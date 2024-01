Federica Pellegrini, tutti i successi della “Divina”: medaglie e primati

Il 2024 non poteva riservare un inizio più dolce a Federica Pellegrini: la campionessa italiana e il marito, l’allenatore Matteo Giunta, sono infatti diventati genitori della loro prima figlia. L’annuncio è arrivato con un tenero scatto sui social, in cui i neogenitori hanno anche rivelato il nome della piccola: Matilde.

Federica Pellegrini mamma, l’annuncio

La sua nascita era attesa nell’ultima settimana del 2023, ma i genitori hanno dovuto attendere qualche giorno in più per poterla stringere tra le braccia: Matilde, primogenita di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, è nata alle 6:51 del 3 gennaio. Ad annunciarlo, con un tenero scatto sui social, i neogenitori: visibilmente stanca, ma raggiante, SuperFede stringe al petto la sua piccola, mentre il marito Matteo, orgogliosissimo papà, realizza il primo selfie con le ‘sue donne’.

“Finalmente sei arrivata!!! Matilde 💖 Grazie agli angeli che ci hanno accudito durante questo viaggio, Titty, Marcello, Giada, Alessandra, Massimo e a tutto il team dell’ospedale Sacro Cuore” hanno scritto la campionessa e l’allenatore di nuoto. E le congratulazioni per la coppia, come facilmente immaginabile, sono arrivate numerosissime. Tra le prime a porgere gli auguri, Lodovica Comello: “Ben arrivata Matilde! E ben arrivati mamma e papà! Che gioia” ha scritto la conduttrice. Ma sono tantissimi i nomi noti che si leggono accanto al post, come quelli di Michela Giraud, Gianmarco Tamberi, Emma Marrone e Luca Marin.

La gravidanza social di SuperFede

Federica Pellegrini ha scelto di vivere la sua gravidanza sotto i riflettori social, a cominciare dall’ironico annuncio condiviso insieme al marito Matteo Giunta. La campionessa decise di comunicare al mondo la sua prossima maternità nel giorno in cui la nuotatrice australiana Molly O’Callaghan riuscì a battere il suo record del mondo sui 200 stile libero: “We’ll take it back” (Ce lo riprenderemo) si leggeva sul pancione della Pellegrini. Che, di fatto, ammetteva di essere in dolce attesa.



Anche nei mesi successivi l’atleta ha continuamente aggiornato i followers, condividendo gioie e dolori dell’esperienza, che ha vissuto a 360 gradi cercando di cristalizzare i momenti più significativi. Non ha rinunciato a look sensuali ed audaci per valorizzare la sua nuova silhouette, né ha disdegnato di sfoggiare il baby bump in bikini nella sua lunghissima estate da mamma. Federica ha lanciato messaggi importanti, mostrando anche come lo sport possa essere di grande aiuto in gravidanza per combattere nausee e dolori, concedendosi spesso una nuotata nella sua amata piscina. Sempre con un pizzico di ironia, ha mostrato il pancione che cresceva a vista d’occhio, definendosi ‘molto incinta’ ma, soprattutto, ha pubblicamente espresso i suoi auguri e le sue speranze più profonde per la piccola che le stava crescendo in grembo. Parole che ogni mamma potrebbe condividere lettera per lettera.

“Mai come oggi spero di riuscire a proteggerti, a renderti forte, a insegnarti a saper scegliere, ma soprattutto ti costringerò a sentirti LIBERA ad ogni passo. Per tutto il resto ci pensa papà tranquilla” aveva scritto Federica a pochi mesi dal parto. Un augurio che, siamo certi, ha ribadito con ulteriore forza dopo aver stretto la piccola Matilde tra le sue braccia.