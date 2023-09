Federica Pellegrini incinta è splendida: il look premaman è più sensuale che mai

Fonte: IPA I pancioni vip del 2023

È sempre più bella e raggiante: la gravidanza sta regalando a Federica Pellegrini una luce speciale, e lo ha dimostrato ancora una volta con un look premaman audace e sensuale, ovviamente con pancino in bella vista. L’ex nuotatrice ha sfoggiato un outfit total black all’evento di Victoria’s Secret, lasciando tutti senza fiato.

Federica Pellegrini audace in gravidanza: il look

Non potrebbe essere più radiosa Federica Pellegrini, che incinta della sua prima figlia è apparsa splendida all’evento di Victoria’s Secret, dove è stata presentata la nuova collezione Icon. La campionessa di nuoto, insieme al marito Matteo Giunta, ha presenziato con il suo bel pancino in bella vista. “Che bel “trio”, eleganti e bellissimi!”, ha scritto un’utente su Instagram.

Per l’occasione ha sfoggiato un look premaman audace e sensuale, che ha voluto condividere anche con i suoi follower su Instagram. Federica ha scelto un outfit total black che gioca con le trasparenze, con body trasparente e un pantalone nero abbinato dal taglio classico. A completare il look un paio di sandali con tacco a spillo e una pochette borchiata.

Matteo Giunta ha indossato invece un outfit più sportivo, con un completo nero formale, reso più vivace da una t-shirt dello stesso colore e delle sneakers bianche e nere. La coppia si è lasciata fotografare tra sorrisi complici e carezze, apparendo affiatati e innamorati più che mai: del resto, poco più di un mese fa i due hanno festeggiato un anno di matrimonio.

In quell’occasione Federica Pellegrini aveva affidato a Instagram una romantica dedica al marito: “È già passato un anno. Un anno intero e abbiamo vissuto 3000 nuove emozioni e nuove avventure… È passato un anno e già quei vestiti non ci vanno più bene. (…) C’è una Meringa in arrivo… È passato un anno ma quella felicità che montava minuto per minuto me la ricordo tutta… Con ogni millimetro del mio corpo… Felici come oggi per tutta la vita ci siamo detti… Ci stiamo provando da un anno. Auguri Amore Mio”.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, la dolce attesa

La notizia della gravidanza era arrivata in anteprima sulle pagine del settimanale Chi, ma prima del giornale di Alfonso Signorini era stato Dagospia che aveva pubblicato delle foto che mostravano un pancino “sospetto”. A togliere ogni dubbio era stata la stessa nuotatrice, che con un video su Instagram aveva annunciato di essere in attesa di un bebè, mostrando il suo bel pancino, appena accennato.

Dopo poco tempo la mamma di Federica, Cinzia, al settimanale Oggi aveva rivelato alcuni retroscena sulla dolce attesa. “È in arrivo una bambina!“, aveva confessato. “Ha superato da poco i tre mesi, meglio non dire altro per adesso. Avevamo la consegna del silenzio perché giustamente volevano essere lei e suo marito Matteo ad annunciarlo ma sono stati bruciati sul tempo, come era successo anche per il matrimonio. Dopo tutto il rodaggio che ho fatto con lo svezzamento e la gestione dei tre cuccioli di Federica, sono prontissima a fare la nonna e davvero non vedo l’ora”.