, rilassata e felice. La sua vita ha preso un nuovo corso da quando si è sposata ed è diventata mamma di Matilde e oggi può “finalmente” godersi le Olimpiadi da un punto di vista completamente nuovo, come addetta ai lavori e spettatrice.

Il ruolo di Federica Pellegrini alle Olimpiadi 2024

La campionessa di nuoto ha un ruolo particolare: fa parte della Commissione atleti dei Comitato Olimpico Internazionale. Pellegrini ha già espletato alcune attività del suo compito, come recarsi al Villaggio Olimpico e incontrare gli atleti o presenziare a incontri istituzionali, come quello con il presidente francese Emmanuel Macron.

L’atleta ha condiviso con Repubblica le sue prime impressioni riguardo a questa esperienza inedita, dopo la visita al villaggio. “Non so perché, ma hanno tutti lo stesso odore, un misto di cose nuove, di pulito, qualcosa di strano e indescrivibile, ma totalmente riconoscibile. Come quando alle elementari annusi per prima cosa le pagine del sussidiario. Stare lì, non da atleta, mi ha fatto impressione” ha dichiarato.

Federica Pellegrini, prima volta a Parigi con la figlia

La Divina, che è sempre molto attiva sui social, ha condiviso con i follower alcuni momenti della trasferta parigina che ha coinciso con la prima volta di Matilde sull’aereo. Foto ufficiali, giri per la città, la bambina sulle spalle del papà: emozioni completamente inedite per Federica, che ha conseguito i primi successi sportivi quando aveva solo 16 anni.

Le Olimpiadi sono solo all’inizio, sicuramente avremo modo di vedere altri momenti che coinvolgeranno l’ex campionessa di nuoto tra gare sportive, serate e incontri ufficiali. Come membro del Cio, Pellegrini ha tante idee, tra cui quella di sostenere le mamme atlete con nursery e programmi dedicati. Come ha dichiarato a Repubblica, “C’è grande voglia di rinnovamento. Lo dimostra anche l’ingresso nel programma di nuovi sport per attrarre giovani e generazioni un tempo esclusi”.